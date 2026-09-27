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Laurențiu Reghecampf a revenit la FCSB în această pauză competițională, la aproape 10 ani după ultima plecare de la echipa bucureșteană. Mihai Stoica a spus totul despre întoarcerea antrenorului, dar și despre celelalte variante luate în calcul anterior.

Mihai Stoica, încântat peste măsură de revenirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB

la FCSB, în Tunisia după plecarea de la Esperance. Mihai Stoica a vorbit deschis despre întoarcerea tehnicianului cu care a mai colaborat în trecut și alături de care, dincolo de rezultate, a avut tot timpul compatibilitate. MM simte o ușurare și prin prisma faptului că presiunea exercitată de patronul Gigi Becali se va distribui altfel de acum.

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„M-am născut a ‘n’ oară, mai mult decât pisica. În afară de faptul că Laurențiu Reghecampf este un antrenor care a demonstrat, care a câștigat, între noi a fost mereu o chimie extraordinară. Eu, atunci când mă despart de un om, nu țin legătura și sunt antisocial, pentru că așa sunt eu… dar cât am lucrat, am avut o relație de prietenie, nu doar o colaborare foarte bună. Acum, s-a întors acasă și pentru mine este excelent. Am fost așa și cu Elias și Pintilii, cu Zenga, cu Oli, cu care am rămas prieten foarte, foarte bun. Oli, de câte ori venea în România, ne vedeam.

Reghe a venit cu energie. Până acum totul e perfect, urmează să înceapă și rezultatele. Sper din toată inima să ia din presiunea lui Gigi. E o presiune mare pe mine. Când începe să se împartă pe mai mulți, e foarte bine. Am spus că meciul cu Craiova a fost momentul 0. Eram cu privirea în pământ, am spus că mai jos nu putem ajunge. Faptul că a venit Reghe, care a avut rezultate foarte bune și în primul, și în al doilea mandat, și cu care știu cum să lucrez și am avut chimie… Nu am avut păreri contrare…. Când gândești la fel, e clar că speranțele sunt altele. Pentru mine, era cam singura variantă!”, a spus inițial MM Stoica.

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Variantele de antrenor pentru FCSB propuse de Peluza Nord

Însă MM Stoica nu a ascuns faptul că discuțiile purtate cu Peluza Nord, care , au fost extrem de importante. Suporterii i-au propus pe Laurențiu Reghecampf, Edi Iordănescu și Mirel Rădoi, toți fiind trecuți înainte pe banca echipei din Capitală. „A contat foarte mult și , enorm.

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Variantele lor erau Laurențiu Reghecampf, Edi Iordănescu și Mirel Rădoi. Orice variantă suna bine, pentru mine cel puțin. Acum sunt tentat să mă pun pe mine înainte, pentru că țin foarte mult să îmi păstrez sănătatea mintală. Vreau să stau bine din punct de vedere psihic, pentru că fizic o fac deja. Psihic am temeri, pentru că am probleme în familie pe ambele ramuri. Mă documentez permanent să văd ce pot face, să modific și gena!”, a mai spus oficialul FCSB-ului.

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Marea problemă cu care Mihai Stoica se confruntă la meciurile FCSB-ului

MM a mai vorbit și despre situația sa actuală, mărturisind că se confruntă cu stări mult prea puternice în timpul meciurilor, chiar și la rezultatele favorabile. Președintele „roș-albaștrilor” a spus că vrea să stea departe de medicamentație, cu care a cochetat încă de pe vremea când lucra la Oțelul. „Eu nu reușesc să îmi cenzurez emoțiile la meciuri. Nici măcar când e bine, eu nu mă simt bine. Mă consum foarte mult. Am spre 1500 de meciuri până acum… înmulțit cu o oră jumate de emoții… Nu vreau să trec iar pe calmante. Vreau să le duc așa, dar e foarte greu. Și când eram la Galați luam tone de medicamente!”, a mai spus Mihai Stoical a „MM la FANATIK”.

1992 este anul în care Mihai Stoica debuta ca oficial în fotbalul românesc, la Oțelul Galați

2012 – 2014 și 2015 – 2017 sunt precedentele perioade în care Mihai Stoica și Laurențiu Reghecampf au colaborat la FCSB