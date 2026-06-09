Sport

Ele sunt favoritele lui Mihai Stoica la CM 2026. „Eu cu cine țin se alege praful”

Campionatul Mondial din 2026 stă să înceapă, iar Mihai Stoica și-a ales cele două favorite. Președintele C.A. de la FCSB nu are însă așteptări prea mari de la echipele cu care ține
Cristian Măciucă
09.06.2026 | 18:00
Ele sunt favoritele lui Mihai Stoica la CM 2026 Eu cu cine tin se alege praful
EXCLUSIV FANATIK
Ele sunt favoritele lui Mihai Stoica la CM 2026. „Eu cine țin se alege praful” FOTO: Fanatik
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Mihai Stoica (61 de ani) este un înfocat fan al „Squadrei Azzurra”. Cum Italia a ratat calificarea la CM 2026 pentru a treia oară la rând, oficialul FCSB-ului a fost nevoit să își aleagă alte favorite. Turneul final din SUA, Canada și Mexic începe joi, 11 iunie, cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud.

Cu cine ține Mihai Stoica la Cupa Mondială 2026

Italia a ratat prezența la CM 2026, după ce a pierdut barajul cu Bosnia & Herțegovina la loviturile de departajare. Fan al „Squadrei Azzurra”, Mihai Stoica și-a ales alte favorite pentru turneul care se desfășoară în trei țări în perioada 11 iunie – 19 iulie. (n.r. – Cu cine ții?) Eu țin cu Anglia și cu Olanda, dar cu cine țin eu se alege praful mereu. Dar nu la modul ăsta. Meci de meci. Îmi aleg o echipă, pierde. Dacă ar fi să pariez, aș paria tot timpul contra și aș câștiga o grămadă de bani. Dar, evident, dacă aș paria, nu aș câștiga”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK. 

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Comparație între Spania și Franța

Mihai Stoica le-a comparat apoi pe cele două mari favorite la cucerirea trofeului, Spania și Franța. „Furia Roja” e campioana europeană en-titre, dar nu a luat titlul mondial decât în 2010. În schimb, selecționata „Cocoșului Galic” așteaptă de opt ani să redevină regina lumii.

„Franța pare că trăiește un pic din trecut. Eu nu mă așteptam să fie în lot Kante. De ce? Kante a jucat în Arabia Saudită. Nivelul e cum e. A plecat apoi în Turcia, unde nici măcar nu a reușit să ia campionatul. În Turcia joacă titular Denis Radu, care era rezervă la Petrolul. Mă surprinde că nu l-au chemat și pe Makelele. 

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Dar când te uiți la atacanți și nu știi cu cine joacă, cu Doue sau cu Olise în dreapta. Când ceilalți titulari vor fi Dembele, Balon de Aur, și Mbappe, care toată lumea se aștepta să fie Balon de Aur. Nu mai vorbim că în spatele lor pot juca Thuram și Cherki. Pare foarte bună și linia de fund. 

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(n.r. – Mai echilibrat lotul Spaniei?) Cred că foarte echilibrat e Luis de la Fuente. Și ce a făcut până acum, a făcut niște chestii formidabile. Și a rămas cu jucătorii pe care îi știe foarte bine și care cred că și acum sunt foarte motivați. Mbappe a câștigat titlul mondial, a mai jucat și o finală. Ok, poate să aibă motivație, dar nu poate să aibă motivația lui Pedri. La Yamal nu știu ce să zic. E un fenomen, dar nu pare serios. Iar asta s-ar putea să îi cauzeze cum i-a cauzat și lui Neymar”, a adăugat președintele C.A. de la FCSB.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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