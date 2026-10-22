„El și Muhar vor juca acolo”. L-a cucerit pe patronul FCSB! Anunț de ultimă oră despre echipa de start pentru FCSB – Rapid

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Gigi Becali (68 de ani) nu a oferit primul „11” pe care Laurențiu Reghecampf (51 de ani) îl va folosi în derby-ul cu Rapid. Cu toate acestea, patronul FCSB-ului a numit doi fotbaliști care sunt indispensabili în echipa roș-albaștrilor și care vor începe titulari, sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

Anunțul lui Gigi Becali: Radunovic și Muhar, titulari în FCSB – Rapid

Gigi Becali pare să fi găsit formula ideală pentru mijlocul terenului înaintea derby-ului cu Rapid. Patronul roș-albaștrilor a rămas au jucat în Latifundiarul din Pipera e, în schimb, nemulțumit de cum evoluează ceilalți fotbaliști de pe acel post, Ofri Arad, Joao Paulo și Eddy Gnahore.

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„Nu, nu mi-a plăcut atunci. Acum, eu mi-am dat seama că Radunovic, la mijloc, în înlocuiește puțin pe Tănase, pe Olaru. Avem o dirijare a echipei, o ordine, o disciplină a jocului. Dacă nu sunt el și Muhar acolo… Ai văzut, repriza a doua, când nu au mai putut, era un balamuc acolo… Era 1-1, în loc să marcăm, era să luăm noi gol. Praf eram. Arad, pac, cu latul în spate, pac, cu latul la fundașii centrali.

Cine îl mai scoate pe Muhar? L-a scos că avea galben. Nu îl mai scoate nimeni nici pe Radunovic. Radunovic și Muhar. Nu există să mai joace altcineva acolo.

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(n.r. – Ce e cu Ofri Arad?) A dat prea multe pase greșite la adversar. (n.r. – Frica?) Păi vezi, păi vezi. Oboseala, la toți. Săptămâna asta nu au mai făcut așa tare. Reghe zice că vom fi mai bine de acum încolo. Vom fi OK cu Rapidul și apoi din ce în ce mai bine. (n.r. – Cine face un meci mare cu Rapid?) Eu am zis de Muhar. Juca, dădea cu capul, dădea goluri, dădea la poartă. Eu zic că e joc pentru Muhar. Fiind foarte puternic… Și el și Garita. Așa zic. Cu Voluntari a jucat foarte bine!”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce program are FCSB până la pauza pentru meciurile echipei naționale

FCSB are parte de un program încărcat înaintea pauzei competiționale din luna noiembrie. După derby-ul cu Rapid, roș-albaștrii vor evolua Apoi, echipa lui Laurențiu Reghecampf se va deplasa pe terenul Universității Cluj, luni, 2 noiembrie, de la ora 21:00. Ultimul meci înaintea întreruperii campionatului va avea loc pe 7 noiembrie, când FCSB va primi vizita Corvinului Hunedoara. Astfel, formația patronată de Gigi Becali va disputa patru partide în numai 15 zile, interval în care Laurențiu Reghecampf speră să redreseze echipa și să recupereze punctele pierdute în startul sezonului.

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