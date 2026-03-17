El este unul dintre „copiii de suflet” ai lui Cornel Dinu: „Am spus-o și o să o spun mereu”

Cornel Dinu, legenda clubului Dinamo București, a avut de-a lungul vremii mai mulți jucători la care a ținut foarte mult. Unul dintre „copiii de suflet” ai lui Mister s-a aflat în platoul FANATIK, în cadrul unei emisiuni de colecție dedicată întregii suflări alb-roșii din țara noastră. Cuvintele mari spuse de fostul jucător despre antrenorul său din anii 2000.

Giani Kiriță dezvăluie de ce a fost unul dintre „copiii de suflet” ai lui Cornel Dinu: „Am spus-o și o să o spun mereu”

Giani Kiriță a petrecut cea mai frumoasă parte a carierei sale de fotbalist în tricoul formației Dinamo. A ajuns aici la finele anilor 90. Performanțele sale în Ștefan cel Mare sunt strâns legate și de numele lui Cornel Dinu. Mister l-a antrenat pe Kiriță în perioada de glorie a sa în tricoul alb-roșu. De-a lungul timpului, Kiriță a afirmat, cu dese ocazii, faptul că „Mister m-a învățat ce înseamnă Dinamo”.

Prezent în emisiunea „FANATIK Dinamo”, Kiriță a recunoscut faptul că s-a numărat printre „copiii de suflet” ai lui Cornel Dinu. Mister avea un mod aparte de a exprima acest lucru. din urmă cu mai bine de două decenii își arăta afecțiunea prin înjurături.

„(n.r. Ai fost printre copiii lui de suflet. În momentul în care te înjura, era clar că ține la tine) Da, când te înjură, te iubește. A fost o relație frumoasă. Am spus-o și o s-o spun mereu. M-a educat să fiu fotbalist, să ard pentru culorile clubului și să nu mă dau bătut niciodată. M-a învățat cum să stau pe teren. Mister m-a învățat pe mine, eu pe Gică Mihali”, dezvăluie Kiriță.

Ce trofee a câștigat Giani Kiriță la Dinamo în mandatul lui Cornel Dinu ca antrenor

În perioada în care Giani Kiriță a îmbrăcat tricoul clubului Dinamo București, sub comanda lui Cornel Dinu fiind, el a făcut parte din una dintre cele mai de succes generații ale clubului. Între 1997 și 2003), fundașul a câștigat două titluri de campion al României plus încă 3 Cupe ale României alături de alb-roșii.

a fost anul 2000, când el și colegii de la Dinamo au realizat eventul: Campionat + Cupă. În anii petrecuți la Dinamo, Kiriță a fost și căpitan al roş-albilor, devenind unul dintre idolii tribunei. A evoluat alături de nume uriașe din Ștefan cel Mare: Cătălin Hîldan, Ionuț Lupescu, Florentin Petre sau Marius Niculae.