El trebuia să fie antrenorul lui Dinamo înaintea lui Zeljko Kopic: acum a recunoscut tot! Exclusiv

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a dezvăluit că el a fost prima opțiune a lui Dinamo pentru rolul de antrenor înainte ca Zeljko Kopic să fie numit în această funcție.

Sorin Cârțu a fost ofertat de Dinamo înaintea venirii lui Zeljko Kopic la echipă

Fostul mare fotbalist și tehnician al Universității Craiova, în prezent președinte de onoare la clubul din Bănie, a povestit că a fost contactat direct la acel moment chiar de către unul dintre sponsorii principali ai de atunci.

Doar că a fost nevoit să refuze oferta, fără ca măcar să intre în detalii de ordin financiar sau vizavi de perioada contractului, din simplul motiv că își anunțase deja retragerea din antrenorat, cu mai mulți ani în urmă.

„Eu am avut o impresie bună tot timpul despre el, nu de acum neapărat, ce face acum, de când a venit de acum doi ani de zile. Știi că înainte de a-l aduce pe Kopic trimiseseră soli pentru mine și eu i-am refuzat că am zis că nu mai antrenez? Și după aia a venit Kopic la Dinamo. Da, așa a fost.

Au venit sponsori de-ai lui Dinamo să negocieze cu mine. Și le-am spus că eu nu mai antrenez și nu mă interesează. Nu am spus că nu mai antrenez? Eu refuzasem și Universitatea Craiova, și alte echipe înainte de asta. Nu mai voiam. Am spus că nu mai vreau să antrenez. În 2016 am spus că nu mai antrenez, nu mai antrenez.

Un sponsor important de la Dinamo. Contract, să vin la Dinamo, i-am spus că nu. Nu am stat la discuții, nu știu dacă era pe un an, trei, cinci, dacă am spus că nu mai antrenez. Întreabă-l pe Cătălin Mișu, sponsorul de la Regata, care a fost sponsorul lor. Așa a fost.

Îți dai seama cum aș fi fost eu primit la Dinamo? Și așa mi-am luat-o destul pe la Rapid. La Steaua (n.r. FCSB) nu am avut… Știau ei din discursurile mele de dinainte că am ținut cu Steaua până pe la vreo 14, 15 ani așa, până m-am dus la Universitatea. Eu am fost antrenor la Steaua, nu la FCSB, era perioada Steaua atunci”,

