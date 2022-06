Elena Chiriac reacţionează după ce a pierdut finala Survivor 2022. Ce a zis despre Delea: “Vă spun din tot sufletul”

Elena Chiriac a reacționat după ce a pierdut finala Survivor România 2022 în fața lui Alex Delea.

Elena Chiriac reacţionează după ce a pierdut finala Survivor 2022

ar fi vrut foarte mult să câștige, după cum a recunoscut seara trecută, dar se bucură că Alex Delea a ieșit pe locul întâi și îl consideră cel mai potrivit om care a putut câștiga finala.

“Domnul Dan, mă gândesc că viața îmi pregătește altceva. Mi-am dorit atât de mult să câștig și se pare că e încă un locul doi pentru mine.

Dar vă spun din toată inima că, dintre toți oamenii pe care i-am cunoscut aici, a câștigat cel mai potrivit om. Vă spun din tot sufletul meu!”, a spus Elena Chiriac în lacrimi, după ce Alex Delea a câștigat cel de-al treilea sezon .

Luptătoarea de taekwondo a avut o cădere nervoasă în finala difuzată marți seara. Tânăra s-a temut că va pierde competiția din cauza faptului că este “prea slabă” și că s-a simțit foarte singură de când au plecat foștii ei colegi.

Alex Delea, fericit după ce a câștigat Survivor România 2022

Alex Delea a fost cu adevărat surprins după ce . Fostul concurent din tribul Războinicilor a mai spus că cei 100.000 de euro se vor duce la familia lui.

“A fost un moment atât de tare, dar mi-a fost frică să nu aud. Eu sunt extremist și când sunt trist, nu doar când sunt bucuros. Nu știu ce făceam.

Toate visele mi s-au îndeplinit aici. Înainte să vin la Survivor am vorbit cu mama mea. I-am zis că nu știu pe unde s-o apuc. Când am venit, eram la consiliu.

Nu-mi doream să vin lângă dumneavoastră acolo, că-mi stingeați flacăra. Ce s-a întâmplat azi nu e de o bucurie normală.

Încă sunt pe altă planetă. Sunt cel mai bucuros om din lume. Iată că dând bucurie, am primit și eu.”, după ce a câștigat Survivor 2022.

Victoria lui Alex Delea a fost o surpriză plăcută și pentru fani. Cei nai mulți s-au bucurat că a câștigat un fost Războinic această competiție și că a meritat pe deplin trofeul și cecul în valoare de 100.000 de euro.