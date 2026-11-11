„El l-a dat în primire pe MM Stoica! Vrea să conducă FCSB”. Ipoteză dură după ordinul lui Gigi Becali

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Printre numeroasele decizii luate de curând, Gigi Becali a anunțat că MM Stoica (61 de ani) nu va mai avea putere de conducere. Gabi Balint (63 de ani) este de părere că situația în care a ajuns președintele Consiliului de Administrație are o mare legătură cu Laurențiu Reghecampf (51 de ani).

S-a rupt lanțul de iubire la FCSB! MM Stoica, trădat de Reghecampf

După ce Reghecampf i-a transmis că , unul dintre aceștia fiind MM Stoica, Gigi Becali a luat hotărârea să-l retrogradeze pe bunul său prieten. Analizând întregul context, Gabi Balint a vorbit despre trădarea neașteptată a antrenorului.

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”O revoluție care va costa mult, mă refer chiar la bani, nu la altceva. Cât despre MM, pe el l-a costat postul. Este clar. Pentru mine, o surpriză este Reghe, care l-a dat în primire. Nu mă așteptam, la cât de frumos a vorbit MM despre el. Practic, l-a dat în primire. Știți voi mai bine, nu ați auzit? Că, de fapt, de acolo a plecat totul.

Dacă erau bisericuțe, trebuiau rezolvate acolo, între ei. El trebuia să colaboreze cu MM. Au făcut-o și înainte, credeam că o vor face bine și acum. El plătește, este clar. Rămâne la club fără să facă nimic, el decide. Depinde ce vrea MM, dacă vrea să înceapă o nouă experiență la altă echipă. Dar poate să rămână fără să facă nimic, pentru că este clar că de acum nu mai are niciun cuvânt de spus. Relația cu jucătorii nu va mai fi aceeași.

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Dar, crede-mă, va costa. Să refaci o echipă în care sunt jucători plafonați te va costa. Vorbesc despre rolul lui Becali. El a spus că face revoluție, că schimbă, că vrea să devină primul. La un moment dat, a condus campionatul, a fost primul, a avut momente bune. Acum nu mai este, nici nu mai știu pe ce loc e. Primul este Mihai Rotaru, de la Craiova. Este Șucu, care face niște lucruri bune, a făcut o bază, Rapid o să crească. La Dinamo sunt niște oameni inteligenți care fac lucruri bune”, a declarat Balint, la emisiunea Fotbal Club de la .

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Nu crede în schimbările lui Becali și anunță dezastrul pentru FCSB

Chiar dacă Gigi Becali a mărturisit că și l-a făcut manager, Gabi Balint nu s-a arătat încrezător în acest proiect. Fostul internațional nu crede că se vor schimba prea multe lucruri și a precizat că și acest sezon este unul ratat pentru FCSB.

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”Ca să redevină ce a fost, va trebui să pună numai oameni competenți. Pentru că, trebuie să o spunem, Gigi Becali nu se pricepe la fotbal. Nu poate să aducă jucători. În fotbal, nimeni nu îți garantează nimic în privința jucătorilor. Pot să se adapteze sau nu. Sunt mulți jucători buni care vin și nu fac nimic.

Eu cred că Reghe vrea să conducă el, să fie mai mult decât un antrenor, un manager, să decidă el la echipă. În sensul să aducă el jucătorii, să îi recomande el. O fi promis ceva. Eu nu o să cred niciodată în strategia pe care o face Gigi Becali, pentru că el nu schimbă nimic. Merge pe aceleași lucruri: că el știe, că face, că drege.

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Tu, ca patron, trebuie să îți aduci oameni buni, capabili și să vii cu bani. Dacă nu se va întâmpla asta, la revedere FCSB, uitați ideea! La fel și în cazul altor echipe care merg tot pe drumul acesta.

Se întâmplă să câștigi un campionat din conjunctură: ai jucători buni, un antrenor care știe să îi așeze în teren sau se întâmplă ca celelalte echipe să nu îți pună probleme. E clar că anul acesta este compromis pentru FCSB. Trebuie să pleci de la niște lucruri clare, stabilite nu acum, ci încă de dinainte să înceapă sezonul”, a spus Balint.