El este tenismenul român care a rămas blocat din cauza războiului. A fost nevoie de intervenția ATP, după ce un bilet de avion a ajuns să coste 5.000 de euro

Tensiunile din Orientul Mijlociu au început să afecteze serios și lumea sportului. Conflictul din regiune, care a dus la atacuri cu rachete și drone și la închiderea temporară a spațiului aerian în mai multe zone din Golf, a blocat zeci de sportivi în Emiratele Arabe Unite. Printre cei afectați s-au numărat și jucători importanți de tenis, dar și românul Adrian Boitan, care a trecut prin momente complicate în ultimele zile.

Tensiuni serioase în Golf. Mai mulți sportivi au avut de suferit din cauza războiului din Iran

Situația a escaladat după atacurile militare din zona Iranului, care au determinat autoritățile din regiune să suspende sau să restricționeze traficul aerian. Ca urmare, mai mulți sportivi aflați în Emiratele Arabe Unite pentru turnee au rămas blocați în Dubai sau în alte orașe din zonă.

Printre cei afectați s-au numărat nume grele din circuitul ATP, precum Daniil Medvedev, fost lider mondial, dar și alți jucători de top care participaseră la turneul de la Dubai. În total, peste 40 de jucători, antrenori și oficiali ai circuitului au rămas blocați în Emirate după ce zborurile au fost suspendate.

Turneul din Fujairah a fost anulat. Un sportiv român a rămas blocat în Emirate

Problemele nu s-au oprit însă aici. În paralel cu blocajul din transportul aerian, un turneu din circuitul ATP Challenger programat în orașul Fujairah a fost anulat din motive de securitate. Competiția trebuia să se desfășoare între 2 și 8 martie, însă meciurile au fost întrerupte după alerte de securitate generate de interceptarea unor drone și de explozii produse în apropierea zonei portuare. Organizatorii au decis ulterior anularea totală a evenimentului pentru a proteja jucătorii și staff-ul.

Printre sportivii care urmau să participe la acel turneu s-a aflat și Tenismenul român se afla deja în Emiratele Arabe Unite și urma să intre pe tabloul competiției, însă anularea bruscă a turneului i-a dat complet planurile peste cap. În plus, din cauza restricțiilor de zbor, plecarea din zonă nu a fost deloc simplă.

ATP a scos bani din buzunar pentru a aduce sportivii din Golf înapoi în Europa. Un bilet a ajuns să coste 5.000 de euro!

În cele din urmă, a intervenit pentru a-i ajuta pe jucători să părăsească regiunea. Forul mondial al tenisului a găsit soluții de transport și a acoperit costurile unor zboruri către Europa sau către alte destinații, pentru ca sportivii să poată ajunge la următoarele turnee. Sportivul din țara noastră a ajuns, în cele din urmă, la Milano.

„A fost o experiență unică, nu m-am mai confruntat cu o situație de genul acesta. Nu mă așteptam ca, a doua zi după ce am ajuns în Emirate, să înceapă războiul, conflictul acesta, nu știu cum să-l numesc.

A fost un turneu interesant, pentru că erau niște sentimente mixte. Și puțină frică, și puțină necunoaștere, nu știam ce o să se întâmple, dacă vor da pe aici, dacă nu vor da pe aici (n.r. cu drone și rachete), dacă se anulează turneul, dacă nu se anulează, putem să plecăm de acolo, nu putem… Într-un final, mă bucur că m-am întors în țară. Cazarea mea era tot în Fujairah, cam la o oră de Dubai.

Primul gând al ATP-ului a fost să ne pună să plătim, dar noi am pus puțină presiune, împreună cu organizația PTPA. Cumva, au regândit situația și s-au gândit să ne plătească charterul acela din Oman până în Milano. Sincer, nu știu care a fost prețul, dacă au negociat, fiindcă au fost 70 de persoane, erau foarte mulți jucători acolo”, a declarat Boitan pentru .

Veste proastă pentru Adrian Boitan. Poate pierde puncte prețioase din cauza războiului din Iran

Totuși, din punct de vedere sportiv, Adrian Boitan are de suferit. Tenismenul român avea de gând să rămână o perioadă mai lungă în zona Golfului, unde urma să joace la câteva turnee Challenger. Din păcate, conflictul din regiune i-a dat planurile peste cap. Acum nu mai are timp să se înscrie la alte competiții și este nevoit să ia o pauză forțată.

„Îmi pare rău pentru săptămânile care urmează, fiindcă nu o să mă mai pot înscrie la alte turnee timp de vreo două săptămâni. Eu plănuiam să stau minimum trei săptămâni acolo. Momentan, primul turneu la care sunt înscris este ATP-ul de la București, sper să prind calificările acolo. Săptămâna viitoare o să încerc să mă înscriu la un Challenger ca «alternant» (n.r. rezervă pentru tabloul principal sau pentru calificări). Sper să intru și să pot juca, pentru a nu avea apoi două-trei săptămâni de pauză”, a mai spus sportivul.