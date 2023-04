Elena Chiriac aruncă bomba despre Survivor România! Cine câștigă show-ul de la Pro TV: ”Susțin femeile”

Elena Chiriac s-a întors la Survivor România, după ce a fost finalistă anul trecut. Luptătoarea de taekwondo a mers în Republica Dominicană pentru a le da sfaturi concurenților, ca mentor. “A fost o provocare pentru că eu nu sunt sfătoasă. Eu nu vorbesc neîntrebată și, chiar întrebată, tot îmi calculez bine sfaturile date”, ne-a spus Elena, în exclusivitate.

Elena Chiriac spune cine va fi câștigătorul Survivor România 2023

După experiența trăită ca și mentor la Survivor România, Elena Chiriac dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK cine va fi câștigătorul show-ului. După ce fosta concurenta i-a cunoscut pe participanții din acest sezon, ea este în sfârșit pregătită să spune cine poate câștiga Survivor.

Frumoasa fostă concurentă recunoaște că susține, la modul serios, o victorie feminină la Survivor. Bine-înțeles, o fată din echipa Faimoșilor, echipa a căror mentor a fost în această ediție de Survivor România.

Ce spune Elena Chiriac despre eliminarea lui Remus de la Survivor

Cine crezi că va câștiga Survivor Romania 2023?

– Cred că în sfârșit pot să răspund, i-am cunoscut ca oameni mai mult, nu doar ca personaje tv. Mi-ar plăcea să câștige cineva de la Faimoși. Oscilez între Ionuț și . Ei sunt și preferații mei chiar daca nu sunt prea apropiați. Fiecare în parte e un om special și foarte mișto.

Care crezi că vor fi ultimii rămași?

– Să fac așa un Top 5… Ultimii rămași cred și îmi doresc Carmen și Ionuț, Alin cu siguranță, n-am niciun dubiu pentru ca este prea bun din punct de vedere sportiv, Dan Ursa și Ștefania.

Ce părere ai despre cea mai recentă eliminare a lui Remus Boroiu?

– Cred că la un moment dat îi vine timpul fiecăruia și lui Remus i-a venit timpul. Pentru majoritatea a fost o bucurie, eu personal, de acasă, nu pot să mă bucur sau sa fiu supărată. Până la urmă e un joc. Tot le spuneam și celor de acolo că erau supărați că o să plece încă cineva de la ei din echipa… Calmați-vă, nu se va duce nimeni la taiere, se duc acasă la viața lor frumoasă, la familie, e ceva natural. N-a fost nici prea surprinzătoare (plecarea lui Remus, n. red.), nu cred ca mă poate surprinde vreo eliminare în prezent.

”A plecat Remus și a rămas Carmen. Eu nu pot decât sa mă bucur”

Ce părere ai despre faptul că Carmen Grebenișan a fost salvată de către public și Remus a fost nevoit să plece?

– . Eu nu pot decât sa mă bucur. Susțin femeile în competiția asta, poate mai mult decât pe bărbați. Cred că o femeie are nevoie de o susținere mai mare și din punct de vedere fizic și moral, pentru că ne e mult mai greu. Și în ciuda dorințelor celor din jur o femeie se ține tare și dovedește că poate. Carmen le demonstrează tuturor că au greșit când au subestimat-o, ea este o femeie subestimată. Remus ca și aparență ar fi fost bărbatul ăsta mare sportiv care vrea să ajungă în finală, dar uite ca nu e chiar după fizic și după aparențe.

Care consideri că este cel mai solid concurent din cele două echipe?

– Eu evit cât mai tare să-mi dau cu părerea din ce văd la televizor, asta pentru că poate înțeleg mai bine decât oricine ce înseamnă o emisiune și faptul că vedem bucățele din realitate. Dar ajunsă acolo o săptămâna m-am bucurat să îi cunosc câte puțin pe fiecare din ei. Pot spune că m-a impresionat Ionuț. Eu am și rezonat întotdeauna mai tare cu luptătorii, cred ca ne apropie backgroundul de sportiv, de arte marțiale, dar ca și om și concurent mi-a plăcut și m-a impresionat – și povestea lui și caracterul lui, dar și calmul cu care trece prin toata competiția, asta mie mi-ar plăcea să-l văd în finală.

Ce spune Elena Chiriac despre cei care urmăresc Survivor de acasă

Ce sfat le-ai da celor de acasă atunci când urmăresc emisiunea?

– Le-aș da mai multe. Mai ales că eu am fost foarte taxată și judecată de public în mod special, să înțeleagă că se întâmplă mai multe decât văd ei și că fiecare iceberg are și o bază, iar ei vad doar vârful, în spatele fiecărui om, a fiecărei discuții este mult mai mult decât se vede la televizor. Și chiar dacă ar vedea discuțiile în întregime, acțiunile în întregime în fiecare om, în fiecare concurent Survivor se întâmplă foarte multe lucruri, singurătatea în care stai acolo și cât de greu este să trăiești tot stilul de viață Survivor, dorul de casă, foamea… Se întâmplă mai multe decât vad ei.

Crezi că este important ca telespectatorii să înțeleagă că există multe alte părți pe care ei nu le văd la această competiție și la concurenți?

– Cred că telespectatorii nu caută să știe asta, ei caută un show cu acțiune, cu drama și asta văd, dar înainte să judece un concurent, un om mai presus de toate, să ia în considerare că este mult mai mult decât se vede. Totodată cred că dacă un telespectator chiar vrea să înțeleagă are toate resursele să o facă, dar mulți telespectatori nu vor. Pe ei ii interesează să se uite la televizor și să se simtă bine. În mare parte, în cazul Survivor, în urma suferinței unor oameni e simplu te uiți de pe canapea și să-ți dai cu părerea. E foarte ușor, înțeleg de ce se întâmpla asta, dar înainte să judeci, ia în considerare că și noi suntem oameni, fie că am fost sau suntem concurenți și că sunt mult mai multe decât se văd.

Elena Chiriac, despre rolul de mentor: ”A fost șocant”

Cum s-a desfășurat acțiunea ta ca mentor în emisiune până acum?

– Încă mă consider tânără, mică, încă aleg ca eu să învăț de la alții. Acum, totuși, pentru mine o fată de 20 de ani, să mă duc între oameni, unii dintre ei cu dublul vârstei mele, unii dintre ei cu mult mai multă experiență ca mine… Să-mi ceară sfaturi a fost șocant. Fiecare din ei, la fiecare pas, îmi cerea câte un sfat. Evident am dat sfaturi la viață mea, dar nu într-o cantitate atât de mare, au fost momente în care nu aveam încrederea pe care trebuie să o am în ceea ce spuneam, dar m-am descurcat cred.

Cred că au și ajutat mai ales că au fost cerute. Nu vorbesc să mă aflu în treabă doar pentru că mă aflam la televizor și cred că datorită lucrului ăsta oameni au ales să pună și în practică ce au auzit de la mine. Cred că sunt cam tânără pentru rolul de mentor încă, deși în același timp cred că poți învăța câte ceva de la orice om în viață. Pentru mine, Survivor a fost o experiență foarte grea pe care n-am recomandat-o nimănui. Ei uitându-se cu atât de multă admirație la mine a fost șocant.

Elena Chiriac nu ar mai concura la Survivor

Crezi că vei reveni vreodată ca și concurentă la Survivor?

– Nu. Nu revin niciodată, am spus-o de nenumărate ori, poate nu în mod public până acum. Nu e niciun secret că producătorii vor să facă un sezon All Stars, dar în prezent nu îmi doresc absolut deloc să revin ca și concurentă. Nu spun că lucrurile nu se pot schimba, spun doar că șansele că eu să mă întorc ca și concurentă la Survivor sunt de 0,01 %. Dacă mă voi întoarce cu siguranță va fi un șoc și pentru mine și pentru toată lumea.

Dar ca mentor crezi că te vei întoarce?

– Da, ar fi încă o dată o provocare și îmi plac provocările necunoscute o dată ce știu unde mă duc. La cea mai mare suferință de pe lumea asta eu nu mai vreau. Eu m-am dus la Survivor pentru că nu știam unde mă duc. A doua oară nu mă mai duc. Nu vreau să trăiesc încă o dată clipele pe care le-am trăit. Povestea Survivor diferă de la om la om și sunt mulți oameni care s-au bucurat de experiența asta, cum e Alex Delea, pentru mine a fost foarte greu cu foarte multa suferința pe are nu as vrea să o retrăiesc.