Electric Castle 2025: Justin Timberlake şi-a confirmat prezenţa la festival. FANATIK a avut dreptate

În urmă cu doar câteva zile FANATIK anunţa, în premieră, o posibilă vizită a lui Justin Timberlake în România. Informațiile noastre au fost confirmate, o zi mai târziu, de organizatorii festivalului dar și de datele oficiale ale turneului. Starul internaţional va concerta în România, în luna iulie a anului viitor, la Electric Castle 2025.

Justin Timberlake prezent la Electric Castle 2025

Zilele trecute o serie de fotografii cu un banner uriaş cu numele unui mare hit interpretat de Justin Timberlake, făcea furori. Banner-ul cu pricina apărea pe o clădire uriaşă din Cluj, oraşul în care are loc festivalul Electric Castle 2025. şi a anunţat o posibilă vizită a artistului internaţional în România.

La doar câteva zile de la vestea ce a isterizat fanii, confirmarea vine din ce îl aduce pe în Europa, în primăvara anului viitor. Electric Castle 2025 se desfăşoară în perioada 16.7.2025-20.7.2025, astfel că fanii superstarului american au şansa să îşi vadă idolul în carne şi oase.

Data probabilă în care Justin Timberlake va concerta pe scena de la festivalul de muzică va fi 18 iulie. FANATIK a reuşit să obţină informaţii conform cărora mai mulţi organizatori din România l-au curtat pe Justin Timberlake pentru a-l avea pe line-up.

Festivalul Electric Castle 2025 a fost cel care a reuşit ”să pună mâna” pe artistul american realizând astfel o premieră în România, Justin Timberlake nemaifiind niciodată în ţara noastră. În ultimele zile, organizatorii au lăsat şi o serie de indicii referitoare la venirea artistului la festival.

Spre exemplu, pe o clădire din Cluj a apărut un banner uriaş cu numele unuia dintre cele mai cunoscute hit-uri ale acestuia: ”What goes around comes around”. Şi numele altor piese celebre ale lui Justin Timberlake au apărut scrise în diferite zone ale oraşului: ”Cry me a river” ori ”I’m bringing sexy back”.

Internauţii, reacţii imediate

Internauţii au sezizat imediat strategia organizatorilor de la Electric Castle. Imaginile cu indiciile referitoare la venirea lui Justin Timberlake în România, au făcut rapid înconjurul internetului, iar fanii şi-au dat seama rapid despre ce este vorba.

”Dacă este o farsă, atunci cineva a băgat foarte mulți bani în asta”, ”E pe brandingul de la EC (Electric Castle, n.r.)”, ”A doua poză e un loc unde am văzut numai reclame EC”, sunt doar câteva dintre observaţiile fanilor.

”The Forget Tommorow” este turneul mondial de promovare al artistului american Justin Timberlake. Acesta a început în aprilie 2024 şi până în prezent a avut încasări de peste 140 de milioane de dolari