Elena Chiriac, dezvăluire despre relaţia cu Augustin Viziru: “E dureros când așteptările tale nu se îndeplinesc”

Elena Chiriac a făcut o dezvăluire despre relația cu Augustin Viziru. Cei doi au fost finaliști la Ferma vedetelor, în 2020, iar actorul este cel care a câștigat marele premiu.

Elena Chiriac, dezvăluire despre relația cu Augustin Viziru

Pe parcursul reality show-ului de la Pro TV, și Augustin Viziru s-au împrietenit și chiar au ridicat împreună trofeul. Mai mult, actorul i-a spus sportivei că va împărți cu ea premiul.

“Diferența este că în Fermă nu mă simțeam atât de singură. Pentru mine, faptul că a câștigat Augustin a fost o fericire. M-am bucurat pentru el poate mai mult decât m-aș fi bucurat pentru mine.

Odată cu victoria lui, am simțit că am câștigat si eu. Am ridicat trofeul împreună și ne-am declarat învingători. Lucrurile s-au schimbat de atunci.

Într-adevăr, aveam înțelegerea de a împărți premiul jumătate-jumătate.”, a declarat Elena Chiriac pentru .

a crezut că Augustin Viziru o va susține în competiție sau că o va felicita pentru parcursul ei, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Elena Chiriac recunoaște că este dezamăgită de faptul că cei doi au pierdut legătura și că nu au văzut lucrurile în același fel.

“Din păcate, legătura s-a rupt. Diferențele din viața de acasă ne-au împărțit drumurile, el are probabil alte priorități.

Am crezut că mă va susține la Survivor sau că mă va felicita pentru parcursul meu. A ales să nu o facă, nu știu exact de ce. Poate că el vede lucrurile altfel decât mine în situația asta.

Simt că am pierdut un prieten. E dureros când așteptările tale nu se îndeplinesc. Și, deși cunosc teoria că nu este bine să ai așteptări, câteodată mai clachez și eu.”, a mai spus luptătoarea de taekwondo.

Ce planuri are Elena Chiriac

Tânăra a mai spus, în cadrul aceluiași interviu, că ar mai vrea să participe la un astfel de reality show și în viitor. Deocamdată nu a spus despre ce proiect este vorba, dar va fi activă pe rețelele sociale în continuare.

“Sunt șanse mari să mă mai întâlniți într-un reality show. Nu mă satur niciodată, sunt tânără și dependentă de adrenalină. Nu mă las până nu iau o dată locul 1, poate că a treia oară e cu noroc.

Nu-mi place să-mi dezvălui dorințele până nu se îndeplinesc. Când va fi un proiect mare, veți afla când se va anunța oficial, până atunci sunt activă zilnic pe rețelele de socializare.”, a explicat fosta Faimoasă de la Survivor România 2022.