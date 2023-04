Elena Cârstea, dărâmată de durere: “A făcut un cancer galopant și s-a stins”

Elena Cârstea s-a trezit cu o avalanșă de probleme anul acesta. Și s-ar părea că acestea se țin în lanț în cazul fostei artiste. Chiar ea a vorbit despre cel mai recent eveniment care a întristat-o total în perioada sărbătorilor pascale.

Momente cumplite pentru Elena Cârstea

Se pare însă că fosta artistă a primit din nou șansa la viață, iar lucrurile păreau să meargă bine pentru ea, până recent.

Vedeta a vorbit într-un interviu acordat despre o pierdere care a îndurerat-o complet. Elena Cârstea și-e pierdut cățelușa. Patrupedul avea doar cinci ani și se pare că a fost diagnosticat cu cancer galopant. Deși era destul de tânără, aceasta nu a avut șanse de supraviețuire.

De asemenea, fosta artistă nu se aștepta la așa ceva, însă a avut grijă să compenseze rapid pierderea suferită. Aceasta a achiziționat aceeași rasă de câine, care de altfel provine dintr-o familie de campioni. Elena Cârstea a mai povestit și că pentru ea, câinii sunt extrem de importanți.

Aceasta petrece destul de mult timp cu patrupezii și îi consideră ca fiind copiii ei. Mai mult de atât, pentru fosta artistă, animalele de companie sunt cea mai bună terapie, după cum a dezvăluit chiar ea, în interviul acordat pentru cancan.ro.

Fosta artistă și-a pierdut animalul de companie

”Sunt dărâmată. Mi-a murit cățelușa, avea doar cinci ani, era tânără. Îmi lipsește enorm. A făcut un cancer galopant și s-a stins. Nu ne așteptam. Am luat alta, la fel, aceeași rasă, de la prietenii noștri din România. Pe Roxy am dus-o la școala de dresaj.

Provine dintr-o echipă de campioni. Pentru mine, câinii sunt ca și copiii mei. Îl mai am și pe Cooper, are șapte ani. Mă plictisesc dacă nu fac ceva. Eu sunt și cu pisicile mele. Am patru persane, printre care doi puiuți, asta e terapia mea cea mai bună”, a declarat Elena Cârstea pentru .

Printre altele, aceasta a mai vorbit și despre starea ei de sănătate. De asemenea, ea a mai dezvăluit că se va recupera complet și că nu va avea urmări.

Deși încă trebuie să folosească bastonul și obosește destul de repede, aceasta urmează toate indicațiile medicilor. Se va apuca de dansuri, se uită la seriale și face lucruri care îi aduc plăcere. După întreaga experiență, Elena Cârstea se bucură că a primit șansa să trăiască în continuare.