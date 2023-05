Elena Băsescu a ajuns la spital, în cărucior! Ce a pățit fiica fostului președinte

Fotomodelul a ajuns la , în cărucior! Ce a pățit fiica fostului președinte în vârstă de 42 de ani. Fostul europarlamentar român în perioada 2009 – 2014 s-a prezentat imediat la o unitate medicală privată din Capitală.

Elena Băsescu, de urgență pe mâna doctorilor. Prin ce a trecut fata cea mică a fostului șef de stat și de ce a apărut în cărucior

Elena Băsescu a ajuns de urgență pe mâna doctorilor în cursul zilei de duminică, 14 mai 2023, după ce a mers la călărie. Din păcate, pasiunea sa pentru acest sport a dus-o instant la spital după ce a alunecat din șa.

a căzut la pământ și s-a lovit destul de tare, dovadă că a apărut la medic pentru investigații. Frumoasa brunetă a îmbrăcat o ținută sport, a comandat un taxi și s-a prezentat la doctor.

Potrivit , fotomodelul s-a speriat destul de mare, fiind fotografiată în timp ce stă într-un cărucior. După ce a trecut pe la internări vedeta a fost supusă unui RMN, doctorii crezând că este vorba de un traumatism cervical.

Din fericire, Elena Băsescu și-a revenit la camera de gardă. Nu se știe dacă și-a petrecut noaptea în spital, însă după ce a primit rezultatele din partea medicilor a părut mai liniștită. Economista pare că a scăpat de pericol.

Elena Băsescu, de la politică la jurnalism

Elena Băsescu a trecut în urmă cu puțin timp de la politică la jurnalism. În momentul de față bruneta este redactor politic la trustul deținut de Adrian Sârbu, având un program de muncă la fel ca ceilalți colegi.

Mai exact, lucrează în ture, una dintre acestea având loc în intervalul 08:00 – 16:00. Cu toate acestea vedeta nu a dat mai multe informații despre actualul loc de muncă, după ce în trecut a fost economist și europarlamentar.

„Chiar mi-a trimis recent un coleg, un sms scris, în care îmi spunea că este surprinzător de bine crescută, are prea mult bun simț și nu vrea să deranjeze pe nimeni din jurul ei. Elena întreabă, de fiecare dată, când nu știe ceva cu foarte multă eleganță.

Ea are un program normal în redacție, ca orice angajat, nu are un altfel de program mai deosebit. Nu are privilegii speciale. Elena vine în redacție și scrie știri și tot asa”, a declarat un coleg de-al vedetei pentru .