Elena Cârstea a suferit un AVC. Artista a stat internată la Urgențe. Care este starea ei acum

Momente de cumpănă pentru Elena Cârstea. Artista a fost la un pas de moarte, după ce a suferit un AVC. Medicii au internat-o la Urgențe. Problemele nu s-au oprit însă aici, căci a aflat și că suferă de pneumonie. Care este starea sa în prezent?

Elena Cârstea a fost la un pas de moarte. Cântăreața a suferit un AVC. Cum se simte acum

Elena Cârstea a împlinit recent 61 de ani, dar nu s-a putut bucura pe deplin de aniversarea sa, căci după AVC, acum se tratează de pneumonie. Îndrăgita cântăreață a detaliat cum timp de 14 zile a fost sub observația doctorilor, la Urgențe, din cauza accidentului vascular cerebral.

Elenei Cârstea i s-a depistat AVC-ul după ce nu mai putea să meargă. De la o zi la alta avea tot mai multe dificultăți de deplasare. În urma internării pe parcursul a două săptămâni, i s-a dat tratament acasă, pe care îl urmează cu regularitate, mai ales că i s-a descoperit și pneumonia.

Solista spune că este foarte atentă cu starea sa de sănătate, iar pentru a se asigura că îi va fi și mai bine a renunțat la un viciu pe care îl are de mulți ani, fumatul. Este mândră că făcut acest lucru și nu știe dacă pneumonia și AVC-ul au vreo legătură, încât a ajuns să nu mai poată merge, în urmă cu câteva zile.

”Am răcit foarte tare, am făcut pneumonie și un accident vascular cerebral. Dar s-a rezolvat. Nu am mai putut să merg și nu știam de ce nu pot să merg. Asta a fost înainte de pneumonie, cu vreo săptămână, două. Și tot s-a agravat. Și am intrat în spital. Am stat acolo, la urgență, vreo două săptămâni și ceva. Apoi am făcut tratament acasă.

Toată luna trecută și luna asta am fost în continuu la doctor, la toate testele. Se rezolvă încet și sigur, doar că trebuie să fiu cuminte și să nu mă mai țin de prostii – să mă reapuc de fumat. Acum sunt bine, m-am lăsat de fumat, sunt tare mândră de mine.

Cele două diagnostice nu cred că au legătură. Nici doctorii nu știu, înainte să vadă toate testele, dacă pneumonia și atacul cerebral sunt legate”, a relatat Elena Cârstea, într-o intervenție la emisiunea

Elena Cârstea a stat în spital sub perfuzii și conectată la aparate

Câtă vreme a fost în spital, artista a stat în perfuzii și conectată la aparate. În momentul de față, are grijă de sănătatea sa și prin tratamente pe bază de gimnastică și înot. Acestea și-ar face efectul, căci solista a mai mărturisit că deja se vede o îmbunătățire.

De peste un deceniu, mai exact, de peste 15 ani, . Acolo este căsătorită și are două fiice, Sanda Cârstea și Adriana Cârstea.