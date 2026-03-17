El este unul dintre „copiii de suflet” ai lui Cornel Dinu: „Am spus-o și o să o spun mereu”

Unul dintre „copiii de suflet” ai marelui Cornel Dinu, legenda lui Dinamo, a fost invitat special într-o emisiune de la FANATIK. Cuvintele mari spuse de fostul jucător despre Mister.
Adrian Baciu
17.03.2026 | 17:15
Giani Kiriță recunoaște că a fost unul dintre „copiii de suflet" ai lui Cornel Dinu.
Cornel Dinu, legenda clubului Dinamo București, a avut de-a lungul vremii mai mulți jucători la care a ținut foarte mult. Unul dintre „copiii de suflet” ai lui Mister s-a aflat în platoul FANATIK, în cadrul unei emisiuni de colecție dedicată întregii suflări alb-roșii din țara noastră. Cuvintele mari spuse de fostul jucător despre antrenorul său din anii 2000.

Giani Kiriță dezvăluie de ce a fost unul dintre „copiii de suflet” ai lui Cornel Dinu: „Am spus-o și o să o spun mereu”

Giani Kiriță a petrecut cea mai frumoasă parte a carierei sale de fotbalist în tricoul formației Dinamo. A ajuns aici la finele anilor 90. Performanțele sale în Ștefan cel Mare sunt strâns legate și de numele lui Cornel Dinu. Mister l-a antrenat pe Kiriță în perioada de glorie a sa în tricoul alb-roșu. De-a lungul timpului, Kiriță a afirmat, cu dese ocazii, faptul că „Mister m-a învățat ce înseamnă Dinamo”.

Prezent în emisiunea „FANATIK Dinamo”, Kiriță a recunoscut faptul că s-a numărat printre „copiii de suflet” ai lui Cornel Dinu. Mister avea un mod aparte de a exprima acest lucru. Fostul fundaș din „Groapă” recunoaște că antrenorul său din urmă cu mai bine de două decenii își arăta afecțiunea prin înjurături.

„(n.r. Ai fost printre copiii lui de suflet. În momentul în care te înjura, era clar că ține la tine) Da, când te înjură, te iubește. A fost o relație frumoasă. Am spus-o și o s-o spun mereu. M-a educat să fiu fotbalist, să ard pentru culorile clubului și să nu mă dau bătut niciodată. M-a învățat cum să stau pe teren. Mister m-a învățat pe mine, eu pe Gică Mihali”, dezvăluie Kiriță.

Ce trofee a câștigat Giani Kiriță la Dinamo în mandatul lui Cornel Dinu ca antrenor

În perioada în care Giani Kiriță a îmbrăcat tricoul clubului Dinamo București, sub comanda lui Cornel Dinu fiind, el a făcut parte din una dintre cele mai de succes generații ale clubului. Între 1997 și 2003), fundașul a câștigat două titluri de campion al României plus încă 3 Cupe ale României alături de alb-roșii.

Un moment special pentru Kiriță a fost anul 2000, când el și colegii de la Dinamo au realizat eventul: Campionat + Cupă. În anii petrecuți la Dinamo, Kiriță a fost și căpitan al roş-albilor, devenind unul dintre idolii tribunei. A evoluat alături de nume uriașe din Ștefan cel Mare: Cătălin Hîldan, Ionuț Lupescu, Florentin Petre sau Marius Niculae.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
