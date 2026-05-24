El va fi noul lider de la Real Madrid. Mourinho face schimbări uriașe: ”E cam mutalău”

Este o chestiune de zile până când pe banca celei mai titrate echipe din UEFA Champions League, Real Madrid, va reveni nimeni altul decât Jose Mourinho, 63 de ani. Fanii și specialiștii din fotbal anticipează schimbări importante pe ”Santiago Bernabeu”. Ce spune Giovanni Becali despre fotbalistul preconizat a fi noul lider al ”galacticilor”.

Ce surprize pregătește Jose Mourinho în al doilea mandat la Real: cine va fi nou lider din vestiar

Ioan Becali, 73 de ani, un fin cunoscător al fotbalului european de înalt nivel și un apropiat al lui Jose Mourinho încă din anii 90, a vorbit despre revenirea portughezului la Real Madrid. În emisiunea ”Giovanni Show” de la FANATIK, cel mai reputat impresar din România a comentat informațiile conform cărora ”The Special One” l-ar fi ales pe Thibaut Courtois ca nou lider al vestiarului.

Becali admite că belgianul de 34 de ani are atuurile să ocupe această poziție de forță, deși e cam ”mutalău” și nu are aplombul unuia ca Sergio Ramos, de exemplu. ”Courtois poate să fie noul lider pentru că l-a avut la Chelsea. Îl cunoaște. Dar e cam mutălău așa, nu prea se exprimă. Eu îl știu de la Chelsea. Nu arată ca un lider care să pună presiune. Nu e Sergio Ramos”, afirmă impresarul. Giovanni mai spune că un lider poate să fie și Vinicius Jr.. ”Poate să fie Vinicius, de ce nu? Că tot are astea cu cu publicul”.

De ce l-a ales Mourinho pe Thibaut Courtois să fie noul lider de la Real Madrid

Presa din Spania a scris recent, va trebui în primul rând să lucreze pentru a uni un vestiar cu multe ”bisericuțe”. A fost un sezon cu episoade neverosimile: nervii lui Vinicius Jr, când a fost schimbat de Xabi Alonso, bătaia Tchouameni – Valverde, cearta Arbeloa – Ceballos. Tocmai de aceea e nevoie de ordine, disciplină și echilibru.

Astfel, din vestiar să fie Thibaut Courtois. Portarul belgian este extrem de experimentat și e văzut ca una dintre vocile cele mai respectate din lot. Asta datorită experienței, personalității și influenței sale. scrie că Mourinho a luat deja legătura direct cu portarul pentru a discuta situația sa actuală la club și schimbările așteptate în săptămânile următoare.

În același timp, antrenorul portughez a început să lucreze și la posibile transferuri. Din punct de vedere sportiv, decizia lui Mourinho de a-l alege pe Courtois spune multe. De-a lungul carierei sale, lusitanul a mizat mereu pe figuri puternice în vestiar. Deși superstarurile din atac sunt figurile considerate ”tari”, antrenorul portughez preferă de obicei personalități cu autoritate care să controleze echilibrul emoțional al lotului, exact unde se potrivește perfect Courtois.

