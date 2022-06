Elena Chiriac, dezlănțuită în emisiunea tatălui ei. Dezvăluiri neștiute despre Survivor și scandalul cu Faimosul Cucu: ”Nu vreau să îi castrez”

Elena Chiriac, Faimoasa care a reușit să ajungă în finala Survivor România 2022 și care a reușit să îi dea emoții lui Alex Delea după ce l-a învins în nenumărate rânduri, a vorbit despre experiența în jungla din Republica Dominicană. Și, față în față cu tatăl ei, jurnalistul Romeo Chiriac, Elena nu a putut să ascundă nicio situație dificilă prin care a trecut, făcând o serie de dezvăluiri incendiare. Frumoasa campioană la taekwondo a lămurit și situația relației pe care a avut-o cu fostul Faimos de la Survivor România 2021, Cucu, cel care s-a lăudat că ar fi împărtășit momente intime împreună.

Elena Chiriac, despre confruntările de la Survivor România: ”Nu vreau să le tai din masculinitate”

Elena Chiriac a vorbit în emisiunea moderată de tatăl ei, Îndrăznește! Privește cerul!, de la Canal 33 despre ce s-a petrecut la Survivor România 2022. Și, recunoaște ea, show-ul din Republica Dominicană i-a adus nenumărate satisfacții.

ADVERTISEMENT

E adevărat, a recunoscut Elena, a fost învinsă de Alex Delea în finală, dar, la probele fizice care au precedat momentul, a pierdut după ce câștigase două puncte din cauză că o mare parte din foștii concurenți din Survivor România 2022 s-au repezit să îl susțină pe Războinic.

Și, fără să acuze pe cineva în mod explicit, este convinsă că ar fi avut mai mulți susținători printre foștii concurenți de la Survivor dacă nu ar fi câștigat, în repetate rânduri, colanul de imunitate și nu ar fi propus spre eliminare colegi din echipa Faimoșilor, cu toții ajungând să fie trimiși acasă de votul publicului.

ADVERTISEMENT

”Mă bucuram de frustrarea lor în momentele alea (când îi învingea la probele de pe traseu, n. red.). Asta și voiam să demonstrez, că sunt bună și că pot. Dar eu nu vreau să le tai lor din masculinitate, nu vreau să îi castrez cum s-ar spune”, a spus Elena Chiriac în emisiunea moderată de tatăl ei de la Canal 33.

Ce și-a dorit, de fapt, Elena Chiriac de la Survivor România

Elena i-a mărturisit tatălui ei, Romeo Chiriac, în fața camerelor de luat vederi, că, de fapt, pentru ea, Survivor România 2022 a fost o ocazie perfectă pentru a demonstra că femeile nu sunt cu nimic mai prejos decât bărbați. Iar într-un discurs neașteptat de feminist, fosta Faimoasă a show-ului a vorbit despre cum vede ea lucrurile.

ADVERTISEMENT

”Dacă ei sunt bărbați, până la urmă, pot să fie bărbați chiar dacă i-a bătut o femeie. Eu mi-am dorit să arăt că și femeile pot, că și o fată poate. Începând cu Ferma și continuând cu Survivor. Nu am vrut să îi pun pe ei la pământ cât am vrut să mă ridic pe mine deasupra lor. (…)

Am fost mai bună decât ei, și acum vorbim de probele fizice. Pentru că psihic nu vreau să mă compar cu niciunul dintre ei. Survivor, cel puțin pentru mine, a însemnat într-o proporție de 70 % psihic. Și atunci dacă am reușit să îi înving pe traseu, fizic, cred că și mentalul meu a avut o contribuție în asta”, a mai spus Elena Chiriac pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Elena Chirac lămurește relația pe care Cucu a pretins că au avut-o

De curând, Cucu, un fost Faimos de la Survivor România 2021, a vorbit despre o presupusă relație pe care ar fi avut-o cu frumoasa Elena Chiriac. Iar declarațiile lui au fost suficient de convingătoare încât Elena să fie chestionată în amănunt și de mama, dar și de tatăl ei.

ADVERTISEMENT

”Cu Elena nu pot să zic că am fost prieten înainte să fie ceva între noi și cumva nici nu s-a terminat prost între noi. (Motivul despărțirii, n. red.) distanța a fost, că ea locuiește în Londra, eu în București și a fost o perioadă mai dificilă, și am zis: `Bă, decât să așa, am mai rărit din discuții!`.

Dacă o să fie vreodată să fim din nou împreună, o să fim, dacă nu, nu! Știi cât hate îmi iau pentru că oamenii știu că a fost ceva între noi? Îmi scriau oamenii `Bă, vezi că asta nu e de nasul tău, nu se uită la tine, că nu ai atâția bani câți au alții!`”, spunea Cucu pentru .

Doar că declarațiile fostului Faimos au cam scos-o din sărite pe Elena Chiriac care neagă cu vehemență că a existat vreo formă de relație intimă, vreo relație care să depășească limitele amiciției între ei.

”Eu vreau acum, cât sunt eu acasă, să vină Cucu lângă mine sau la TV și să mai spună o dată că am fost împreună. Îți spun că nu o va face. Eu am toate apelurile, toate conversațiile cu el, se vede că eu nu am avut nicio relație cu el”, a explicat Elena în emisiunea tatălui ei, Romeo Chiriac.

Elena Chiriac, despre Cucu: ”Nu știu câtă bărbăție are”

Elena Chiriac a explicat natura relației pe care ar fi avut-o cu Cucu de la Noaptea Târziu. Și nu s-a ferit deloc să folosească cuvinte tari, reproșându-i fostului concurent de la Survivor că s-a folosit de imaginea ei în momentul în care ea nu putea să îi răspundă.

”Eu nu l-am considerat pe el prieten (iubit, n. red.)! Nu vreau să îi pun la îndoială bărbăția, eu nici măcar nu știu câtă bărbăție are. Nu am ajuns în punctul ăla. Eu nu am fost niciodată împreună cu Cucu, nu am înțeles niciodată de ce el a ales să vorbească niște asemenea aberații în lipsa mea, atunci când eu nu aveam drept la replică, nu puteam să mă apăr, eu eram în junglă.



Și el știa foarte bine unde eram eu, și el a fost tot acolo, sezonul trecut. Din mulți oameni cunoscuți ai mei, el este unul dintre puținii care știu ce am trăit eu acolo. Am vorbit cu el, l-am întrebat de ce a făcut asta. Mi-a spus că nu a vrut să se folosească de imaginea mea. (…)

Eu nu îl învinovățesc pe Cucu… Dar eu nu sunt a tuturor, să încerce unul să ajungă într-o relație cu mine. De câte cine are nevoie, de câte întâlniri… lumea crede că eu ajung, așa, cu Cucu, cu oricine… NU!”, a mai spus Elena Chiriac pentru Canal 33.

Cucu poate răsufla ușurat! Elena Chiriac nu îl va târî în Tribunal

Chiar dacă Cucu a fost acuzat că s-a folosit de imaginea Elenei și au fost momente în care s-a discutat inclusiv despre un proces în care el ar fi acuzatul, lucrurile par să fie clare pentru fosta finalistă de la Survivor România 2022. Nu îl va da în judecată, chiar dacă ar avea câștig de cauză.

”Nu vreau să îi fac rău, nu vreau ca el să pățească ceva, să simtă ce am simțit eu în momentul în care am citit articolul ăla. Adică dezamăgire”, a mai spus Elena Chiriac în emisiunea tatălui ei.

Reporterii FANATIK au încercat să o contacteze pe Elena Chiriac, dar, până la ora publicării acestui articol, ea nu a răspuns la telefon. Romeo Chiriac, contactat de FANATIK, a recunoscut cu zâmbetul pe buză că emisiunea cu fiica lui, Elena, a fost necesară din mai multe motive.

”Trebuia să lămurim anumite chestiuni. Dar, o spun sincer, abia am convins-o să vină la mine în emisiune”, ne-a spus jurnalistul.