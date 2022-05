”Elena Chiriac pare că va câștiga marele premiu”. Fanii Survivor 2022, triști după eliminarea Oanei Ciocan

Fanii sunt extrem de triști după eliminarea tinerei de 24 de ani. Oamenii au lăsat numeroase comentarii prin care își exprimă părerea de rău, discutând și despre cine cred că va câștiga marele premiu, în valoare de 100.000 de euro.

Fanii Survivor, după plecarea Oanei Ciocan de la Survivor România. Elena Chiriac va câștiga trofeul?

Foarte multe persoane au declarat că Oana Ciocan era preferata lor și nu acceptă faptul că parcursul ei la Survivor România s-a încheiat. Alți oameni cred că nu o mai pune în pericol pe Elena Chiriac, care are șanse mari să câștige.

„Îmi pare rău pentru Oana Ciocan, era favorita mea! Aduceți-o înapoi în concurs, trebuia să plece Elena”, „A fost eliminată că era bună și ceilalți se simțeau în pericol”, „Oana a fost mult mai bună decât Elena în acest joc, dar depinde și de norocul fiecăruia”.

„Felicitari Oana, un om frumos, cu caracter, demn, corect! Deși văd că se spune că este aranjat, că se știe câștigătorul… nu pot crede, deși datele tind spre asta”, „Oana merita să ajungă în finală”, sunt câteva dintre mesajele lăsate de internauți pe .

Pe de cealaltă parte, sunt și persoane care sunt ferm convinse că Elena Chiriac va fi desemnată câștigătoare în marea finală din Republica Dominicană. Să fie cea care pune mâna pe trofeul de la Survivor România?

„Elena o să câștige! I-a bătut pe toți rămași în competiție până acum, o poate face până la capăt”, „Păcat de Oana, a fost bună, îmi e clar să regia vrea ca Elena să câștige”, „E scris în stele ca numai Elenele să câștige”.

Oana Ciocan, prima reacție după plecarea de la Survivor România

Elena Chiriac, Oana Ciocan și Ionuț Delea au fost cei trei concurenți propuși pentru plecarea din competiția sportivă din Republica Dominicană, cele mai puține voturi fiind primite de tânăra de 24 de ani.

„Domnul Dan, mă doare inima. Am crezut în șansa mea. Am luptat, deși mi-a fost greu. Sunt atât de mândră că am ajuns până aici, deși nu credeam. Nu pot să plâng. Sunt recunoscătoare, m-am maturizat”, a spus Oana Ciocan după eliminarea din concurs.