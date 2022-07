Vedetele autohtone erau cenzurate pe vremea lui Ceaușescu. Divele noastre, indiferent că erau din lumea filmului sau a muzicii, nu aveau voie să apară decoltate sau cu fuste scurte și în niciun caz îmbrăcate sumar pe scenă. După Revoluție, situația s-a schimbat. Artistele au devenit mai îndrăznețe, ca și producătorii de film, care au introdus scene de amor explicite în filmele de după 1989.

Ele au fost primele dive care au apărut în ipostaze sexy după Revoluție. Cum i-au fermecat Oana Sârbu, Anca Țurcașiu și Loredana Groza pe români

Loredana Groza, Oana Sârbu și sunt primele vedete de la noi, care au apărut goale într-un film după 1989.

Oana Sârbu, în vârstă de 54 de ani, a fost o adolescentă superbă și pasională. Cântăreața, care a avut un mare succes cu rolul din Liceenii, înainte de , a jucat în anii 1990 un rol îndrăzneț. Artista s-a dezbrăcat într-un alt film, tot pentru tineri, alături de partenerul ei, un artist celebru.

Pelicula în care apar scene de amor între Oana Sârbu şi Ştefan Bănică, se numește “Liceenii rock’n’roll”. Chiar dacă au trecut de atunci peste 30 de ani, ele fac furori și azi, în rândul adolescenților. Fără să aibă ceva vulgar în ele, scenele au făcut înconjurul internetului.

“Nu regret c-am filmat-o, dar nici nu mi-a adus vreun plus de imagine, dovadă că tot > e cel mai popular film! Poate c-aş mai juca o astfel de scenă dacă mi s-ar propune şi filmul ar cere-o, iar scena ar fi justificată şi profesionist filmată. Totuşi, au trecut aproape 20 de ani de la “Liceenii rock and roll”, acum aş fi mult mai pretenţioasă”, a declarat Oana Sârbu, la un moment dat, pentru Cancan.

“Nu mi-a fost uşor pentru că era lume multă în spatele camerei de filmat şi a fost o scenă tehnică, ceea ce a făcut ca lucrurile să nu fie jucate tocmai natural”, a continuat artista.

Anca Țurcașiu, cu sânii la vedere în Miss Litoral

Anca Țurcașiu, în vârstă de 52 ani, este o altă artistă care făcea furori cu trupul ei într-un alt film, în anii 90. Ea a jucat la 20 de ani în pelicula “Miss Litoral”. La insistenţele regizorului Mircea Mureşan, artista a acceptat să-şi arate sânii, pentru a-i arăta iubitului din film cât de mult îl iubeşte.

“Aveam 20 de ani, ăsta era scenariul. M-a convins Mircea Mureşan. Cu toate că eram extrem de pudică, am acceptat. Nu îmi pare rău de nimic din ceea ce am făcut. Le-am făcut cu mintea şi în conjunctura de atunci. Nu regret nimic. Acum nu aş mai face-o, pentru că am cu 22 de ani mai mult”, a declarat și Anca Ţurcaşiu peste ani.

Loredana Groza, sexy cu cămașa udă și sânii generoși la vedere

Loredana Groza, în vârstă de 52 de ani, a povestit în timp, că producătorii și regizorul filmului A doua cădere a Constantinopolului i-au cerut să apară dezbrăcată într-o secvență, atunci când iese din mare. Cu toate că era tânără și era lipsită de experiență, ea a refuzat.

“Să știți că e mult mai sexy dacă ies cu cămașă udă. Mai puțin e mai mult”, a povestit Loredana dialogul cu regizorul filmului.

Fotografiile cu ea cu cămașă udă, când iese din apă, fac și acum ocolul internetului. Filmul, A doua cădere a Constantinopolului, este o comedie de Mircea Mureșan, iar în distribuția lui mai fac parte: Alexandru Arșinel, Stela Popescu, Jean Constantin și Aurelian Temișan. Pelicula a avut premiera în 1993.

Între timp Loredana a mai jucat și în alte filme, unele produse pentru Hollywood, Modigliani, unde l-a avut partener pe Andy Garcia, sau în altele, care au fost realizate de unii dintre cei mai mari regizori autohtoni.Este vorba de Asfalt Tango în regia lui Nae Caranfil, sau Femeia Visurilor în regia lui Dan Pița