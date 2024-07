FCSB a început noul sezon cu o remiză, . Roş-albaştrii au marcat prin Musi, în timp ce echipa lui Neluţu Sabău a egalat printr-un penalty transformat de Dan Nistor.

„El i-a luat locul lui Florinel Coman”. Gigi Becali a anunțat noul său pariu de la FCSB

Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre . Patronul FCSB e de părere că jucătorul în vârstă de 19 ani îi va lua locul lui Florinel Coman în echipă:

“Musi i-a luat locul lui Florinel Coman. Dacă poate cineva să-i ia locul lui Coman înseamnă că are valoare. Să vedem, că e şi Tavi Popescu. Va fi concurenţă mare între ei.

Vine şi Baeten, va fi concurenţă. O să vedem”, a spus Gigi Becali la FANATK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici.

Alexandru Musi: “Nu vreau să comentez, este patronul, poate să vorbească ce vrea”

După ce a marcat primul gol al sezonului din SuperLiga, Alexandru Musi a declarat că FCSB merita victoria în meciul cu U Cluj şi că vrea să continue pe aceeaşi linie cu evoluţiile:

“Părerea mea este că am făcut un meci bun, o primă repriză bună, în repriza a doua ne-am relaxat, de mâine mergem la refacere, la antrenament şi ne gândim la următorul meci.

Da, nu ştiu ce a fost, a fost un declic, dar sper pe viitor să nu mai avem momente de acest fel şi să mergem mai departe. Părerea mea este că meritam victoria, meritam mai mult, asta este, trebuie să fim mai concentraţi în faţa porţii.

Da, am intrat prin centru, i-am dat-o lui Şut, el mi-a dat-o înapoi mie, am văzut colţul lung şi am lovit-o. Nu vreau să comentez, este patronul, poate să vorbească ce vrea.

Da, de mâine o să mergem la antrenament, o să ne concentrăm pe meciul cu Virtus şi după vom merge la Slobozia, unde avem un meci foarte greu şi pe urmă ne gândim şi la Maccabi Tel Aviv”, a spus Alexandru Musi după meci.