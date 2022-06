Elena Chiriac, după ce fanii Survivor i-au pus la îndoială calificarea în finală: „Am avut un șoc. De ce mă urăsc?”

Elena Chiriac a mărturisit că a fost șocată să vadă cât de mulți oameni nu o plac după ce a participat la Survivor România. Sportiva a sunat-o pe mama ei să o întrebe cu ce a greșit.

Elena Chiriac a ajuns până în finala Survivor România 2022 și , se consideră o învingătoare. Din punctul său de vedere, a demonstrat cât de puternică este și nu suferă că nu s-a întors acasă cu marele premiu.

„Am rămas până în ultimul punct în care se putea să rămân la Survivor. Eu mi-am făcut treaba, deci sunt împăcată cum s-ar spune. (…) Se pare că viața vrea ca eu să muncesc singură și să fac banii ăștia prin alte mijloace.

Mi-a fost foarte greu să supraviețuiesc acolo, dar, până la urmă, am ajuns exact unde mi-am propus. Chiar dacă nu am reușit să plec acasă cu cecul, am făcut treabă”, a declarat Elena Chiriac, în emisiunea prezentată de Cătălin Măruță.

„De ce sunt atât de mulți oameni care mă urăsc?”

Totuși, există ceva care a rănit-o pe finalista Survivor România. Este vorba despre comentariile primite din partea urmăritorilor emisiunii. Elena Chiriac a fost des criticată pentru

Sportiva a mărturisit că a sunat-o pe mama ei și i-a cerut ajutorul, pentru că nu înțelegea de ce atât de multe persoane sunt împotriva ei.

„Am văzut asta dinainte să ajung în România. Am văzut înainte să plecăm către casă. Am avut, la un moment dat, un șoc. Eu fiind acolo ruptă total de realitate, nu înțelegeam nimic. Când am luat telefonul în mână, primul lucru pe care l-am făcut, a fost să vorbesc cu familia.

După am început eu să citesc comentariile și am văzut cam despre ce e vorba. Am sunat-o imediat pe mama și am spus ‘Mamă, ce am făcut greșit? De ce sunt atât de mulți oameni care mă urăsc?’.

Mami mă iubește atât de mult, încât este sinceră cu mine. Părinții mei nu mă perie. Mi-a explicat că am fost foarte dură, că am fost poate prea sinceră în anumite momente, că sinceritatea și modul meu de a fi nu a fost apreciat de toată lumea”, a povestit Elena Chiriac.

Cu toate acestea, fosta concurentă Survivor România este împăcată cu tot ceea ce a făcut. Nu consideră că a greșit, ci doar că a fost sinceră. Elena Chiriac a declarat că preferă să nu le fie pe plac tuturor, dar să fie naturală, nu să se comporte conform doleanțelor publicului.

„Eu am început să mă interesez mai mult de comentarii, de ce zic oamenii, deși nu trebuia. Am înțeles că, de fapt, fiecare om are păreri și se gândește la lucruri negative.

Problema mea era că o și spuneam. Foamea a scos din mine fiecare gând posibil. Tot ce am simțit am spus, poate asta a deranjat mulți oameni”, a afirmat Elena Chiriac.

Elena Chiriac a comentat scandalul cu Marian Dragulescu

La un moment dat, Elena Chiriac și Marian Drăgulescu au intrat în conflict, iar sportiva și-a pierdut cumpătul și l-a numit „milog”. Vedeta a declarat că și-a cerut scuze și că respectă performanțele colegului său, care a dus numele României peste hotare.

De asemenea, Elena Chiriac le-a răspuns celor care au afirmat că a rezistat la Survivor doar pentru că , că acest lucru nu este adevărat. Fosta concurentă a afirmat că, într-adevăr, părintele ei este jurnalist, dar activează în presa sportivă și nu are nicio legătură cu trustul de televiziune.