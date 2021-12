Ela, soția lui Petrică de la Mireasa, atacată în mediul online: „Să știți că am fost la duhovnic”

Petrică și Ela de la Mireasa, cei care au câștigat cel de-al patrulea sezon al show-ului de la Antena 1, au făcut un live în a doua zi de Crăciun în care și-au dorit să clarifice anumite lucruri legate de relația lor.

Nu au putut lipsi haterii, cu care deja cei doi foști concurenți de la Mireasa s-au obișnuit. Cuplul a dezvăluit ce planuri de viitor au.

Petrică dorește să continue să lucreze în cadrul Bisericii și să se axeze pe muzică în continuare. Ela se mai gândește în legătură cu ce va face de acum încolo, căci vrea ca viața să o surprindă.

Ela, soția lui Petrică de la Mireasa, a răspuns răutăților internauților

Cei doi au petrecut sărbătoarea Nașterii Domnului la Maramureș, alături de familia lui Petrică. Ela a fost foarte bine primită de rudele soțului ei și s-a arătat extrem de fericită pe parcursul momentelor petrecute în nordul țării.

În live-ul pe care l-au realizat pe 26 decembrie, Ela a vrut să răspundă celor care spun și acum că nu este femeia potrivită pentru Petrică. Mulți sunt convinși că această căsnicie nu va dura mult. Bruneta i-a contrazis și le-a spus că și-a găsit cu adevărat fericirea. Timpul le va dovedi pe toate, în cele din urmă!

„Să știți că am fost la duhovnic să ne spovedim. Nu am vrut să spun asta, dar dacă tot aduceți în discuție că nu o merită pe Ela… Părintele mi-a spus o vorbă foarte frumoasă.

Mi-a spus că Dumnezeu știe mai bine de ce mi-a dat mie un om ca el. Înseamnă că și eu am ceva special și ceva aparte. Așa că răutățile nu-și au rostul”, a spus Ela pe .

„Eu m-am rugat să-mi dea Dumnezeu o fată bună”

„Eu mereu m-am rugat. Eu m-am rugat să-mi dea Dumnezeu o fată bună. Eu cred foarte mult. Când am plecat, am plecat din Biserică și m-a binecuvântat preotul. Înainte de a ieși de la Mireasa, am avut ocazia să mergem la bisericuță. M-am simțit liniștit și împăcat sufletește”, a spus și Petrică.

au zis că nu este întâmplător că s-au găsit la Mireasa. Aceștia le-au mulțumit încă o dată celor care i-au votat. Ela a spus că oamenii vor regreta comentariile răutăcioase și că amândoi au pregătit multe surprize pentru fani.