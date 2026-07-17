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El va arbitra finala CM 2026! „Centralul” delegat la Spania – Argentina a fost arestat pentru prostituție, trafic de droguri și deținere de arme

FIFA l-a ales pe arbitrul care va conduce finala Cupei Mondiale din 2026, Spania - Argentina. „Centralul” are un trecut extrem de controversat, el fiind arestat pentru fapte deosebit de grave
Cristian Măciucă
17.07.2026 | 08:40
El va arbitra finala CM 2026 Centralul delegat la Spania Argentina a fost arestat pentru prostitutie trafic de droguri si detinere de arme
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Slavko Vincic va arbitra finala CM 2026, dintre Spania și Argentina. FOTO: Fanatik
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FIFA a ales un arbitru din Europa pentru finala CM 2026, dintre Spania și Argentina. Este vorba despre slovenul Slavko Vincic (46 de ani), care are un trecut mai mult decât controversat. Arestat într-un dosar de proxenetism și trafic de droguri, el a fost săltat din mijlocul unei orgii.

Slavko Vincic este arbitrul finalei CM 2026, Spania – Argentina

Spania – Argentina, finala CM 2026, va fi meciul cu numărul 3 pentru Slavko Vincic la turneul final de peste Ocean. Anterior, slovenul a arbitrat Brazilia – Maroc 1-1 și Mexic – Ecuador 2-0. În precedentul meci, arbitrul în vârstă de 46 de ani a aplicat „Legea Vinicius”. Această regulă sancționează acoperirea gurii atunci când te adresezi unui adversar, iar Vincic l-a eliminat pe ecuadorianul Hincapie din cauza unui asemenea gest.

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Slavko Vincic este unul dintre cei mai experimentați arbitri din Europa. El deține ecusonul FIFA din anul 2010 și a oficiat de-a lungul carierei mai multe finale, printre care finala Europa League din 2022, dintre Eintracht Frankfurt și Rangers, precum și finala Ligii Campionilor din 2024, câștigată de Real Madrid în fața Borussiei Dortmund.

Spania – Argentina, finala CM 2026, se joacă la New York/New Jersey, duminică, 19 iulie, de la ora 22:00, pe arena MetLife Stadium. La meciul care va decide campioana mondială, Vincic va fi ajutat de conaționalii săi, asistenții Tomaz Klancnik și Andraz Kovacic. Arbitrii de rezervă vor fi din Iordania, Adham Makhadmeh și Mohammad Alkalaf. În camera VAR se vor afla Bastian Dankert (Germania), Nicolas Gallo (Columbia) și Khamis Al Marri (Qatar).

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Arbitrul finalei CM 2026, arestat într-un dosar de proxenetism și trafic de droguri

În 2020, Slavko Vincic fost implicat într-un scandal monstru, când a fost arestat într-un dosar de proxenetism și trafic de droguri, în Bosnia & Herțegovina, în calitate de suspect. Arbitrul finalei CM 2026 a participat la ceea ce a susținut că a fost o invitație la un prânz de afaceri în orașul bosniac Bijeljina, dar s-a trezit prins într-un raid și a fost arestat împreună cu Tijana Maksimovic, un model din Serbia despre care poliția a presupus că este liderul unei rețele de prostituție și droguri. Slavko Vincic a fost săltat din mijlocul unei adevărate orgii, la care luau parte nouă femei și 26 de bărbați, unde au fost găsite 14 pachete de cocaină și 10 pistoale.

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„Centralul” sloven a fost dus la secție și anchetat, însă la scurt timp a fost eliberat, fiind eliminat definitiv de pe lista suspecților. „Am avut o întâlnire de afaceri, după care a venit o invitație la o petrecere, căreia i-am dat curs, ceea ce s-a dovedit a fi o mare greșeală, pe care o regret. Nu am avut nimic de-a face cu ceilalți oameni arestați, nici nu-i cunoșteam”, a declarat Vincic, într-un interviu acordat în presa din Slovenia, la momentul respectiv.

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Spania este neînvinsă cu Vincic la centru

Deși pe parcursul turneului final s-a speculat că Argentina este favorizată de arbitri, delegarea lui Slavko Vincic la finala CM 2026 poate fi de bun augur pentru spanioli. Campioana Europeni nu a pierdut niciuna dintre cele cinci partide disputate cu slovenul la centru: 2-2 împotriva Columbiei (2017), 0-0 cu Suedia în meciul de deschidere al Euro 2020, 2-1 contra Italiei în semifinalele Ligii Națiunilor din 2023, 1-0 cu Italia la Gelsenkirchen și 2-1 cu Franța în semifinalele Euro 2024. În schimb, campioana mondială en-titre a fost arbitrată o singură dată de Vincic, la CM 2022, din Qatar. Atunci, Argentina a pierdut în fața Arabiei Saudite, scor 1-2.

Un venezuelean arbitrează „finala mică”

Totodată, Pierluigi Collina a desemnat și arbitrii care vor conduce „finala mică” dintre Franța și Anglia. Meciul pentru medalia de bronz se va juca la Miami, pe Hard Rock Stadium, duminică, 19 iulie, de la ora 00:00. Partida va fi condusă la centru de un venezuelean, Jesús Valenzuela (42 de ani). Îi va avea ca asistenți pe compatrioții Jorge Urrego și Tulio Moreno, în timp ce rezerve vor fi marocanii Jalal Jayde și Zakaria Brinsi. În camera VAR se vor afla Leodan Gonzalez (Uruguay), Armando Villarreal (SUA) și Carlos Del Cerro Grande (Spania).

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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