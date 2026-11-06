Ele sunt fostele iubite ale lui Cristiano Ronaldo: „Mă simțeam urâtă și nesigură lângă el!”

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Cristiano Ronaldo este una dintre cele mai celebre personalități din istorie, iar viața sa sentimentală a atras de-a lungul anilor aproape la fel de multă atenție precum performanțele de pe teren. Înainte de relația cu Georgina Rodriguez, starul portughez a avut mai multe povești de dragoste cu femei cunoscute. Irina Shayk, Gemma Atkinson, Nereida Gallardo, Merche Romero și Jordana Jardel se numără printre fostele iubite ale lui Cristiano Ronaldo. Unele au păstrat amintiri frumoase, în timp ce altele au făcut declarații surprinzătoare după despărțire.

Irina Shayk, declarații dure după despărțirea de Cristiano Ronaldo

Cea mai cunoscută relație a lui Cristiano Ronaldo înainte de Georgina Rodriguez a fost cea cu Irina Shayk. Fotomodelul rus și portughezul s-au cunoscut în 2010, în cadrul unei colaborări pentru Armani, pe vremea când atacantul evolua la Real Madrid. Cei doi au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lumea sportului și a modei, apărând inclusiv pe coperta ediției spaniole a revistei Vogue, în 2014. Relația s-a încheiat în ianuarie 2015, iar Ronaldo a confirmat oficial despărțirea.

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„După cinci ani de relație, povestea mea cu Irina Shayk a ajuns la final. Am considerat că este cel mai bine pentru amândoi să facem acest pas. Îi doresc Irinei toată fericirea din lume”, a transmis Cristiano Ronaldo, potrivit Associated Press.

Ulterior, într-un interviu pentru revista spaniolă ¡Hola!, Irina Shayk a făcut declarații despre dezamăgirile sentimentale, interpretate de presa internațională ca referiri la fostul partener.

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„Credeam că am găsit bărbatul perfect, dar nu a fost așa. Cred că o femeie se simte urâtă atunci când are bărbatul nepotrivit lângă ea. Eu mă simțeam urâtă și nesigură. Vreau un bărbat fidel, sincer, un gentleman care știe să respecte femeile. Nu cred în bărbații care ne fac nefericite. Acela nu este comportamentul unui bărbat, ci al unui copil”, a declarat Irina Shayk, potrivit Globo Esporte.

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Gemma Atkinson a dezvăluit cum arăta o întâlnire romantică alături de Cristiano Ronaldo

În 2007, pe vremea când juca la Manchester United, Cristiano Ronaldo a avut o relație cu actrița britanică Gemma Atkinson, cunoscută pentru aparițiile în serialele Hollyoaks și Emmerdale. Invitată la postul de radio Key 103 din Manchester, actrița a povestit cum a decurs una dintre întâlnirile lor, care a fost mult mai obișnuită decât și-ar fi imaginat fanii.

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„A fost foarte, foarte romantic și extravagant. Am mers la mine acasă, am băut ceai și ne-am uitat la Only Fools and Horses. Chiar așa a fost! Nu știu dacă îi mai place serialul acum, dar atunci părea să se bucure de el”, a povestit Gemma Atkinson.

Actrița a dezvăluit și că, după despărțire, i-au fost oferite sume importante pentru a povesti detalii intime despre Ronaldo, însă a refuzat: „Cu Cristiano era o nebunie, pentru că oriunde mergea era urmărit de fotografi. Când ne-am despărțit, mi s-au oferit foarte mulți bani ca să vorbesc despre el, dar nu am vrut”, a explicat Gemma Atkinson.

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Nereida Gallardo a vorbit despre comportamentul lui Cristiano Ronaldo în intimitate

O altă relație intens mediatizată a fost cea cu Nereida Gallardo, un fotomodel spaniol din Mallorca. Cei doi au format un cuplu în 2008, când Ronaldo avea unul dintre cele mai bun sezoane din carieră, . La zece ani de la despărțire, Nereida Gallardo a acordat un interviu revistei Vidas, supliment al publicației portugheze Correio da Manhã, în care a vorbit despre fostul partener: „Este o persoană normală. Cu mine s-a comportat întotdeauna ca un gentleman”, a declarat Nereida Gallardo.

Spaniola a preferat să nu dezvăluie alte detalii intime, din respect pentru actualii lor parteneri. Declarațiile au apărut în 2018, într-o perioadă în care Ronaldo evolua la Juventus.

Merche Romero l-a cunoscut pe Ronaldo înainte să devină cel mai bun fotbalist din lume

Cristiano Ronaldo a avut o relație și cu Merche Romero, o cunoscută prezentatoare TV din Portugalia. Cei doi au fost împreună în perioada 2005-2006, când portughezul evolua la Manchester United. Merche era mai mare decât Ronaldo cu aproximativ nouă ani, dar diferența de vârstă nu a fost o piedică.

La aproape două decenii de la despărțire, prezentatoarea a vorbit despre relația lor în podcastul Oh Filhos, Calem-se, realizat de publicația Nova Gente: „Pentru mine a fost o onoare și un privilegiu să cunosc omul, nu fotbalistul. Asta este ceea ce rămâne. Pe atunci era la început, nici măcar nu era cel mai bun din lume. Eu am cunoscut omul și mi-a plăcut omul. Eram doi tineri care voiau să se cunoască mai bine.

Chiar dacă mi-ar fi spus cineva atunci că va deveni cel mai bun jucător din lume, relația nu s-ar fi schimbat din acest motiv. Eu nu am fost niciodată cu cineva pentru ceea ce are, ci pentru ceea ce este. Ronaldo este un om bun, cu o inimă bună”, a declarat Merche Romero.

Jordana Jardel, una dintre primele iubiri ale lui Cristiano Ronaldo. Fratele ei a fost coleg cu Hagi

Una dintre primele relații cunoscute ale lui Cristiano Ronaldo a fost cea cu Jordana Jardel, sora fostului mare atacant brazilian Mario Jardel, coleg cu Gică Hagi la Galatasaray. Povestea lor datează de la începutul anilor 2000, când portughezul era la Sporting Lisabona.

Mario Jardel a confirmat personal relația dintre sora sa și Cristiano Ronaldo, într-un interviu acordat publicației Globo Esporte: „Foarte multă lume mă sună din întreaga lume să vorbească sora mea despre Cristiano Ronaldo, pentru că a avut o relație cu Jordana. Chiar a existat o poveste între ei. Bineînțeles că mi-aș fi dorit ca Ronaldo să fie cumnatul meu, dar nu s-a întâmplat”, a povestit Mario Jardel.

La rândul ei, Jordana Jardel a vorbit despre Ronaldo într-un interviu acordat publicației portugheze Correio da Manha, în 2018: „Nu am nimic de spus despre el. Este o persoană impecabilă. Sunt o admiratoare, ca oricare alta. (n.r. Cum a fost relația voastră?) Sunt lucruri din trecut. A trecut foarte mult timp de atunci”.

De la poveștile de dragoste cu fotomodele celebre la relația cu Georgina Rodriguez

După despărțirea de Irina Shayk, din 2015, numele lui Cristiano Ronaldo a fost asociat cu mai multe femei cunoscute, printre care prezentatoarea Lucia Villalon și fotomodelul Desiree Cordero. Presa internațională a speculat inclusiv asupra unor apropieri de Paris Hilton și Kim Kardashian, fără confirmarea unor relații stabile.

În 2016, într-un celebru magazin de haine și bijuterii din Madrid. De atunci, întâlnirea lor a evoluat într-o frumoasă poveste de dragoste care s-a soldat cu doi copii. Pe lângă asta, argentinianca este o mamă devotată și pentru ceilalți trei copii ai superstarului.