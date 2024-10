El este Vali, instructorul care a murit după ce a căzut din parapantă. S-a părbușit de la 100 de metri sub privirile elevei sale

O simplă lecție de zbor cu parapanta s-a încheiat tragic pentru un instructor din județul Brașov. chiar sub privirile elevei sale, după ce s-a desprins din echipament și a căzut 100 de metri în gol.

Bărbatul a murit pe loc

Tragedia s-a produs duminică, în zona Bunloc, din municipiul Săcele, la scurt timp după ce Vali a decolat de la o altitudine de aproximativ 1.200 de metri.

Acesta urma să zboare în tandem cu o elevă cu care a apucat să parcurgă aproape doi kilometri. La un moment dat, nu se știe cum, bărbatul s-a desprins de parapantă și s-a prăbușit pe o stradă din localitatea Săcele.

”Unde e contorul ăsta de gaz de pe dreapta, următoarea. Am auzit o bubuitură puternică și când am ieșit, era un om trântit jos. În prima fază am crezut că a fost lovit de mașină. Avea casca pe cap”, au spus martorii, potrivit

a fost atât de puternic încât bărbatul a murit pe loc, iar medicii sosiți la fața locului nu au mai putut să facă nimic pentru a-l readuce la viață.

”La data de 20 octombrie a.c., în jurul orei 12.20, Secția Regională de Poliție Transporturi Brașov a fost sesizată printr-un apel de urgență, prin sistemul 112, cu privire la faptul că în zona Bunloc, din municipiul Săcele, un bărbat, care efectua un zbor cu parapanta, ar fi căzut de la înălțime, iar în urma impactului cu solul acesta a decedat”, au transmis reprezentanții IPJ Brașov.

”Este extraordinar că a reușit să vină jos”

În tot acest timp, eleva care zbura cu instructorul a rămas în aer, iar în ciuda șocului pe care l-a suferit, aceasta a reușit să aterizeze în siguranță, ajutată și de cei de la sol.

„Este un lucru greu de explicat și este extraordinar că a reușit să vină jos. Ea s-a descurcat singură până s-a apropiat de sol, și după ce s-a apropiat au ghidat-o cei care erau la fața locului”, a declarat Cristi Tutunea, responsabil operațiuni de zbor.

Vali avea doar 47 de ani și a terminat cursul de zbor în tandem anul trecut, iar anul acesta pe cel de instructor de zbor cu parapanta.

Momentan, nu se știe cum s-a desprins bărbatul de parapantă, dacă a avut sau nu o problemă cu echipamentul, sau dacă tragedia s-a produs dintr-o eroare.

Polițiștii brașoveni au deschis o anchetă în acest caz și după ce vor analiza imaginile surprinse de camera video pe care instructorul o avea asupra sa, vor stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia.