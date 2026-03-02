ADVERTISEMENT

, cel care din 1989 a fost liderul suprem al celor din Iran și a fost ucis de către americani după un atac aerian, a fost aspru contestat și de unul dintre cei mai importanți fotbaliști pe care țara i-a avut în ultimii ani.

Fostul jucător de la Bayern Munchen a fost un oponent al regimului de la Teheran

Starea de neliniște din este deja, la nivel social, de mult timp, iar protestele ce au fost organizate de cetățeni, inclusiv în startul acestui an, au adus sprijin chiar și din partea unor personalități importante din viața publică.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător de la Bayern Munchen, unul dintre fotbaliștii reprezentativi ai țării în ultimii 20 de ani, Ali Karimi, nu s-a ferit să aibă un discurs dezaprobator la adresa conducătorilor regimului ce decidea totul din 1989 și până de curând. Karimi, retras din activitate și stabilit în străinătate, s-a alăturat astfel unei serii de celebrități iraniene care s‑au exprimat împotriva represiunii violente a demonstrațiilor declanșate după moartea Mahsei Amini și care au evoluat într‑un val larg de proteste antiguvermamentale.

„Dacă eu eram ținta acelor critici nu mai stăteam pe gânduri și părăseam rolul de conducător al țării”, a scris Karimi pe Instagram.

ADVERTISEMENT

Ali Karimi a avut 131 de meciuri și 38 de goluri pentru naționala Iranului.

Conducătorul suprem al Iranului a fost ucis de către americani

După ce au existat negocieri între Iran și Statele Unite, din cauza faptului că americanii au acuzat regimul de la Teheran că produce arme nucleare și vrea să le folosească împotriva dușmanilor, totul a escaladat și a dus la un atac pornit din partea autorităților de la Washington.

ADVERTISEMENT

Ayatollah Ali Khamenei a fost ucis după nici 24 de ore la prima rachetă ce a fost trimisă către Iran. Aflat la reședința sa, acesta și-a pierdut viața, atât el, cât și mulți apropiați. Momentan nu se știe exact care este poziția Iranului după ce liderul suprem, care era la conducere din 1989, însă americanii fac presiuni pentru ca poporul să decidă cine va prelua acest rol de șef al țării.