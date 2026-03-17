El este unul dintre cei mai credincioși jucători din România. Ce face de fiecare dată când iese din casă

Unul dintre cei mai în formă jucători ai Rapidului, Dina Grameni, este în același timp și unul dintre cei mai credincioși jucători din SuperLiga. Acesta se miruiește la fiecare ieșire din casă.
Adrian Baciu
17.03.2026 | 21:45
Ce obiceiuri are Dina Grameni, unul dintre cei mai credincioși jucători din SuperLiga. Sursa foto: colaj Fanatik
În fotbalul românesc există foarte mulți conducători și antrenori extrem de religioși. Fără îndoială, la ora actuală, în SuperLiga, ”lideri” la acest capitol sunt Gigi Becali și antrenorul celor de la FC Argeș, Bogdan Andone. Există însă și fotbaliști credincioși. Dina Grameni, mijlocașul liderului Rapid, pare a fi în fruntea lor. Ce obiceiuri are acesta în viața de zi cu zi și la meciurile de campionat.

Rapid, liderul din SuperLiga, îl are în lot pe unul dintre cei mai credincioși jucători din țară. Ce superstiții are Dina Grameni

Dina Grameni, jucătorul de la Rapid care a reaprins speranțele echipei lui Costel Gâlcă în meciul cu Dinamo, egalând pe tabelă la 1-1, a fost invitat special în cadrul emisiunii ”FANATIK Rapid”. Mijlocașul de 23 de ani a vorbit despre mai multe aspecte ale vieții sale de fotbalist. La un moment dat, Robert Niță l-a întrebat dacă este un tip credincios. Grameni a răspuns pozitiv, însă a punctat faptul că nu vrea să facă din asta ceva public.

”(n.r. Ești un tip credincios?) Da. Dar, sunt un tip credincios, dar nu-mi place să vorbesc despre chestia asta foarte mult pentru că o fac pentru mine, adică merg la biserică, fac toate lucrurile acestea, dar o fac pentru mine și o țin în privat. Nu demonstrez nimănui nimic cu credința, o fac pentru mine.

(n.r. Te rogi înainte de meci? Spui o rugăciune sau îți faci semnul crucii?) De rugat nu mă rog, dar mă miruiesc de fiecare dată, în fiecare dimineață înainte de meci. Îmi dau pe mâini, pe frunte. (n.r. În fiecare zi? Când pleci de acasă?) Da, când mă trezesc. Când mă duc la baie să mă spăl pe dinți, mă și miruiesc, dar cum am spus, astea sunt chestii pe care le fac eu în privat, pe care le fac pentru mine și o să rămână private”, spune fotbalistul liderului.

Ce poartă pe sub tricou Dina Grameni la fiecare meci de campionat

În fotbalul românesc și nu numai există cazuri de jucători care, pentru a avea noroc și succes, decis să-și sfințească sau miruiască ghetele la preoți. În ceea ce-l privește, Dina Grameni spune că nu a făcut niciodată astfel de lucruri. În schimb, el admite că are un maieu special: ”Eu am un maieu cu care joc mereu pe sub pe sub tricou, care e un mesaj pentru Dumnezeu. L-am sfințit pe acela, cu el joc de fiecare dată. Colegii, prima dată când m-au văzut cu el, au crezut că e un maieu pe care să-l arăt lumii după ce dau gol.

Când am marcat cu Metaloglobus a venit Borza la mine și a zis: ‘maieul, maieul!’ Eu am zis: ce maieu? E un maieu pentru mine’. Îmi place mie să joc mereu cu el. Nu e un maieu cu care să mă afișez. Este un maieu sfințit. Îl am cu mine la fiecare meci. Acum un an l-am făcut”, a spus tânărul fotbalist.

Dina Grameni, unul dintre cei mai credincioși jucători din SuperLiga: “Mă miruiesc de fiecare dată când ies din casă! Joc cu același maiou sfințit de fiecare dată”

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
