Electric Castle începe peste 10 zile. Lista artiștilor și categoriile de bilete care mai sunt disponibile

Festivalul Electric Castle va începe miercuri, 13 iulie, și se va încheia duminică, 17 iulie, locul de desfășurare fiind, ca în fiecare an, zona palatului Banffy de la Bonțida, din apropierea orașului Cluj-Napoca.

Prețul biletelor la Electric Castle

Deși unele categorii de bilete s-au epuizat deja, există încă mai multe tipuri de bilete disponibile care pot fi achiziționate până în ultima zi de festival, în limita locurilor disponibile:

One day Pass – 350 lei

Premium Pass – 1.479 lei

Any day premium ticket – 643 lei

General Access Pass – 935 lei

Exclusive Pass ( the ultimate ticket) – 14.839 lei

Biletele de acces care erau însoțite de locuri de campare în zonă au fost deja epuizate, astfel că cei care vor să meargă la trebuie să-și găsească singuri cazare.

Lista artiștilor de la Electric Castle

Capetele de afiș ale ediției din acest an sunt Twenty One Pilots, Gorillaz, Disclosure, Peggy Gou, Moderat, Caribou, Editors, Aurora, Sven Väth, Enter Shikari, Mogwai.

De asemenea, vor mai cânta Sofi Tukker, Purple Disco Machine, Vitalic, Subcarpați, Delia, Yves Tumor & Its Band, Molchat Doma, Gusgus, Whomadewho, Goldie, Camo&Krooked, London Elektricity, Sasha, Nastia, Ben Böhmer, DJ Seinfeld, Acid Arab, Vița De Vie, Zdob Și Zdub, Coma, Kennyhoopla, Altin Gün, Kruder & Dorfmeister, Dub Pistols, Nightmares On Wax, Agents Of Time, Kid Francescoli, Gioli&Assia, Apashe, Sam Divine, David Penn, Mdou Moctar, Nicola Conte & Spiritual Galaxy, Tinlicker, Joplyn, Lola Marsh, A Place To Bury Strangers, A.A.Williams, Matt Black, Balming Tiger, BCUC, Gheist, Session Victim, Vels Trio, Shubostar.

Însă lista celor care vor urca pe scenă este mult mai lungă, concertele prelungindu-se pentru multă vreme în timpul nopților de la Bonțida.

Această este prima ediție post-pandemie a festivalului astfel că nu vor mai exista restricții legate de participare. Anul trecut participanții trebuiau fie să fi făcut vaccinul anti-covid, fie să prezinte dovada că au trecut prin boală.

La edițiaa din 2021, au fost prezenți și premierul de atunci , însoțit de primarul Clujului, Emil Boc.