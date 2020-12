Augustin Viziru este câștigătorul din această ediție a reality show-ului „Ferma”, însă Elena Chiriac spune adevărul despre această victorie. Tânăra a făcut primele dezvăluiri despre marea finală în care s-a luptat cu celebrul actor pentru marele premiu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Elena Chiriac a făcut mărturisiri despre ceea nu s-a văzut la televizor din cadrul celebrului show de la Pro TV. Finalista a vorbit despre strategiile pe care le-a pus la cale înainte de lupta pentru trofeul acestei ediții.

Recent, tânăra în vârstă de 18 ani a oferit un interviu în care a vorbit despre o înțelegere pe care a făcut-o cu Augustin Viziru înainte de finală.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Elena Chiriac spune adevărul despre Ferma. Ce înțelegere ar fi făcut cu Augustin Viziru

Elena Chiriac este o româncă stabilită în Londra împreună cu mama ei și care a venit în România pentru a se lupta în cadrul unui show care să o pună la încercare, „Ferma: Orășeni vs. Săteni”.

Fosta concurentă este multiplă campioană la Taekwondo, așa că emisiunea a fost o alegere inspirată pentru a-și pune la încercare abilitățile fizice. În urmă cu câteva zile, Elena a oferit un interviu în care a vorbit despre aspectele mai puțin cunoscute din cadrul concursului.

ADVERTISEMENT

Unul dintre acestea este înțelegerea pe care a făcut-o cu Augustin Viziru înainte de finală, actorul fiind marele câștigător al acestei ediții.

„După cum am mai spus, eu și Augustin am avut o înțelegere favorabilă amândurora. Am facut în așa fel încât să câștigăm amândoi o parte din premiul cel mare. Da, nu sunt Fermierul Anului 2020, dar din această experiență am câștigat mult mai mult decât atât”, a declarat tânăra, potrivit click.ro, citat de CIAO!.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce nu i-a plăcut Elenei Chiriac la Ferma

Elena Chiriac a avut mai multe aspecte care nu au fost pe placul ei în cadrul reality show-ului de la Pro TV și a vorbit despre ele în cadrul aceluiași interviu.

Sportiva a declrat că a avut parte de mai multe probleme de sănătate atunci când s-a întors acasă, după ce organismul ei a fost dat peste cap. În plus, Elena menționează că nu va păstra legătura cu cei care i-au făcut rău în mod voluntar pe parcursul show-ului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu mi-a plăcut răutatea care a ieșit din oameni. Dar și din lucrurile care nu mi-au plăcut am învățat ceva. Fiind împăcată nu pot spune decât că tot ce s-a întâmplat acolo a fost o lecție de viață, pentru că fiecare faptă rea din partea celorlați către mine a contribuit la schimbarea mea în bine.

Am slăbit aproximativ 5 kg, organismul meu a fost dat peste cap multe zile după întoarcerea acasă. A durat mult să trec peste șocul pe care corpul meu l-a trăit în Fermă. Oamenii pe care nu îi vreau în viața mea dupa ‘Fermă’ sunt cei care mi-au făcut rau cu bună știință, ba chiar în momentele mele critice ei erau satisfăcuți. Cei cu care voi păstra o legătură sunt cei care m-au acceptat așa cum sunt și m-au susținut încă de la început până la final”, a mai declarat tânăra sportivă pentru sursa menționată mai sus.