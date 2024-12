Electric Castle a anunțat primii artiști din 2025: Justin Timberlake, Queens of The Stone Age, Justice, Bicep

Justin Timberlake va deschide lista artiștilor de la Electric Castle din 2025. Timp de cinci zile, petrecăreții îi vor vedea și pe cei de la Queens of The Stone Age, Justice, Bicep și mulți alții.

Primii artiști anunțati la Electric Castle 2025

se va desfășura în peroada 16 – 20 iulie 2025, în Cluj. Organizatorii au anunțat deja primii artiști confirmați care oferi momente de neuitat petrecăreților.

, Queens of The Stone Age, Justice, Bicep, Shaggy și Netsky b2b NGHTMRE sunt doar câteva nume care deschid afișul festivalului.

Justin Timberlake este printre cei mai așteptați. Fanii au fost în permanență cu ochii pe el și au observat prezența acestuia în România atunci când artistul a anunțat datele oficiale ale turneului mondial „The Forget Tomorrow World Tour”.

Cei de la Queens of The Stone Age și-au confirmat prezența în Cluj, în următorul an. În această vară, ei au avut o anulare de ultim moment, însă își vor respecta promisiunea pentru anul următor.

Membrii Justice au avut o revenire spectaculoasă în 2024, astfel că la Electric Castle își vor prezenta show-ul elaborat în jurul albumului Hyperdrama.

Iubitorii de muzică electronică îi vor avea pe cei de la Bicep chiar în fața lor, în cadrul festivalului. Bicep vine în fața petrecăreților cu un proiect numit Chroma. Vor avea un show incendiar, cu hit-ruile lor și o producție vizuală de poveste.

Electric Castle anunță și Netsky b2b NGHTMRE pe lista lor pentru anul 2025. Ei fac combinația perfectă între dance și drum and bass. De asemenea, la festival vor veni Hot Since 82 și duo-ul german Sofi Tukker.

Extrem de așteptat este si superstarul raggae Shaggy. Piesele sale sunt cunoscute și de tineri, fiind virale chiar și în zilele noastre pe rețelele de socializare. Cu siguranță, piesa Mr. Boombastic va anima publicul.

Refused și-a anunțat turneul de despărțire și va fi prezent și la Bonțida, la Electric Casttle. Pe listă mai avem Leprous, The Amazons, The sister of Mercy, ÂME, Joey Valence & Brae, Nilüfer Yanya, Sparrow and Barbossa, Romare, Bon Entendur, Kings of the Rollers, Urbandawn, Unglued și mulți alții.