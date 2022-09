Elena Chiriac a dat lovitura! Joacă într-un film împreună cu Alex Delea: ”Suntem o pereche peste tot”

Finalista de la Survivor România, Elena Chiriac, a reușit să obțină ceea ce își dorea cel mai mult. Să joace într-un film, să obțină un rol care să o pună în evidență. Iar vestea primită, de curând, a fost una de senzație. De două ori chiar, pentru că alături de frumoasa Elena va apărea, în producție, și Alex Delea.

Elena Chiriac a primit un rol într-un film și joacă alături de Alex Delea

Elena Chiriac a reușit, în urma repetatelor sale apariții, să se facă remarcată. Și nu doar ca personaj de emisiuni de televiziune, ci să convingă că poate fi folosită și ca actriță. E adevărat, ea are studii temeinice în domeniul actoriei, absolvind la Londra o școală în această direcție.”

ADVERTISEMENT

”Sunt foarte bine acum. Acum, în sfârșit, simt că se dezvoltă și cariera mea de actriță. Ne pregătim pentru un film care se va lansa anul viitor, vom începe filmările în curând. O să joace cu mine și Alex Delea în filmul ăsta.

Nu vom face cuplu în film, dar suntem o pereche peste tot”, a spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Elena Chiriac. Iar din desele postări pe care le are pe Instagram alături de ea va lucra cu el pentru film.

ADVERTISEMENT

Elena Chiriac, despre rolul pe care îl va juca: ”Va fi o comedie polițistă. Ne place să ne batem”

Ea ne-a dezvăluit, fără să ne precizeze însă numele producției, și subiectul filmului în care va avea unul dintre rolurile importante. Ba chiar, ne-a precizat frumoasa șatenă, personajul pe care îl va juca îi seamănă extrem de mult.

”Va fi o comedie polițistă la care încă se lucrează, nu am început filmările. Eu mi-am dorit foarte mult, de când am terminat actoria la Londra, să pot să pun în practică ce am studiat și ceea ce îmi și place. Dar viața mea a luat-o pe alte drumuri, către televiziune, către online, iar acum a venit și momentul actoriei.

ADVERTISEMENT

Nu pot să spun prea multe despre rolul pe care îl voi juca în film. Dar este un rol în care producătorul filmului crede că mă identific. Sincer, este mai puțină actorie decât aș fi dorit (râde, n red.), este un rol care e ca și personalitatea mea. Am câteva lucruri clare în comun: ne place să ne batem. Nu aș vrea să pun o etichetă de fata rea, dar pot să zic că ne place să ne batem. O să vedem pe cine o să bat”, a mai precizat Elena Chiriac.

Elena Chiriac, “supărată” pe Măruță: ”I-am reproșat că mi-a furat băiatul”

Elena Chiriac și Alex Delea sunt extrem de apropiați. Atât de apropiați încât, chiar dacă nu spun cu subiect și predicat că se iubesc, nu ascund că între ei există ceva care atinge sfera intimului. De altfel, în glumă, Elena Chiriac ne-a dezvăluit că în film Alex Delea va scăpa de bătaie din partea personajului pe care îl joacă. Așa cum, de altfel, se întâmplă și în viața reală, ne-a mai precizat, râzând, fosta finalistă de la Survivor România 2022.

ADVERTISEMENT

”Lucrurile astea nu se spun, nu ne spălăm rufele în public, sunt fată cuminte cu el”, spune, râzând, Elena Chiriac. În exclusivitate pentru FANATIK, fosta concurentă Survivor a vorbit și despre ce se petrece între ea și Alex Delea. Și a vorbit cu asemenea căldură în glas încât pare că cei doi se pregătesc să anunțe, oficial, că ar fi împreună.

ADVERTISEMENT

”Alex e bine, a început emisiunea la Pro Tv. I-am și reproșat lui Măruță că mi-a furat băiatul. Aveam și eu pe cineva în viața mea și e plecat trei patru zile la filmări, fără telefon, fără bani, fără mâncare. Nu îi dau nimic, săracul de el. I-aș pune eu pachețel, dar mi-e teamă că i-l iau și pe ăla.

Vreau și eu să am grijă de un băiat și mi-l fură Pro Tv-ul. Dar e bine. Astăzi ne vedem, suntem bine și, chiar dacă e plecat mai toată săptămâna îl văd, totuși, la TV”, ne-a spus Elena Chiriac.

Cum s-a clădit relația dintre Elena Chiriac și Alex Delea

Chestionată de FANATIK pe tema relației dintre ea și Alex Delea, Elena Chiriac ne-a mărturisit, cu sinceritate, că în fața câștigătorului de la Survivor România 2022 nu are nevoie de măști. Relația lor, ne-a explicat frumoasa șatenă, este una cât se poate de plină de… bucuria sincerității.

”Relația mea cu Alex e una sinceră. Asta în primul rând. Noi am stat atât de mult împreună în junglă încât oricât de mult am încerca să ne mai ”cosmetizăm” nu mai avem cum pentru că ne știm exact așa cum suntem. Asta ne face să fim și mai bine pentru că ne știm, ne-am acceptat deja.

De obicei, când te cunoști cu cineva, încerci să îți scoți în evidență, la început, calitățile. Dar la cum ne-am cunoscut noi acolo, în junglă, cu cele mai rele părți ale noastre… Dacă el a reușit să mă suporte la Survivor, acasă e lună de miere tot timpul, e mai simplu…”, ne-a explicat, în exclusivitate, Elena Chiriac.

Elena Chiriac și Alex Delea sunt nedespărțiți

Acum ceva vreme, va fi obiectul unui anunț oficial din partea lor, în viitor.

”Nu e nimic de lămurit. Eu cu Alex (Alex Delea, câștigătorul Survivor România 2022, n. red.) păstrăm lucrurile pentru noi. Momentan. Dacă vreodată o să avem ceva de spus mai mult, public, o să o facem. Până acum, ce se știe public este suficient.

Nu am confirmat și nu am infirmat (relația n. red.) niciodată. Când vom ieși și vom spune atunci va fi… Că oamenii vor să ne vadă împreună, e altceva… Repet, dacă va fi vreodată cazul să spunem, o vom spune”, ne spunea Elena Chiriac.