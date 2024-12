Elena, fosta soție a lui CRBL, s-a mutat după ce a divorțat de artist. Unde locuiește acum împreună cu fiica ei, Alessia

Elena și CRBL au format unul dintre cele mai longevive cupluri din lumea mondenă. Anul acesta, cei doi au decis să divorțeze, iar separarea a adus multe schimbări în viața lor. În prezent, Elena și fiica ei locuiesc într-o altă țară.

După divorțul de CRBL, Elena și Alessia s-au mutat din România

au fost multă vreme unul dintre cele mai apreciate cupluri. Cei doi au format mereu o echipă pe cinste, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. În ciuda faptului că totul părea că decurge de minune în relația lor, anul acesta, cei doi au dat tuturor o veste șoc.

În primăvara acestui an, . Artistul și soția lui au decis să meargă pe drumuri separate după un mariaj care a durat aproape 16 ani. Despărțirea nu a fost deloc ușoară, mai ales că cei doi au împreună o fetiță.

Vestea divorțului dintre Elena și CRBL i-a luat pe toți prin surprindere. În urmă cu câțiva ani, cei doi s-au mutat în Spania și păreau pregătiți pentru un nou capitol în viața lor. În plus, cu puțin timp înainte de a anunța divorțul, CRBL și soția lui au participat la emisiunea ”Power Couple”.

Acum, la câteva luni de la anunțul separării, Elena și CRBL au vorbit despre acest subiect sensibil. Așa cum era de așteptat, divorțul a afectat-o cel mai mult pe fiica lor, Alessia. Impactul emoțional a fost unul puternic pentru micuță, chiar dacă a încercat să le arate părinților ei că este ok cu tot ce se întâmplă.

În prezent, Elena s-a mutat din România. În urma divorțului, aceasta și-a luat fiica și a plecat în Republica Moldova. Cele două locuiesc în Chișinău, acolo unde au început o viață nouă, departe de locul care le-a fost casă ani de zile.

Relația dintre CRBL și fiica lui trece prin moment dificile

Invitat în pocastul lui Cătălin Măruță, CRBL a recunoscut că mutarea a complicat relația dintre el și fiica lui. Artistul a încercat să comunice permanent cu ea pe WhatsApp și la telefon, însă, situația este destul de delicată.

Alessia știe că tatăl ei este într-o nouă relație, însă, nu știe motivul real al divorțului dintre părinții ei. Tocmai de aceea, crede că Olga, actuala iubită a lui CRBL, a dus la separarea dintre mama și tatăl ei.

Potrivit lui CRBL, noua sa iubită nu are nimic de-a face cu divorțul. Din contră, artistul a declarat că despărțirea a fost provocată de mai multe neînțelegeri dintre el și Elena.

”Noi am decis să divorțăm pentru că nu ne mai înțelegeam între noi, nu mai aveam sentimente, s-a rupt relația. (…) Am avut discuții destul de serioase cu Alessia. Încă sunt în zona în care nu mă iartă, pentru că nu știe adevărul. Ea crede în continuare că eu sunt cu Olga dinainte și că poate de asta am divorțat.”, a spus CRBL în podcastul menționat.