Cum să fii o mamă zen. Sfaturi de la Ela Crăciun: “De ce să faceţi teste pe copiii voştri?”

Ela . Cel mai important lucru, însă, este că ea și-a făcut întotdeauna vreme pentru familie și a avut timpul și disponibilitatea să împărtășească mereu câte ceva, din experiența ei și a altor mămici, fie în cărțile publicate, fie pe on-line. Ela ne-a vorbit cu multă convingere despre puterea presei, dar și despre puterea și limitele mamei.

Chiar crezi în presa “ca la carte”, așa cum declarai undeva, într-o vreme a fake-news-urilor ?

-Da, cred foarte mult în presa ,,ca la carte”. Ştiu şi oameni care fac lucrul acesta, cât despre fenomenul fake news-urilor, recunosc că nu m-a tentat niciodată. Informaţiile pe care le livrez publicului meu, mi-a placut şi îmi place să ştiu că sunt informaţii dintr-o sursă verificată de mine. Atunci când le vorbesc mămicilor despre cum cred eu că ar trebui să procedeze cu copiii în diverse ipostaze şi momente ale creşterii, întotdeauna pe blogul meu vei găsi şi părerea specialistului. Poate că eu nu sunt cea mai în măsură să îi spun unui părinte ce trebuie să facă, însă un medic, o persoană care a studiat domeniul respectiv este. Da, cred, susţin presa ,,ca la carte” şi mai mult decât atât încurajez oamenii să verifice de fiecare dată informaţiile cărora le acordă credibilitate şi implicit persoanele care le semnează. Totul este mai uşor atunci când avem acces la sursele de informare corecte.

“Văd persoane mai răutăcioase, mai supărate sau mai înveninate, care împroşcă mereu cu noroi în jurul lor”

“Numai de bine, emisiunea ” ta de la Antena 3 are un public dedicate? Cum comunici cu oamenii care te urmăresc?

-Emisiunea mea ,,Numai de bine” este de 7 ani pe post. Este o emisiune pe care publicul o îndrăgeşte. Sunt zeci de oameni care ne scriu pe pagina de Facebook a emisiunii, care ne întreabă şi ne sugerează subiecte. Îmi place să spun că emisiunea este un alt copil al meu, o iubesc, pentru că am crescut-o de la bun început, iar în prezent îmi aduce atât de multe satisfacţii.

Din tot ceea ce am citit despre tine, am văzut că ai o viziune optimistă și crezi în puterea schimbării în bine, de la o generație la alta. Cum încerci tu să faci lumea mai bună și mai frumoasă?

-Cred că fiecare dintre noi putem face lumea mai bună şi mai frumoasă şi aş spune că lucrul acesta începe încă de acasă, din copilărie, odată cu educaţia pe care o dăm copiilor noştri. Mă uit în jurul meu şi văd persoane mai răutăcioase, mai supărate sau mai înveninate, care împroşcă mereu cu noroi în jurul lor şi nu înţeleg de ce fac asta. Nu ne costă nimic să alegem să fim mai buni, mai zâmbitori, mai relaxaţi, pentru că până la urmă asta ne dorim şi noi să primim la rândul nostru de la cei care ne înconjoară. Cred că avem oricând opţiunea de a ne schimba perspectiva şi implicit pe noi ca persoane. Vom fi cu mult mai fericiţi dacă alegem să nu mai fim răi şi să vedem şi ce au de oferit cei de lânga noi, nu doar defectele şi problemele în orice situaţie.

Atunci când primesc mesaje mai răutacioase pe Facebook, mă întreb mereu ce probleme, cu ce drama se confruntă de fapt persoana respectivă care a simţit nevoia să facă asta. Haideţi să ne învăţăm copiii să fie buni. Ei sunt atenţi la tot ce facem noi în casă şi vor copia modelul nostru atunci când vor fi mari, aşa că putem să ne asigurăm singuri, prin ei, un viitor mai bun, lipsit de răutate, în care să guverneze empatia şi compasiunea. Vreau să trăiesc într-o lume mai bună, aşa că a fi bun este o valoare pe care cei mici chiar ar trebui să o aibă cu toţii.

“Din fericire, copiii mei sunt la şcoli particulare”

Ai o familie reușită și ești un părinte dedicat. Cum te implici în instruirea și în educația copiilor, într-o perioadă în care școala se află în deriva generată de pandemie?

-Din fericire copiii mei sunt la şcoli particulare. Pot spune că în tot acest timp ei au făcut şcoală, chiar dacă toate cursurile s-au ţinut online, însă au fost implicaţi în continuare în procesul educativ. Poate că rezultatele lor nu sunt aceleaşi ca atunci când mergeau la şcoală, însă profesorii lor chiar au fost foarte implicaţi şi s-au ocupat de copii. Cu siguranţă acum doi ani nu aş fi fost de acord ca ai mei copii să petrecă un timp atât de îndelungat în faţa calculatorului, însă trebuie să fim înţelegători, constructivi şi să acceptăm situaţia actuală. În concluzie pot spune că sunt fericită, mulţumită şi recunoscătoare că ei au făcut şi fac în continuare şcoală.

Te-ai vaccinat? Ești de acord și cu vaccinarea copiilor?

-Da, m-am vaccinat atât eu cât şi soţul meu. Acum adunăm foarte multe informaţii despre vaccinarea copiilor, pentru că fiul meu Alex este singurul care are vârsta potrivită pentru vaccinare în momentul de faţă. El are părerile lui, iar noi trebuie să venim în faţa lui cu argumente. Nu m-am grăbit sa fac lucrul acesta până acum, pentru ca el a fost în perioada post-Covid, aşa că mai avem o lună să ne gândim, să punem cap la cap toate informaţiile, să i le prezentăm şi până la urmă cred că la aproape 16 ani şi el are un cuvânt de spus şi are dreptul să decidă singur pentru el.

Ce te-a determinat să scrii cărțile “9 luni fara griji” și “12 luni fară griji”?

-Experienţele mele de mamă m-au determinat să scriu aceste două cărţi. Mi-am dat seama că fiind însărcinată cu cel de-al treilea copil, în teorie trebuia să ştiu cam tot ce se întâmplă pe perioada sarcinii, însă nu, nu a fost aşa. În continuare am avut întrebări. Lucrurile şi informaţiile s-au schimbat de la sarcină la sarcină, respectiv de acum 15 ani sau acum 10 ani şi am simţit nevoia ca informaţiile pe care eu le adunam pentru mine, să le împărtăşesc şi cu celelalte mămici, care cu siguranţă aveau cel puţin 101 întrebări, ale căror răspunsuri le gaseşti în carte. Nu a fost un proces uşor absolut deloc, însă a fost unul foarte frumos şi este o carte foarte bine privită de mămici, iar după ce am născut, la fel, am simţit că este nevoie să continui acest demers.

De această dată primeam extraordinar de multe întrebări despre sarcină, creşterea copilului, despre bebeluş. Atunci am simţit că mamele au nevoie de un loc şi o sursă din care să poată lua informaţie primită de la un specialist. Cărţile mele echivalează poate cu zeci de vizite la doctor, aşa că sunt mândră că mămicile au de unde să ia o informaţie corectă şi că le pot linişti. Atunci când te trezeşti noaptea având o întrebare legată de sarcină sau de copil, nu ştii cum să faci să treacă mai repede noaptea să îţi poti face o programare la doctor. Tot procesul acesta durează puţin, însă există şansa foarte mare ca în cele două cărţi să găseşti răspunsul chiar de la doctor.

“Rolul mamei este acela de a fi un sprijin constant şi necondiţionat pentru copil”

Problemele noastre cotidiene și rezolvarea lor s-au mutat în spațial virtual? S-a întâmplat ceva cu modelul parental? Am uitat să cerem sfatul mamei și bunicii?



-Nu, nu cred lucrul acesta, că am uitat să cerem sfatul mamei şi bunicii. Cred însă că avem accesul la mai multă informaţie şi la mai multe persoane şi atunci adunăm informaţia şi de la mama, şi de la prietena, şi de la prietena de pe Facebook sau Instagram. Eu cred că asta s-a întâmplat, însă nu ştiu dacă rezolvările noastre chiar se regăsesc în spaţiul virtual. Cred că trebuie să fii poate foarte singur, să nu ai chiar pe nimeni pentru a găsi rezolvarea exclusiv în spaţiul virtual. Da, ne uităm la ce fac alţii, îi admirăm, poate îi luam drept model sau poate nu. Până la urmă decizia ar trebui luată tot în interiorul familiei noastre şi bineînţeles că generaţiile tinere au tendinţa să creadă că mama şi bunica sunt oarecum depăşite. Eu cred că le putem asculta şi pe ele şi dacă ceea ce primim este în acord cu noi putem să punem în aplicare. Dacă nu, trecem mai departe.

Nu mai e mama cea mai bună prietenă?

-Foarte mulţi ani am crezut că mama trebuie să fie cea mai bună prietenă a copilului, însă după ce am discutat cu un psiholog despre acest subiect se pare că lucrurile nu stau chiar aşa. Am înţeles chiar că, din contră, mama nu trebuie să aibă acest statut, pentru că atunci se face transfer de probleme, de programe şi responsabilităţi. Rolul mamei este acela de a fi un sprijin constant şi necondiţionat pentru copil.

“Merg foarte mult pe tradiţie, pe lucruri experimentate şi care au o istorie de zeci de ani”

Ce experiențe școlare ai avut astfel încât te-ai hotărât să dezvolți un antreprenoriat, în sprijinul părinților?



-Ȋn primul rând consider că experienţa mea că jurnalist a contribuit enorm la absolut tot ce am construit până acum în cariera mea. Fie că este vorba despre blog-ul meu sau cele două cărţi lansate până în prezent cu succes sau despre programul special de parenting ,,De la SOS Mama, la ZEN Mama”, oamenii cu care am avut plăcerea şi onoarea să lucrez, toţi specialiştii cu care am intrat în contact, ei au făcut diferenţa. Tot ce am dezvoltat a fost pe baza informaţiilor de calitate primite de la ei. Bineînţeles că au contribuit şi toate cursurile de coaching urmate la conturarea acestei direcţii fireşti, spre antreprenoriat în acest domeniu.

Nu e un soi de înstrăinare această expunere liberă a tot ceea ce trăim ?



-Trăim vremuri aflate în continuă mişcare. Suntem din ce în ce mai activi şi bombardaţi cu informaţie. Pentru noi, dar mai ales pentru copiii noştri social media a devenit un reper, însă nu cred neapărat că schimbarea modului de a ne trăi viaţa presupune şi o înstrăinare de tradiţie, pentru că lucrurile autentice, chiar dacă îşi schimbă forma rămân un reper chiar şi în vremurile noi pe care le trăim. Mai mult decât atât, cred că istoria ne-a demonstrat că avem o nostalgie şi un ataşament faţă de lucrurile de valoare. Le readucem acum la suprafaţă chiar şi prin intermediul mediului online, unde exprimăm şi reinventăm de fiecare dată totul.

Între tradiție și inovație, cum ai reușit tu să devii o Zen Mama?



-Merg foarte mult pe tradiţie, pe lucruri experimentate şi care au o istorie de zeci de ani. La un moment dat am făcut un interviu cu un medic celebru şi l-am întrebat ce părere are despre modalitatea aceasta de parenting, de a-ţi creşte copilul şi mi-a răspuns foarte simplu şi foarte frumos: ,,De ce să fac eu teste pe copilul meu?” Şi atunci asta le spun şi eu mămicilor. De ce să faceţi voi teste pe copiii voştri? Haideţi să punem în aplicare nişte metode al căror rezultat îl ştim deja, am văzut cum se dezvoltă la maturitate copiii crescuţi astfel.

Bineînţeles că trebuie să fim şi deschişi la noutate, la inovaţiile care apar tot timpul pentru a ne ajuta foarte mult. Ca să dau doar un exemplu, pe vremea mea nu erau scutece, acum există doar de unică folosinţă în magazine, ceea ce este extraordinar, pentru că nu mai stăm acum să spălăm cârpe. Trebuie totuşi să facem diferenţa între un lucru care poate ne ajută şi un lucru care poate mai târziu să ne pună piedici, pentru că până la urmă tot de noi ţine să vedem ce aplicăm.

Consider că sunt foarte norocoasă că am devenit o Zen Mama. Prin intermediul profesiei mele am avut acces la informaţie şi oameni de calitate, lucruri care m-au făcut să vad lucrurile diferit şi să îmi doresc cu totul altceva de la viaţă, altceva decât ce mi-aş fi dorit în urmă cu mulţi ani, cu siguranţă. Acum liniştea şi împlinirea mea sufletească ocupă un loc extrem de important în viaţa mea. Tocmai în aceste căutari ale mele am învăţat cum să îmi simplific viaţa şi să îmi acord singură atenţia şi iubirea de care am nevoie, pentru că numai aşa pot fi o contribuţie pentru cei din jurul meu. Aşa a apărut şi noul meu proiect, programul de parenting ,,De la SOS Mama, la ZEN Mama”.

“Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de autenticitate”

S-au schimbat relațiile părinți – copii de când a apărut telefonul copilului? Există situații în care și părinții ar trebui protejați de “libertatea” greșit înțeleasă de copii?

-Da, s-au schimbat relaţiile părinţi-copii de când a apărut telefonul. Nu mai ne petrecem atât de mult timp în familie. Fiecare individ preferă să stea în faţa propriului telefon. Nu este neapărat cea mai bună practică, deşi o facem foarte mulţi dintre noi. Încerc şi eu ca atunci când ajungem seara acasă să lăsăm telefoanele şi chiar şi dacă petrec doar 15 şminute sau 30 de minute alături de copilul meu, să fiu atunci pe deplin prezentă, să nu mă gândesc la probleme, dead-line-uri sau alte situaţii. Şi da, libertatea greşit înţeleasă de copii până la urmă vine tot de la noi, de la părinţi, iar părerea mea este ca un copil are nevoie de reguli, pentru a evolua într-un adult sănătos.

Suntem pe locul al doilea în Europa, în topul mămicilor adolescente. Pentru mamele acestor fete ce crezi că e de făcut?

-Ȋn primul rând cred că ar trebui să aibă acces la informaţie. O fată tânără căreia i se vorbeşte despre sexualitate, va şti cum să se protejeze astfel încât să nu ajungă în situaţii nedorite. Se poate face lucrul acesta, însă dacă depunem cu toţii un efort şi demarăm multe campanii de informare în acest sens, putem schimba lucrurile.

Cum vezi familia viitorului, având în vedere că toată lumea crește cu telefonul în mână?

-Cred că ritmul acesta accelerat şi haotic în care trăim în prezent, ne va determina în curând să ne întoarcem la valorile noastre esenţiale. Acum, mai mult ca oricând avem nevoie de autenticitate, iar priorităţile noastre au fost resetate. În timpurile acestea în care am învăţat că nu există control şi că da doar timpul de calitate petrecut alături de cei dragi este cel care face diferenţa, credinţa mea este că oamenii vor învăţa să se iubească şi preţuiască mai mult, vor aprecia mai mult conexiunile autentice.