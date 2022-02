Elena Chiriac de la Survivor, modelul care face KO orice bărbat! L-a dat pe spate și pe Cătălin Botezatu! Foto

Ajunsă la Survivor România 2022, Elena Chiriac pare să reușească să înfrunte, cu grație, mai toate piedicile pe care le întâlnește acolo. Concurând cu fete mai înalte, care par mai puternice, Faimoasa reușește adeseori să se impună și în probele de forță, iar cele care implică luptele sunt ”specialitatea” ei.

E adevărat, Elena Chiriac este multiplă campioană națională taekwondo WTF, frumusețea ei, remarcată de creatori de modă de la noi, fiind întrecută doar de ferocitatea pe care o arată în ring.

Elena Chiriac de la Survivor, luptătoare de taekwondo care defilează pentru Botezatu

Elena Chiriac s-a înscris la Survivor România 2022, ajungând în echipa Faimoșilor, fără să se teamă de greutățile pe care le are acum de îndurat în Republica Dominicană. E adevărat, a fost obișnuită încă de mică să lupte pentru ceea ce își dorește. Uneori, la propriu, ea fiind campioană într-un sport extrem de dur: taekwondo, o artă marțială de origine thailandeză.

ADVERTISEMENT

”În viața mea, taekwondo-ul a fost felul principal, iar modelling-ul a fost desertul, pentru că a venit mai târziu. De taekwondo aveam nevoie, iar modelling-ul era o pasiune care m-a ajutat să ajung să ajung la un nivel mult mai înalt de încredere de sine.

S-au îmbinat foarte bine chiar dacă au existat și obstacole. Vânătăile pe care le acumulam din taekwondo trebuiau mascate pentru a putea urca pe scenă în modelling”, povestea Elena Chiriac pentru .

ADVERTISEMENT

Când vine vorba de modelling, Elena Chiriac se poate lăuda cu o carieră serioasă în domeniu. Faimoasa a apărut în nenumărate prezentări de modă, zeci de reclame tv și a defilat chiar și la festivaluri internaționale de fashion, purtând haine din colecțiile lui Cătălin Botezatu.

Și, chiar dacă pe conturile ei de socializare nu epatează cu formele de model pe care le are, Elena Chiriac reușește, de fiecare dată, să își uimească fanii pe care îi are cu senzualitatea ei, comentariile primite la fotografiile postate fiind cât se poate de grăitoare.

ADVERTISEMENT

Elena Chiriac, în fruntea topului eficienței de la Survivor România 2022

Elena Chiriac este una dintre cele mai bune concurente de la Survivor România 2022, frumoasa luptătoare de Taekwondo reușind să își întreacă majoritatea colegilor. Și, chiar dacă este cea mai tânără dintre Faimoși, Elena Chiriac a devenit, deja, ”coșmarul” Războinicelor care trebuie să o înfrunte.

Astfel, conform clasamentului eficienței de la Survivor România 2022, Elena CHiriac a câștigat 20 din cele 35 de puncte pentru care a luptat până acum. De remarcat este că Elena are mai multe victorii în concurs decât Emil Rengle și Otilia Bilionera, la un loc.

ADVERTISEMENT

Tot la Survivor România 2022, Elena Chiriac a fost în mijlocul unui gest care a provocat vâlvă pritre fanii ei și ai Otiliei, cele două ajungând, din greșeală, să se sărute după ce au câștigat o luptă împotriva Războinicilor.

Elena Chiriac nu fuge de luptă

Cu ceva ani în urmă, pe când era în liceu, Elena Chiriac a fost atacată de cinci fete. Acestea, mai mari la vârstă decât Faimoasa de la Survivor, au încercat să o bată, dar experiența Elenei în luptele de contact a făcut-o pe șatenă să scape fără prea mari ”urme”. E adevărat, la acea vreme, Elena Chiriac s-a trezit cu nota scăzută la purtare, motiv pentru care a și cerut să se transfere la alt liceu.

ADVERTISEMENT

Tot acum câțiva ani, povestea Elena Chiriac, a văzut cum alți trei adolescenți chinuiau un cățel. Fără să stea pe gânduri, deși adversarii ei erau băieți, Elena Chiriac le-a ”împărțit” câteva picioare, ca în taekwondo, i-a pus pe fugă și a salvat cățelușul care a ajuns, într-un final, în curtea casei de la țară pe care o aveau părinții ei.

E adevărat, de o perioadă, Elena Chiriac nu a mai fost prea des la antrenamentele sau concursurile de taekwondo, alături de mama sa pentru a face studii de actorie.

Elena Chiriac, obișnuită cu greul de la ”Ferma”

Elena a dat dovadă de rezistenţă fizică şi în sezonul difuzat în 2020 din „Ferma“, atunci când a ajuns în finală. De altfel, a fost cea mai tânără concurentă din emisiune și a avut o relație foarte bună cu Augustin Viziru, cel în fața căruia a pierdut premiul cel mare.

„În sezonul acesta singura persoană care nu m-a trădat și a fost alături de mine a fost Elena. (…) Noi amândoi am câștigat trofeul acesta. Când am ajuns în finală, amândoi am fost câștigători. Banii îi împărțim”, spunea pe atunci Augustin Viziru în emisiunea „La Măruță”.

Elena Chiriac a renunțat la înot după un scandal epocal

Tatăl Elenei Chiriac este un jurnalist cunoscut și, de fiecare dată, așa cum mărturisea chiar și Faimoasa, a îndemnat-o să urmeze o carieră sportivă. Iar Elena Chiriac ar fi avut un viitor cât se poate de serios și în lumea înotului, în copilărie câștigând câteva concursuri în bazine.

Doar că, la acea vreme, chiar tatăl ei publica o care a dat peste cap lumea înotului, el dezvăluind că o vicecampioană europeană de juniori era sfătuită de antrenori să apeleze la metode nu tocmai ”ortodoxe” pentru a câștiga concursurile.