Ele sunt cele mai urmărite „jumătăţi“ ale fotbaliştilor pe Instagram. Cine a reuşit să strângă peste 60 de milioane de fani. Foto

De cele mai multe ori, dar nu de fiecare dată, fotbaliştii sunt mai cunoscuţi decât „jumătăţile“ lor din viaţa de zi cu zi. Iar ele profită de celebritatea iubiţilor/soţilor şi adună, la rândul lor, sute de mii sau chiar milioane de urmăritori pe reţelele de socializare.

Multe dintre iubitele şi soţiile marilor fotbalişti au, la rândul lor, cariere de succes, indiferent de domeniul de activitate. Deseori, ele erau persoane publice cu mult înainte de a se îndrăgosti de vreun magician al balonului rotund.

Fie că activau în muzică, televiziune, modă sau orice alt domeniu, aceste doamne şi domnişoare extrem de atrăgătoare s-au bucurat mereu de atenţia bărbaţilor şi au cules milioane de like-uri.

Locul 7. Oriana Sabatini – 4,7 milioane

Iubita lui Paolo Dybala de la Juventus este obişnuită cu faima. A crescut având-o mătuşă pe celebra Gabriela Sabatini, care atrăgea toate privirile prin apariţiile ei pe terenul de tenis, atât prin joc, cât şi prin frumuseţe. Nepoata Oriana este, la rândul ei, foarte frumoasă. Şi, în plus, o cunoscută cântăreaţă în Argentina natală. Un sărut cu o altă fată într-un videoclip a provocat controverse într-un stat religios precum Argentina, dar i-a adus şi faimă. 4,7 milioane de persoane o urmăresc pe Oriana Sabatini pe Instagram. Paolo Dybala are 38,8.

Locul 6. Leigh-Anne Pinnock – 5,6 milioane

Leigh-Anne este una dintre cele 4 membre ale trupei britanice Little Mix şi una dintre cele două care se găsesc în acest top. Ascensiunea ei în Marea Britanie a început cu un show de talente muzicale din 2011, în cadrul căruia a luat fiinţă şi formaţia Little Mix. Frumoasa cântăreaţă a început o relaţie cu Andre Gray, de la Watford, prin 2016, iar de curând au anunţat împreună logodna. 5,6 milioane de oameni o urmăresc pe cântăreaţa de culoare. Pe Andre Gray, doar 171 de mii.

Locul 5. Wanda Icardi – 6,6 milioane

„Famous and infamous“ e o expresie în limba engleză, care se traduce „faimoasă şi infamă“. Pare inventată pentru Wanda Icardi – personalitate tv, agentul soţului său şi femeie fatală cu priză la fotbalişti. Acum soţia lui Mauro Icardi de la PSG, Wanda a fost căsătorită anterior cu Maxi Lopez, alt internaţional argentinian. A fost acuzată că l-a înşelat cu Icardi, colegul de naţională, lucru care a dus la un adevărat scandal, iar apoi la divorţ. Bomba sexi nu se sfieşte să posteze fotografii revelatoare, care atrag mulţi urmăritori. 6,6 milioane are până acum. Soţul Mauro are cu 200 de mii mai puţin: 6,4 milioane.

Locul 4. Perrie Edwards -10,4 milioane

Perri este colega lui Leigh-Anne în Little Mix. Partenerul ei de viaţă este proaspăt campionul Angliei cu Liverpool, Alex Oxlade-Chamberlain. Perri şi Alex postează deseori poze cu ei doi, iar în pandemie au fost foarte activi. Blondina de 26 de ani se bucură de 10,4 milioane de urmăritori. Mult peste cei 4,8 milioane ai iubitului.

Locul 3. Antonella Roccuzzo – 12,6 milioane

Din 2016, Antonella este model cu acte. Atunci a semnat primul ei contract de moddeling cu firma argentiniană Ricky Sarkany. Dar, cu mult înainte de asta, era iubita lui Lionel Messi. De fapt, cei doi se cunosc de când aveau 5 ani. Vărul ei era un bun prieten de-al lui. Aşa s-au cunoscut. Împreună sunt de când se ştiu. Acum sunt căsătoriţi şi au trei băieţi împreună: Thiago, Mateo şi Ciro. În acest caz, e evident că mulţi dintre cei 10,4 milioane de urmăritori i se datorează faimei soţului. El are ceva mai mulţi… vreo 156 de milioane.

Locul 2. Georgina Rodriguez – 18,7 milioane

Duelul Ronaldo – Messi se duce şi la nivelul partenerelor. Iar în online, familia Ronaldo câştigă. Georgina, iubita lui Cristiano, are cu aproape 50% mai mulţi urmăritori decât Antonella, soţia lui Messi. Ce-i drept, Georgina, fostă asistentă într-un magazin Gucci, nu ezită să-şi etaleze atuurile fizice pe contul de Instagram, urmărit de 18,7 milioane de persoane. La 26 de ani, frumoasa spanioloaică a învăţat de la iubitul Cristiano cum să atragă atenţia în online. Cristiano, însă, e la ani-lumină: 226 de milioane de urmăritori.

Locul 1. Shakira – 67,2 milioane

Era evident că Shakira trebuie să ocupe primul loc în acest top. Columbianca de 43 de ani este un superstar mondial al muzicii şi se bucură de mai multă faimă decât partenerul ei… Gerard Pique (33 de ani), fundaşul Barcelonei şi al Spaniei. Chiar dacă Gerard e campion mondial, european, câştigător de Liga Campionilor şi multe altele, el rămâne… iubitul Shakirei. Dovada stă şi în numărul de urmăritori: ea are 67,2 milioane, iar el doar 18,3 milioane. Cei doi se bucură de aceeaşi dată de naştere, 2 februarie, dar şi de cei doi copii pe care îi au împreună. Din 2011, Shakira şi Pique formează un cuplu solid.

N-au prins topul partenerelor altor fotbalişti cu greutate. Sara Carbonero – soţia lui Iker Cassilas, Anna Lewandovska – soţia golgheterului Robert de la Bayern, Daniela – soţia lui Cesc Fabregas sau Melissa Satta – actuala soţie a lui Kevin Prince Boateng şi fosta iubită a lui Bobo Vieri pot schimba oricând clasamentul.