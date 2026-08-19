El l-a scos din sărite pe Mitică Dragomir în studiourile TV: „Am fost actor de mic. Aveam două fețe”. Care e „linia roșie”

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Dumitru Dragomir a împlinit 80 de ani la sfârşitul lunii mai, iar acum îşi trăieşte liniştit pensia, după o viaţă dinamică, în care a avut parte de tot felul de provocări, atât în sport, cât şi în politică. În ultima ediţie a „Profeţiilor lui Mitică” el a trecut în revistă cele mai tensionate momente şi cei mai duri adversari.

„M-au luat cu salvarea, trei zile am stat în spital”

Dumitru Dragomir a trăit intens fiecare moment al activităţii sale de conducător de club și tocmai un meci de fotbal i-a provocat una dintre cele mai mari dureri de cap din viaţa sa. „M-a arbitrat Porumboiu o dată, la Braşov. Trebuia să dea 11 metri, n-a dat… Mă rog, a făcut de aşa natură, mi s-a făcut rău. M-au luat cu salvarea, trei zile am stat în spital”, a rememorat Mitică Dragomir. „M-am enervat, pentru că Porumboiu şi Crăciunescu au fost ca şi fraţii mei”, a explicat el.

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În ceea ce priveşte restul certurilor din fotbal, acestea erau de moment şi nu au lăsat urme. „Și cu Giovanni și cu Gigi ne-am jignit ca la ușa cortului. Seara jucam cu ei poker sau table, iar dimineaţa voiau să mă schimbe (n.r. – din fruntea LPF)„, a adăugat Dragomir.

Cei mai tari adversari ai lui Mitică Dragomir din platourile de televiziune

Din afara fotbalului, pe care îi consideră cei mai tari adversari pe care i-a avut în platourile televiziunilor. „Unul este Sorin Roşca Stănescu. A mai fost ăsta, să mă iau cu el la bătaie, doctorul de la Antena 3, Mugur Ciuvică. Mamă, ce m-am jignit cu el!”, a dezvăluit fostul şef al LPF.

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Totodată, acesta a recunoscut că a avut şi adversari mai puternici decât el. „Ştii cine mă băteau? Adrian Păunescu și Vadim. În rest n-am prea avut adversari”, a spus el.

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Mitică Dragomir a făcut referire şi la aşa-numitele certuri din emisiunile de televiziune în care se înroşea, ţipa şi părea că ochii stau să-i iasă din cap. „Era teatru! Teatrul Ţăndărică. Eu am fost artist de mic. În permanenţă am jucat. Aveam două feţe. Totul era studiat, pe onoarea mea! Când se termina emisiunea râdeam cu reporterii”, a povestit Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

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Singura regulă pe care Dragomir n-a încălcat-o niciodată

Dincolo de toate jignirile, pe care nu a trecut-o niciodată, indiferent cât de dură era polemica, iar pentru asta a fost şi este respectat. „Am avut ceva care m-a respectat lumea. Eu nu m-am legat de familia nimănui. Ăsta poate că a fost atuul vieţii mele.

Indiferent cât mă înjură cineva, chiar dacă ştiu vreun secret, niciodată nu m-am legat de familie. Lumea m-a respectat pentru treaba asta. N-am trecut niciodată în decursul vieţii mele linia asta.

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Şi câte ştiam! Şi câte ştiu şi-acum! Dar cu astea te duci în mormânt, dacă eşti bărbat adevărat şi te respecţi pe tine”, a conchis Mitică Dragomir.