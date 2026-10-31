Sport

El l-a dat afară pe Abdallah de la Dinamo! Dezvăluiri înainte de meciul cu UTA. Exclusiv

Cristi Coste, Cristian Măciucă
31.10.2026 | 17:10
El la dat afara pe Abdallah de la Dinamo Dezvaluiri inainte de meciul cu UTA Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
El l-a dat afară pe Abdallah de la Dinamo! Dezvăluiri înainte de meciul cu UTA. FOTO: sportpictures.eu
Hakim Abdallah revine în fața fostei sale echipe, cu ocazia meciului Dinamo - UTA Arad. Detalii din culisele despărțirii atacantului de formația roș-albă și cine a luat decizia de a renunța la fotbalistul din Madagascar
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Hakim Abdallah (28 de ani) va juca împotriva lui Dinamo, echipa care l-a adus în România în anul 2023. Partida „câinilor” cu UTA e programată duminică, 1 noiembrie, de la ora 20:30. FANATIK prezintă detalii din culisele despărțirii atacantului de roș-albi și dezvăluie cine a luat decizia de a renunța la actualul fotbalist al „textiliștilor”.

Zeljko Kopic a decis plecarea lui Hakim Abdallah de la Dinamo! Motivele care l-au determinat să renunțe la atacant

Partida dintre Dinamo și UTA, de pe Arena Națională, va fi una specială pentru Hakim Abdallah. Atacantul din Madagascar a îmbrăcat tricoul „câinilor” timp de două sezoane (2023-2024, 2024-2025), înainte de a ajunge la Arad.

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Despărțirea lui Abdallah de Dinamo s-a produs în vara lui 2025 și a ridicat numeroase semne de întrebare la momentul respectiv. Deși Abdallah era un jucător util, capabil să evolueze pe mai multe poziții în compartimentul ofensiv, clubul din „Ștefan cel Mare” a decis să renunțe la serviciile sale.

Din informațiile FANATIK, Zeljko Kopic (49 de ani) a fost cel care a hotărât ca Hakim Abdallah să plece de la Dinamo. Antrenorul croat era nemulțumit de atitudinea fotbalistului la antrenamente, dar și de felul în care acesta respecta indicațiile tactice.

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Concret, fostul tehnician al lui Dinamo a considerat că atacantul în vârstă de 28 de ani nu se pregătea întotdeauna la capacitate maximă, manifesta o anumită indolență în timpul ședințelor de pregătire și avea probleme în respectarea disciplinei tactice impuse de staff-ul tehnic. Toate aceste aspecte au cântărit în evaluarea făcută de Kopic, care punea un accent deosebit pe implicarea jucătorilor la antrenamente și pe respectarea sarcinilor tactice.

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Mai mult, când s-a pus problema ca roș-albii să îi prelungească înțelegerea lui Abdallah, predecesorul lui Nuno Campos a transmis conducerii că nu mai are nevoie de serviciile acestuia. Astfel, Dinamo a decis să se despartă de atacant, chiar dacă îi expira contractul abia în 2026. Înțelegerea dintre Dinamo și Hakim Abdallah a fost reziliată pe cale amiabilă, iar a doua zi, pe 19 iulie 2025, atacantul a ajuns la UTA Arad, din postura de jucător liber.

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Adrian Mihalcea îl voia pe Hakim Abdallah încă de la Unirea Slobozia

Spre deosebire de Zeljko Kopic, Adrian Mihalcea (50 de ani) a avut o cu totul și cu totul altă prere despre Hakim Abdallah. Antrenorul de la UTA și-a dorit cu insistență transferul fostului atacant dinamovist. Mihalcea îl avea pe Abdallah pe lista de transferuri încă din perioada când o pregătea pe Unirea Slobozia.

„Pe Abdallah am vrut să-l iau într-o mega-combinație astă-iarnă la Slobozia, dar n-am avut banii necesari. L-am vrut de la început. Cred că e singurul jucător aflat sub contract cu care am vorbit. Mi l-am dorit, are calități fantastice, joacă pe mai multe posturi. El s-a simțit bine la Dinamo. Nu a vrut să se răzbune. E un jucător profesionist”, a declarat Adrian Mihalcea, pe 15 august 2025, după Dinamo – UTA 1-1, meci în care Abdallah a marcat golul „textiliștilor”.

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  • 76 de meciuri, 9 goluri și 6 assist-uri a avut Hakim Abdallah în cele două sezoane petrecute la Dinamo
  • 10 goluri și 5 pase decisive are atacantul din Madagascar în cele 51 de meciuri pentru UTA Arad
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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