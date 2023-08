El va conduce Universitatea Cluj în derby-ul local cu CFR din SuperLiga! Exclusiv

FANATIK a aflat că Toni Petrea va rămâne în cele din urmă la Universitatea Cluj, după ce conducerea clubului a făcut o ședință cu privire la situația lui, iar Ioan Ovidiu Sabău a fost o variantă de înlocuire a actualului tehnician.

Toni Petrea va conduce Universitatea Cluj în derby-ul local cu CFR

În urma ședinței conducerii Universității Cluj, echipei și pentru derby-ul cu CFR, chiar dacă pe lista posibililor înlocuitori este şi Ioan Ovidiu Sabău, care nu va prelua echipa pentru moment.

Ioan Ovidiu Sabău a refuzat să revină în tabăra „șepcilor roșii”, nefiind convins că vrea să se întoarcă la club, mai ales că el a plecat în finalul campionatului trecut după ce a salvat echipa şi a refuzat să îşi continue munca.

În plus, Neluțu Sabău a transmis conducerii că nu va prelua echipa, deoarece ambii săi secunzi, și anume Sandu Tăbârcă și Dan Didiță, nu pot să vină alături de el. FANATIK pe banca tehnică a Universității Cluj.

După primele cinci etape ale noului sezon din SuperLiga 1, Universitatea Cluj are un total de șase puncte, obținând o singură victorie, în urma partidei nebune cu FC U Craiova 1948, scor 4-3.

Toni Petrea, deranjat de fanii care i-au cerut demisia

La finalul meciului dintre Universitate Cluj și Oțelul Galați, scor 1-1, de fanii care i-au cerut demisia și le-a transmis că el „nu ține de scaun”:

„Nu vreau să comentez, e părerea lor, le-o respect, eu încerc să îmi fac treaba. Chiar nu vreau să-mi consum energia să mă gândesc la așa ceva (n.r. la plecare).

Au fost cazuri și când au fost schimbări antrenori înainte de începerea campionatului. În fotbalul românesc nu mă mai surprinde nimic. Am discutat cu cei din conducere, dacă nu mai sunt mulțumiți, eu nu țin de scaun”.

„În prima parte am controlat jocul. Am dus mingea aproape de poartă. Repriza a doua a fost mai echilibrată. Apoi am primit un gol, asta este situația. Bine că am revenit și am înscris din penalty.

Mi-aș fi dorit să fim mai inspirați. A fost un meci, cu intrări bărbătești, dar cred că rezultatul este echitabil. În anumite momente mi se pare că s-au judecat diferit anumite faze. Știam că arbitrul lasă jocul mai liber. Am atenționat jucătorii”, a mai spus Toni Petrea.