Scapă Dana Marijuana de condamnarea pentru droguri din cauza problemelor de natură psihică? Strategia-surpriză a cântăreței

Dana Marijuana ar putea să scape de tot de pușcărie, iar soarta ei este decisă de un element-cheie pe care legea îl subliniază foarte clar. Vedeta a fost plasată la începutul lunii iulie în arest la domiciliu, după un an petrecut în arestul clasic.

ADVERTISEMENT

Dana Marijuana scapă de pușcărie? Noutăți în dosarul cântăreței acuzată de trafic de droguri și conducerea sub influența substanțelor interzise

Cântăreața Dana Marijuana așteaptă să fie trimisă în judecată, procesul pentru acuzațiile care i se aduc fiind încă în desfășurare până la stabilirea exactă a circumstanțelor sub care a săvârșit diferite fapte penale. Mai exact, artista ar putea scăpa de răspunderea penală dacă se va ajunge la concluzia că în momentul săvârșirii anumitor fapte, pentru care se dau ani grei de închisoare, nu a fost în deplinătatea facultăților mintale.

pe numele din buletin, cunoscută publicului larg ca Dana Marijuana, a fost citată de Tribunalul Constanța pentru ziua de luni, 28 iulie 2025, cu privire la verificarea măsurilor arestului preventiv.

ADVERTISEMENT

nu a fost încă trimisă în judecată. Explicăm, pe larg, în rândurile de mai jos, variantele prin care artista poate fi pedepsită, dar și episoadele extrem de importante din cazierul ei medical care ar putea-o absolvi de pușcărie.

Pentru ce e cercetată penal Dana Marijuana

Reamintim, pe scurt, cazul artistei care a făcut furori în anii ’90-2000 alături de La Familia. Femeia, alături de alți doi suspecți, au ajuns în vizorul anul trecut într-un dosar de trafic de droguri. Conform autorităților, persoanele în cauză, artista și alte două persoane, au fost depistate, în noaptea de 21 spre 22 august 2024, în timp ce cărau cu o mașină, în stațiunea 2 Mai, 100 de grame de… marijuana. S-au efectuat, atunci, 4 mandate de perchiziție domiciliară, în județele Constanța, Giurgiu, dar și în Capitală, fiind găsite și ridicate, de asemenea, 100 de comprimate de ecstasy, un drog de mare risc, amfetamină și ketamină.

ADVERTISEMENT

Mai mult de atât, Dana Marijuana este și subiectul unei anchete pentru faptul că a condus sub influența substanțelor interzise. Vedeta a petrecut aproape un an în arest preventiv, după care a fost plasată sub supravegherea oamenilor legii, la domiciliu.

ADVERTISEMENT

Istoricul medical al cântăreței o poate salva de pușcărie: vedeta a fost internată în trecut la Psihiatrie

Ce urmează în dosarul Danei Marijuana? Ei bine, dosarul a trecut de cameră preliminară. Camera preliminară este o garanție a drepturilor procesuale și are loc după finalizarea urmăririi penale, înainte de trimiterea în judecată a unui inculpat.

ADVERTISEMENT

În această etapă se verifică, mai exact, câteva lucruri de care se țin cont în tragerea la răspundere a unei persoane sau nu din punct de vedere penal: legalitatea sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. Judecătorul poate decide începerea judecății sau trimiterea la parchet a dosarului.

În timp acestei etape, avocatul cântăreței a invocat o posibilă lipsă de discernământ din partea Danei Marijuana, în momentul în care a comis respectivele fapte.

”Apărătorul inculpatei Coteanu a invocat neregularitatea actului de sesizare în condiţiile în care probatoriul este contradictoriu şi nu s-a conturat într-un mod clar existenţa discernământului inculpatei şi că nu a fost stabilită cu certitudine cantitatea de substanţă interzisă în sânge pe care o avea inculpata la momentul opririi în trafic”, se arată în încheierea de ședință consultată de FANATIK.

De ce este important discernământul

În România, legea spune că o persoană nu poate fi condamnată penal dacă a comis o infracțiune, fie și foarte gravă, într-un moment în care a fost lipsită de discernământ. Astfel, dacă apar elemente ce pun la îndoială discernământul (comportament bizar, boli psihice, toxico-dependență severă etc.), organele judiciare au obligația de a dispune o expertiză medico-legală psihiatrică.

Acest lucru nu s-a întâmplat și în cazul urmăririi penale, lucru semnalat de avocatul cântăreței. Argumentul a fost respins de judecătorul de cameră preliminară, nu pentru că nu ar fi valabil ci pentru că acest aspect urmează să fie analizat de judecătorul de fond, în cazul procesului propriu-zis. În cazul în care ar fi admis, Dana Coteanu riscă cel mult o internare într-o clinică psihiatrică sau obligarea la urmarea unui tratament medical.

Există probabilitatea ca Dana Marijuana să ajungă la un spital de boli psihice? Șansa e destul de mare având în vedere istoricul internărilor artistei. Acum aproximativ cinci ani, cântăreața a fost internată într-un spital de psihiatrie, la Palazu Mare, în Constanța. Rămâne de văzut dacă se va ține cont de situația medicală recentă a vedetei.

Câți ani de pușcărie poate face Dana Marijuana dacă se constată că avea discernământ în momentul comiterii faptelor

În cazul în care instanța decide, totuși, că Dana Marijuana avea discernământ pentru faptele comise, poate să facă până la 10 ani de pușcărie. Pentru traficul de droguri de mare risc, în formă continuată, pedeapsa prevăzută de lege este între 2 și 7 ani de închisoare, iar pentru conducerea unui autovehicul sub influența drogurilor până la 5 ani.

Așadar, dacă artista nu beneficiază de circumstanțe atenuante și se declară că a fost complet conștientă, poate primi până la 10 ani de închisoare (pedeapsa principală se stabilește în raport cu infracțiunea cea mai gravă – traficul de droguri în speța de față – sporită cu până la o treime din cealaltă faptă – conducerea sub influența substanțelor psihotrope).