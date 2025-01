El este unul dintre suspecții în cazul jafului tezaurului dacic. Poliția a publicat o nouă imagine cu acesta

Poliția din Olanda a publicat o nouă imagine cu unul dintre suspecții în cazul jafului tezaurului dacic de la Muzeul Drents, din Assen. Totodată, apar noi detalii cu privire la locul unde ar fi fost văzut individul înainte de furt.

Publicația notează că fotografia a fost transmisă de autoritățile olandeze miercuri după-amiază. Nu este clar încă dacă bărbatul din imagine este unul dintre cei trei care apar în scenele surprinse de camerele de supraveghere, din zona muzeului, făcute publice acum câteva zile. Este posibil ca acesta să fie cel de-al patrulea suspect, potrivit sursei citate.

Conform polițiștilor, imaginea transmisă recent a fost capturată într-un magazin din Assen. Bărbatul a mers aici cu două zile înainte de jaful produs la muzeul unde erau expuse comorile dacice.

„Poliția îl caută pe acest bărbat. El este asociat cu spargerea de la Muzeul Drents, din Assen. A fost văzut cu câteva zile înainte de această spargere”, se arată într-un mesaj publicat de autoritățile olaneze pe rețeaua X, fostul Twitter.

De politie is op zoek naar deze man. Hij wordt in verband gebracht met de inbraak in het Drents Museum in Assen. Hij is enkele dagen voor deze inbraak, op donderdag 23 januari om 13:14 uur, gezien in een bouwmarkt in Assen. Meer informatie:

— Politie Drenthe (@POL_Drenthe)