El este fotbalistul de la FCSB, convocat la naționala uneia dintre cele mai sărace țări ale lumii. E aproape de o calificare istorică la Mondial

Un fotbalist de la FCSB, aproape de o calificare miraculoasă la Campionatul Mondial! Un cartonaș galben poate decide cine merge la turneul final. Cum e posibil!?
Alex Bodnariu
09.10.2025 | 14:32
FCSB ar putea trimite un fotbalist la Campionatul Mondial. Despre cine e vorba

Mai sunt doar câteva luni până vom ști toate echipele calificate la Campionatul Mondial din 2026, însă o mare surpriză se prefigurează deja. Benin, una dintre cele mai sărace țări din lume, este foarte aproape de turneul final. David Kiki, fotbalistul de la FCSB, evoluează pentru reprezentativa din vestul Africii.

Situație halucinantă în preliminariile Campionatului Mondial. Un cartonaș galben poate decide cine merge la turneul final

Mai sunt două etape de jucat în Africa până se va trage linie și vom afla numele naționalelor calificate la Mondialul american. Situația din Grupa C este una explozivă. Patru naționale au în continuare șanse matematice la primul loc.

Kiki, fundașul de la FCSB, aproape de calificarea la Campionatul Mondial

Benin ocupă primul loc, la egalitate de puncte, 14, cu Africa de Sud, dar cu un golaveraj mai bun. Nigeria și Rwanda au fiecare câte 11 puncte, iar Lesotho este pe locul 5, cu doar 9 puncte. Ierarhia poate suferi mari modificări în următoarea săptămână.

De ce a pierdut Africa de Sud meciul cu Lesotho la masa verde

Mai mult, clasamentul ar fi putut să arate altfel, doar că Africa de Sud a pierdut cu 0-3 la masa verde partida cu Lesotho, pe care, pe teren, ar fi câștigat-o. Selecționerul a introdus pe teren un fotbalist suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, Teboho Mokoena, iar FIFA a sancționat naționala Bafana Bafana.

Africa de Sud și Benin nu se vor întâlni în cele două runde rămase de jucat, iar Bafana Bafana ar putea rata calificarea la Campionatul Mondial chiar dacă își câștigă jocurile, deoarece are un golaveraj mai slab. Ba mai mult, naționala lui Ngezana este neînvinsă în grupă, în timp ce Benin a suferit un eșec.

Benin, una dintre cele mai sărace țări din lume, la două meciuri distanță de Campionatul Mondial

Pe de altă parte, David Kiki, fotbalistul celor de la FCSB, ar putea profita din plin de această situație. Benin este la mâna ei și, dacă obține 6 puncte în următoarele două jocuri cu Rwanda și Nigeria, are asigurat locul la Campionatul Mondial din 2026.

Calificarea Beninului la Campionatul Mondial din 2026 ar fi o premieră absolută pentru naționala africană. Ar fi prima dată când această echipă reușește să ajungă la turneul final. De altfel, țara din vestul Africii este una dintre cele mai sărace din lume, conform presei din Italia.

