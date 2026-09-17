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Celebra creatoare de conținut Laura Giurcanu a luat pe toată lumea prin surprindere cu ultima veste. Iubita lui Marian Huja a făcut anunțul cel mare la numai câteva luni de la prima întâlnire cu renumitul fotbalist.

Laura Giurcanu, mutare de dragul lui Marian Huja

Laura Giurcanu (29 de ani) și Marian Huja (26 de ani) nu mai ascund faptul că . Fosta concurentă de la Survivor România a făcut publice câteva petrecută cu fotbalistul care s-a despărțit recent de CFR Cluj. Fundașul central a semnat cu o echipă care a terminat sezonul trecut pe locul al treilea în campionatul din Maroc.

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Din august, sportivul are contract cu Raja Casablanca, înțelegerea fiind valabilă până în anul 2029. Stopperul a plecat de la formația din Gruia pentru suma de 350.000 de euro. Acest pas a făcut-o pe actuala parteneră de viață să ia o decizie radicală în ceea ce privește planurile personale și viața din România.

Tânăra nu a stat prea mult pe gânduri și a hotărât să-l însoțească în orașul Casablanca, unde se află clubul de fotbal pentru care va evolua jucătorul cu origini portugheze. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare, acolo unde blondina are o comunitate uriașă. Este urmărită de un număr mare de fani din toate colțurile lumii.

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Astfel, Laura Giurcanu a pus la punct ultimele detalii și și-a făcut bagajele pentru plecare. „El mi-a scris în urmă cu 6 luni și acum mă mut în altă țară”, a transmis iubita lui Marian Huja, pe contul oficial de Instagram. În secțiunea de comentarii a primit mai multe mesaje, internauții fiind curioși ce face cu animalul de companie, pe nume Oli.

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Se pare că pisica va rămâne la mama vedetei. „Și eu?”, a vrut să știe sora influenceriței, Bianca Giurcanu. Altcineva a avut o altă curiozitate: „Și casa cui rămâne?”, în timp ce un internaut a scris: „Totul sau nimic”. În acest context, creatoarea de conținut a fost nevoită să facă mai multe demersuri înainte de a părăsi România.

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Ce a făcut Laura Giurcanu după luarea deciziei

Pe social media, Laura Giurcanu a anunțat că și-a scos mașina la vânzare. Fosta participantă de la Survivor România a făcut o filmare în care prezintă autoturismul. „Videoul cu care vreau să-mi vând mașina”, a notat blondina, în secțiunea Stories. Mai exact, este vorba despre un Mercedes GLB, negru, cu scaune din piele albă și cutie automată.

Momentan, nu a dezvăluit prețul pe care dorește să-l primească. Iubita lui Marian Huja are parte de foarte multă susținere din partea celor dragi în ceea ce privește decizia de a se muta în Maroc. Fosta concurentă a show-ului de la Pro TV, filmat în Republica Dominicană, este extrem de încrezătoare în ceea ce-i rezervă viitorul.