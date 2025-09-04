Ele sunt româncele de top care au scris istorie pe podiumurile Armani. Ce legătură a avut celebrul designer cu o fabrică din Hunedoara

Româncele care au cucerit podiumurile Armani au scris pagini memorabile în istoria modei internaționale. Dar puțini știu că celebrul designer italian are o legătură surprinzătoare cu o fabrică din Hunedoara, un oraș cunoscut mai degrabă pentru industria sa grea decât pentru glamour-ul modei.

Cum a ajuns o firmă din Hunedoara să lucreze pentru Giorgio Armani

despre felul în care marele creator de modă a colaborat cu ateliere din întreaga lume. În România, presa scria încă din 2011 despre o legătură discretă între celebrul designer și o fabrică din Hunedoara.

Într-un fost CAP (Cooperativă Agricolă de Producție) din localitatea Beriu, funcționa atunci un mic atelier textil care reușise să supraviețuiască acolo unde multe alte afaceri de execuție se închiseseră. Aproximativ 60 de femei croiau cu migală piese destinate unor case internaționale de modă, inclusiv Armani. Materia primă le ajungea direct tabacită, iar ele o transformau, pas cu pas, într-un produs finisat la standarde de lux.

Producția era una exclusivistă: cel mult 1.200 de articole pe lună, toate trimise la export. În marile capitale ale modei, aceste haine își găseau locul în vitrinele elegante, vândute la mii de euro bucata. Undeva, pe etichetă, apărea și discreta mențiune „Fabricat în România”. Pentru femeile din Beriu, recompensa reală era sentimentul de mândrie că munca lor ajungea pe podiumurile lumii și, uneori, bucuria simplă de a proba creațiile care, mai târziu, purtau semnătura lui Giorgio Armani.

Cum a trecut o fabrică dintr-un fost CAP la colaborări directe cu marile case de modă

Deși începuturile nu au fost deloc ușoare, fabrica din Beriu a reușit să se reinventeze și să atragă atenția marilor case de modă. Unitatea, construită pe ruinele unei vechi CAP de vite, funcționează din 1999, însă legătura cu branduri internaționale de prestigiu a prins contur abia după câțiva ani de muncă susținută.

„Iniţial, am lucrat prin intermediari. Ulterior, capacitatea fabricii a crescut, ne-am modernizat şi am reuşit să intrăm în relaţie directă cu ei”, povestea Daniela Bucur, directorul executiv al New Fashion Group, compania care deţine fabrica din judeţul Hunedoara.

Cum a evoluat fabrica din Beriu până să devină activă și profitabilă în prezent

New Fashion Group SRL, compania care deține fabrica din Beriu, își continuă activitatea pe piața din România, având sediul în municipiul Orăștie, județul Hunedoara. Specializată în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele, firma a raportat în 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 2,69 milioane de lei (circa 550.000 de euro) și un profit net de aproape 36.000 de lei. Echipa companiei numără, în medie, 26 de angajați, semn al unei activități constante.

Conform datelor Ministerului de Finanțe, în 2009 firma a înregistrat o cifră de afaceri netă de peste un milion de lei și un profit de aproximativ 8.500 de lei.

Care sunt româncele care au strălucit pe podiumurile Armani

De-a lungul timpului, mai multe femei din România s-au făcut remarcate în lumea modei după colaborări cu brandul Giorgio Armani. Mai multe modele românce celebre au avut ocazia să colaboreze direct cu Armani, participând la prezentări de modă sau campanii internaționale.

Printre acestea se numără , care a devenit imaginea globală pentru Armani Underwear, și Andreea Diaconu, care a defilat pentru numeroase case de modă, inclusiv Giorgio Armani.

Astfel, România a contribuit la succesul Armani atât prin talentul lucrătoarelor din fabrici, cât și prin vizibilitatea internațională a modelelor românce.