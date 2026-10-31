El l-a dat afară pe Abdallah de la Dinamo! Dezvăluiri înainte de meciul cu UTA. Exclusiv

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Hakim Abdallah (28 de ani) va juca împotriva lui Dinamo, echipa care l-a adus în România în anul 2023. Partida „câinilor” cu UTA e programată duminică, 1 noiembrie, de la ora 20:30. FANATIK prezintă detalii din culisele despărțirii atacantului de roș-albi și dezvăluie cine a luat decizia de a renunța la actualul fotbalist al „textiliștilor”.

Zeljko Kopic a decis plecarea lui Hakim Abdallah de la Dinamo! Motivele care l-au determinat să renunțe la atacant

va fi una specială pentru Hakim Abdallah. Atacantul din Madagascar a îmbrăcat tricoul „câinilor” timp de două sezoane (2023-2024, 2024-2025), înainte de a ajunge la Arad.

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Despărțirea lui Abdallah de Dinamo s-a produs în vara lui 2025 și a ridicat numeroase semne de întrebare la momentul respectiv. Deși Abdallah era un jucător util, capabil să evolueze pe mai multe poziții în compartimentul ofensiv,

Din informațiile FANATIK, Zeljko Kopic (49 de ani) a fost cel care a hotărât ca Hakim Abdallah să plece de la Dinamo. Antrenorul croat era nemulțumit de atitudinea fotbalistului la antrenamente, dar și de felul în care acesta respecta indicațiile tactice.

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Concret, fostul tehnician al lui Dinamo a considerat că atacantul în vârstă de 28 de ani nu se pregătea întotdeauna la capacitate maximă, manifesta o anumită indolență în timpul ședințelor de pregătire și avea probleme în respectarea disciplinei tactice impuse de staff-ul tehnic. Toate aceste aspecte au cântărit în evaluarea făcută de Kopic, care punea un accent deosebit pe implicarea jucătorilor la antrenamente și pe respectarea sarcinilor tactice.

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Mai mult, când s-a pus problema ca roș-albii să îi prelungească înțelegerea lui Abdallah, predecesorul lui Nuno Campos a transmis conducerii că nu mai are nevoie de serviciile acestuia. Astfel, Dinamo a decis să se despartă de atacant, chiar dacă îi expira contractul abia în 2026. Înțelegerea dintre Dinamo și Hakim Abdallah a fost reziliată pe cale amiabilă, iar a doua zi, pe 19 iulie 2025, atacantul a ajuns la UTA Arad, din postura de jucător liber.

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Adrian Mihalcea îl voia pe Hakim Abdallah încă de la Unirea Slobozia

Spre deosebire de Zeljko Kopic, Adrian Mihalcea (50 de ani) a avut o cu totul și cu totul altă prere despre Hakim Abdallah. Antrenorul de la UTA și-a dorit cu insistență transferul fostului atacant dinamovist. Mihalcea îl avea pe Abdallah pe lista de transferuri încă din perioada când o pregătea pe Unirea Slobozia.

„Pe Abdallah am vrut să-l iau într-o mega-combinație astă-iarnă la Slobozia, dar n-am avut banii necesari. L-am vrut de la început. Cred că e singurul jucător aflat sub contract cu care am vorbit. Mi l-am dorit, are calități fantastice, joacă pe mai multe posturi. El s-a simțit bine la Dinamo. Nu a vrut să se răzbune. E un jucător profesionist”, a declarat Adrian Mihalcea, pe 15 august 2025, după Dinamo – UTA 1-1, meci în care Abdallah a marcat golul „textiliștilor”.

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