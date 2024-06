Ele încing atmosfera la Euro! Cum arată cele mai frumoase partenere ale fotbaliștilor de la turneul final

Ne așteaptă o lună de foc cu fotbal non-stop de cea mai bună calitate. Vom vedea la lucru cei mai buni fotbaliști ai Europei, însă bătălia nu va fi numai pe teren. Celebri, bogați și cu un fizic impresionat, aceștia au alături femei care atrag privirile. Așa se va întâmpla și la acolo unde partenerele jucătorilor vor încinge atmosfera pe stadioane.

Cele mai frumoase partenere de fotbaliști care vor fi prezente la Euro 2024

În rândurile ce urmează vă vom prezenta 6 dintre cele mai frumoase partenere sau soții ale jucătorilor care ne vor încânta la Am ales câte o reprezentantă din fiecare grupă a competiției din Germania și, pe lângă fotografiile incendiare cu care vă veți delecta, vă vom oferi și câteva informații despre cele care stau în spatele succesului acestor fotbaliști de top.

Este o bună încălzire pentru ceea ce ne va aștepta în perioada 14 iunie – 14 iulie, luna de vis a oricărui microbist de pe bătrânul continent.

Grupa A / Germania: Candice Brook – partenera lui Leroy Sane

Extrema de 28 de ani, una dintre speranțele Germaniei la câștigarea trofeului pe teren propriu, este un tip căruia nu îi place să-și afișeze în public prea mult viața personală. El trăiește din 2015 o frumoasă poveste de dragoste alături de modelul american Candice Brook, dar relația lor a apărut prima dată pe prima pagină a ziarelor mondene abia la finalul lui decembrie 2017.

Relații tumultoase cu vedete mondiale

Candice a devenit cunoscută odată cu apariția în emisiunea de umor „Wild ‘n Out” de la MTV, în care cântăreți ai genului rap se întrec unul împotriva celuilalt. Ea și-a arătat calitățile muzicale alături de Emile Danero, în piesa „Tell Me Part 2”. Pe lângă muzică, ea este și un cunoscut model, lucrând pentru cele mai importante case de modă. Candice și Leroy au împreună doi copii, Rio Stella născută în 2018 și Milo, venit pe lume în 2020. În plus, frumoasa brunetă mai are un fiu, Tobias, dintr-o relație anterioară.

Americanca de 36 de ani s-a iubit în trecut cu rapperii Safaree Samuels și French Montana, cu jucătorul de baschet Andre Drummond și cu cântărețul Chris Brown, cel care a avut o relație furtunoasă și cu celebra Rihanna.

Grupa B / Croația: Izabel Kovacic – soția lui Mateo Kovacic

La 31 de ani, Izabel este frumoasă, inteligentă, plină de spirit și ține în spate o familie frumoasă alături de fotbalistul lui Manchester City. Cei doi s-au cunoscut în perioada liceului și au rămas împreună. S-au căsătorit în 2017, iar 3 ani mai târziu a venit pe lume și primul copil, Ivan, care a fost botezat de căpitanul naționalei Croației, Luka Modric.

Shakira a Croației

După ce a studiat economia la Universitatea din Zagreb, Izabel, supranumită și „Shakira a Croației”, și-a deschis propria afacere pe care o conduce împreună cu sora sa. Ele au o firmă care se ocupă vânzarea unor diferite produse pentru copii.

Fiind o femeie de succes în Croația, Izabel are peste 350.000 de urmăritori pe Instagram. Ea a fost văzută deseori pe stadioanele unde soțul său evoluează, însă a recunoscut că este epuizată de desele drumuri pe care le face între Anglia și Croația.

Grupa C / Anglia: Anouska Santos – partenera lui Luke Shaw

Fundașul stânga al naționalei Angliei și partenera sa au fost rareori în vizorul publicațiilor mondene, ambii fiind de acord că viața personală nu trebuie expusă prea mult publicului larg. Anouska s-a născut pe 16 mai 1992 și este cu 3 ani mai mare decât partenerul său. Nu se știu foarte multe despre trecutul ei, astfel că informațiile vin abia din 2017 când a început relația cu Luke.

Companie de bijuterii de 2.000.000 de dolari

Deși au fost văzuți la un moment dat într-un magazin de bijuterii, cei doi nu s-au căsătorit deocamdată. În schimb, ei au doi copii, pe Reign London, care s-a născut în noiembrie 2019, și pe Storie, care a venit pe lume în mai 2022. Anouska deține marca de bijuterii Treats Studios și se vehiculează că valoarea netă a companiei se ridică la 2 milioane de dolari. Ea are peste 70.000 de urmăritori pe contul de Instagram, acolo unde postează de obicei fotografii de familie sau din vacanțele luxoase petrecute alături de Shaw.

Grupa D / Polonia: Marina Luczenko-Szczesna – soția lui Wojciech Szczesny

Marina s-a născut în urmă cu 34 de ani la Vinnytsia, în Ucraina. Pe când avea doar 2 ani, părinții au decis să se mute în Polonia. Schimbarea a fost de bun augur, deoarece și viața micuței s-a schimbat în bine. Ea a ajuns o cântăreață, o compozitoare și o actriță de o mare notorietate în Polonia. Pe lângă cântat, ea a cochetat și cu actoria jucând într-un serial polonez de televiziune. La un moment dat a experimentat și partea sa de divă, apărând pe revista copertei Glamour, iar mai apoi a fost protagonistă în show-ul de televiziune „Dansând cu stelele”, varianta poloneză.

Cerută în căsătorie de ziua ei!

Povestea de dragoste a început în 2013, iar doi ani mai târziu Wojciech a cerut-o în căsătorie chiar de ziua Marinei. Nunta a avut loc în 2016, iar după alți doi ani a apărut în viața lor băiețelul Liam. Cunoscută în Polonia datorită aparițiilor ei pe scenă, Marina avea o bază mare de urmăritori pe Instagram, însă numărul acestora a crescut simțitor după ce a început relația cu portarul polonez și a ajuns în acest moment la peste un milion!

Grupa E / Slovacia: Lucia Dubravka – soția lui Martin Dubravka

Fără doar și poate, portarul lui Newcastle United este cel mai vandabil produs al fotbalului slovac din ultima perioadă, el fiind de 6 ani în Premier League. Omul care dă fiori atacanților naționalei României are o relație de lungă durată cu Lucia, un fost model slovac. Cei doi au decis să-și pună la privat viața personală, astfel că nu se știu foarte multe lucruri despre ei.

Și-a urmat soțul în Anglia

În momentul în care Martin a prins contractul în Anglia, Lucia a hotărât să-și abandoneze cariera și a mers alături de jucător în Insulă. Ea l-a ajutat foarte mult pe Martin în 2020, atunci când acesta a avut o accidentare teribilă. Frumoasa blondă nu numai că i-a fost sprijin psihologic, dar s-a implicat activ și în recuperarea fizică a partenerului. Cei doi au împreună un băiețel, Viliam, născut în 2021.

Grupa F / Portugalia: Arabella Chi – partenera lui Ruben Dias

Supranumită „Minunea Blondă”, Arabella este una dintre cele mai curtate femei din Anglia, însă cel care a ajuns să se bucure de frumusețea ei este fundașul portughez Ruben Dias. În vârstă de 32 de ani, Arabella Chi este un fotomodel britanic care a jucat și în filme de la Hollywood, într-unul dintre acestea fiind partenera lui Jason Momoa.

Faima a venit odată cu apariția în ediția din 2019 a show-ului de televiziune „Insula iubirii”, varianta britanică, în care a și avut o scurtă aventură cu colegul de platou Danny Williams.

Mană cerească pentru tabloidele de scandal

După ce a părăsit emisiunea, s-a vehiculat informația că s-a iubit pentru o perioadă și cu un alți doi colegi, Toby Aromolaran și Wes Nelson. Apoi au urmat alte relații pasagere cu Richie Akiva, bunul prieten al lui Leonardo DiCaprio, și cu rugbyst-ul francez Yoann Huget. Relația cu Ruben Dias a început undeva în 2022, însă presa de scandal a scris că fundașul portughez este măcinat de zvonurile că este înșelat constant. Mai mult, a apărut informația că cei doi s-ar fi despărțit la un moment dat, însă niciunul dintre ei nu a vorbit despre așa ceva.