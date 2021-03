Ziua de 8 martie reprezintă o ocazie specială pentru vedetele de la noi. Nume importante din showbiz, precum Victor Slav sau Antonia, au postat fotografii și mesaje emoționante, pe conturile lor de pe rețelele de socializare. Cum arată mamele vedetelor din România?

Astăzi sărbătorim femeia și, în mod special, mama. Cea mai importantă figură din viețile multora primește, cu această ocazie, urări din suflet.

Una dintre vedetele de la noi care i-a emoționat pe fani cu mesajul transmis pe contul ei de Instagram este cântăreața Carmen de la Sălciua. Artista a ținut să le-o prezinte tuturor pe fosta soacră a lui Culiță Sterp. Vorbele ei au ajuns la sufletul fanilor, care au reacționat imediat.

“Încă de la primul meu scâncet ai vărsat prima lacrimă! O lacrimă de fericire, după care au urmat lacrimi de dor,,de mândrie, de tristețe, dar pentru mine toate lacrimile tale au fost diamante! Pentru că au curs din iubire! Din iubirea pură a unei mame pentru puiul ei!

Ai răbdat de multe ori ca să avem noi, ți-ai înnodat lacrimile în gât când ne vedeai că plecăm și suntem mereu pe drumuri, dar cu siguranță spuneai rugăciuni nenumărate să ne păzească Dumnezeu pașii mereu. Pentru toate astea și pentru multe altele, Mama e Unică! Te iubesc cu toată ființa mea! La mulți ani!”, a scris Carmen de la Sălciua, pe contul ei de Instagram.

Cum arată mamele vedetelor din România. Victor Slav și Andreea Mantea și-au lăudat mamele

Victor Slav a postat o fotografie de colecție, cu mama lui. Fanii au remarcat imediat asemănarea izbitoare dintre cei doi, dar și felul deosebit în care Sofia, fiica lui Victor, a moștenit trăsăturile bunicii ei.

“La mulți ani, ființă dătătoare de viață! La mulți ani, femeie! La mulți ani, mamă”, este mesajul ales de Victor Slav, cu ocazia zilei de 8 Martie.

Andreea Mantea a ales să facă publică o imagine inedită, în care apare alături de mama ei, dar și de David, fiul vedetei. Prezentatoarea Kanal D a făcut o urare tuturor femeilor din lume.

“La mulți ani tuturor femeilor și tuturor mamelor de pretutindeni! La mulți ani, mama!“, a scris Andreea Mantea. Nu s-au lăsat mai prejos nici alte vedete de la noi, precum Majda sau cântăreața Feli.

Feli, Majda și Simona Gherghe, fotografii și mesaje emoționante de 8 Martie

Cântăreața Feli este și ea mamă, așa că apreciază acum cu atât mai mult tot ceea ce a făcut părintele ei pentru ea. Artista s-a fotografiat alături de mama, dar și de fetița ei și a postat imaginea pe contul ei de Instagram, alături de un mesaj deosebit de frumos.

“Poza perfect imperfectă cu minunile vieții mele. La mulți ani, femei frumoase! Toate florile din lumea-ntreagă sunt azi pentru voi!”, a scris Feli.

Majda i-a emoționat pe urmăritorii ei, după ce a ținut să îi mulțumească celei care i-a dat viață pentru toate sacrificiile făcute, de dragul fiicei sale. De asemenea, vedeta le-a încurajat pe toate mămicile din lume, considerându-le niște adevărate eroine.

“La multi ani, femeie! La multi ani, mama! Femeie tu poti sa contruiesti, poti sa iubesti, poti sa daruiesti, sa accepti si sa oferi emotii puternice. Mamici, sunteti niste eroine, voi aveti capacitatea sa fiti multifunctionale si mereu puternice! Va imbratisez cu drag si va doresc o zi frumoasa“, este mesajul postat de Majda.

Simona Gherghe a ținut și ea să sărbătorească această ocazie deosebită, fiind fericită că are în mama ei un sprijin deosebit de important, în viața de zi cu zi.

“Cata iubire poate sa incapa in inima unei mame? MAMA, iti multumim pentru ca esti! Iti multumim pentru toata dragostea si grija cu care ne binecuvantezi in fiecare zi. Iti multumim pentru ca esti cea mai buna bunica pentru copiii nostri! Te iubim!”, a scris prezentatoarea TV, pe Instagram.

Antonia și George Burcea, urări speciale pentru mamele lor

George Burcea nu avea cum să lase această zi să treacă fără să posteze un mesaj frumos pentru mama lui. Este deja cunoscută povestea ei incredibilă, dar și chinurile pe care le-a îndurat ani buni din cauza violenței domestice. Fostul soț al Andreei Bălan a lăudat mereu modul în care a reușit să îl crească, în pofida acestui lucru.

“La mulți ani, maman! Luv ya!”, a scris George Burcea, alături de două fotografii frumoase, în care apare mama lui.

Antonia nu putea să lipsească din lista vedetelor care și-au sărbătorit și online mamele. Artista este extrem de apropiată de cea care i-a dat viață, moștenind inclusiv trăsăturile fizice deosebite de la mama ei.

“Love you to the moon and back!” (“Te iubesc până la lună și înapoi!”), a scris Antonia pe contul ei de Instagram, alături de o fotografie care a atras imediat aprecierile pozitive din partea fanilor.

Ziua de 8 Martie este Ziua Internațională a Femeii. Însă, în România, mulți se gândesc în această zi la Ziua Mamei. Chiar dacă au o viață aglomerată, vedetele de la noi nu uită să le mulțumească celor care au luptat din greu ca să le ofere o viață cât mai frumoasă.