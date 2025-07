Ele sunt sportivele care vor reprezenta România la US Open. Veste uriașă pentru Sorana Cîrstea

Organizatorii ultimului Grand Slam al sezonului, US Open, au anunțat lista jucătoarelor care vor lua parte la turneul de la Flushing Meadows. România va avea nu mai puțin de 7 reprezentante la feminin, iar 3 dintre acestea au loc asigurat pe tabloul principal.

Ce românce vor juca la US Open

, iar acum urmează US Open. Se anunță o competiție extrem de interesantă. Aryna Sabalenka și Iga Świątek sunt marile favorite, însă în fiecare sezon apar surprize colosale și nu e exclus să avem parte și în acest an de o câștigătoare neașteptată.

România va fi reprezentată la US Open, pe tabloul principal, de Sorana Cîrstea (37 WTA, clasament protejat), Jaqueline Cristian (51 WTA) și Gabriela Ruse. În calificări vor participa și Irina Begu (110 WTA), Anca Todoni (114 WTA), Miriam Bulgaru (219 WTA) și Gabriela Lee (323 WTA).

Cu puțin noroc, Irina Begu și Anca Todoni ar putea ajunge pe tabloul principal, în cazul în care vor apărea accidentări sau retrageri surpriză. Dacă nu, ele vor fi nevoite să joace în calificări.

Sorana Cîrstea a vorbit despre retragere: „ Încerc să nu mă gândesc foarte mult”

R . Sorana Cîrstea, Irina Begu și Jaqueline Cristian sunt reprezentantele țării noastre care au mai rămas în lupta pentru marele trofeu la turneul de 250 de puncte WTA.

„Anul trecut, când am stat șase luni pe margine, m-au ajutat din acest punct de vedere, să văd ce înseamnă viața fără tenis. În ultimii ani am dat sută la sută, m-am dedicat cât s-a putut, am fost extrem de disciplinată, extrem de ordonată, am investit enorm în cariera mea, am făcut tot ce s-a putut și cred că pentru ultimii ani plec cu sufletul împăcat.

Ar fi frumos să mă retrag în România. Nu știu când va fi. Încerc să nu mă gândesc foarte mult, las rezultatele să vorbească. Dacă o să am rezultate, o să continui. Dacă nu, cred că am fost suficienți ani în Top 100 și doar să fiu prezentă la turnee nu este suficient pentru mine. Trebuie să știu că sunt capabilă să pot să câștig acele turnee. Nu știu unde, când, dar ideal ar fi să mă retrag în România”, explica Sorana Cîrstea.