Ele sunt ultimele 4 naționale care și-au aflat urnele valorice pentru EURO 2028. Când are loc tragerea la sorți

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După meciurile de duminică seară din UEFA Nations League, încă 4 națiuni și-au aflat locul în urnele valorice. Astfel, urnele complete vor fi disponibile după meciurile de marți seară. Încă 6 echipe mai trebuie să-și confirme locul în urnă, iar tragerea la sorți pentru preliminariile EURO 2028 va avea loc pe 6 decembrie.

Ce țări și-au aflat locurile în urnele valorice. Ar fi variante foarte bune pentru România

Din păcate, în urma rezultatelor din grupa de UEFA Nations League, România este situată doar în urna a treia valorică, ceea ce înseamnă că riscă să aibă o grupă infernală. Cu puțin ghinion, în funcție și de următoarele rezultate,

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În urma meciurilor de duminică seară, încă 4 naționale și-au aflat urna în care vor fi situate. Astfel, Croația și-a asigurat locul în urna 1, după victoria contra Cehiei, care a rămas în urna 2. Albania în timp ce Bulgaria a mers în urna a patra

Pentru România, o grupă formată din Croația, Cehia și Bulgaria ar fi mai mult decât perfectă, ținând cont de calitatea naționalelor pe care le-ar putea întâlni. Spre exemplu, din prima urnă valorică, doar Croația și Grecia par echipe cât de cât accesibile pentru elevii lui Gică Hagi. În rest, „tricolorii” pot întâlni echipe precum Anglia, Portugalia, Franța, Olanda, Spania. Nici Danemarca nu mai pare un adversar accesibil, după ce tocmai i-a administrat un 4-1 Portugaliei. De asemenea, în partea inferioară a urnei se află Norvegia, Italia și Germania, alte trei echipe în fața cărora nu putem să avem mari pretenții. În acest moment, formațiile care încă nu și-au aflat urna sunt Slovenia, Kosovo, Scoția, Irlanda, Islanda și Estonia.

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Nici urna a doua nu este accesibilă. Ce adversari pot veni de acolo

România lui Gică Hagi trebuie să aibă un real noroc pentru a extrage din primele două urne adversari cu care să putem spera la două rezultate bune într-o dublă manșă. Dacă din prima urnă nu prea avem ce alege, în urna a doua situația se schimbă. Totuși, și aici regăsim formații care puteau foarte ușor să se califice în prima urnă valorică.

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Cei mai tari adversari din urna a doua sunt Turcia, Elveția, Suedia și Austria. Tot de aici mai fac parte Țara Galilor, Ungaria, Cehia, Serbia, Irlanda de Nord și Bosnia & Herțegovina. În ultimele urne situația se schimbă. Din urna a patra cei mai dificili adversari par a fi Cipru și Finlanda, în timp ce din urna a cincea Lituania și Azerbaidjan sunt echipe pe care nu vrei să le întâlnești, mai ales atunci când de aici pot veni Malta, Gibraltar sau Liechtenstein.

