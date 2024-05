Elena Gheorghe, în lacrimi! Mama artistei a tulburat-o cu mărturisirile sale: „Tatăl tău mi-a spus”

Elena Gheorghe a izbucnit, cu siguranță, în lacrimi atunci când a auzit cuvintele pline de emoție primite din partea mamei sale, cântăreața Marioara Man Gheorghe, de ziua ei de nume. FANATIK dezvăluie urarea tulburătoare pe care artista i-a făcut-o fiicei sale. A vărsat, la rândul ei, câteva lacrimi în momentul înregistrării mesajului pentru Elena.

Elena Gheorghe, în lacrimi de fericire după mesajul primit de la mamă înainte de spectacolul vieții sale

este extrem de mândră pentru toate realizările fiicei sale, Elena Gheorghe. De ziua ei de nume (ieri, 21 mai a fost sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena), cântăreața a primit mesaje și îndemnuri pline de emoție, așa cum numai de la o mamă le poate primi.

ADVERTISEMENT

Mama interpretei de muzică ușoară a spus, pentru FANATIK, și ce a transmis tatăl Elenei Gheorghe, văzând-o pe Marioara cu inima cât un purice încercând să conceapă câteva vorbe frumoase pentru solistă.

„De ziua ta, de Sfinții Împărați Constantin și Elena, Dumnezeu să te protejeze, să îți dea putere, să fii și mai puternică. Eu știu ce copil am. Eu știu ce fată mi-a dat Dumnezeu. Eu știu ce minunată ești și îl rog pe Bunul Dumnezeu să te ajute în tot ce faci acum. Să fii binecuvântată, puternică. Să îți dea Dumnezeu iubire, înțelepciune și sănătate”, este mesajul cu care mama Elenei Gheorghe a emoționat-o până la lacrimi pe artistă, dezvăluit de Marioara Man în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mama Elenei Gheorghe ne-a zis că nu a putut petrece ziua de ieri împreună cu fiica ei, așa cum și-ar fi dorit. Nu e deloc mâhnită din cauza asta. a înțeles că fata ei este foarte ocupată. Asta pentru că a mai rămas doar o zi până la spectacolul aniversar, care încununează 20 de ani de activitate artistică,

Tatăl Elenei Gheorghe o ajută pe Marioara Man să fie mai tare: „Sunt mai emotivă”

„Chiar dacă n-am petrecut de ziua ei, nu am fost împreună pentru că era la repetiții. Se pregătea intens. Toți suntem agitați, cu gândul la ceea ce face ea, la ceea ce face împreună cu Cornel (n. red.: soțul vedetei), împreună cu toți cei care participă la acest maraton. Eu, într-adevăr, sunt mai emotivă, deși sunt mai puternică… Dar tatăl ei… (n. red.: Marioara Man i se adresează din nou, direct, fiicei sale, via FANATIK) Tatăl tău are o încredere în mare…

ADVERTISEMENT

Tatăl tău mi-a spus: ”Las-o pe Elena, că e puternică. Ea întotdeauna a fost acolo și și-a atins țelul”. Așa că tati așa mi-a spus, că tu ești puternică. Mi-a spus să nu mai fiu atât de agitată. Știu cât de minunată e fata mea. Ne rugăm la Bunul Dumnezeu să mergem mai departe așa cum a făcut-o de când era mică, cu dragostea ei față de Dumnezeu și față de cântec”, a completat Marioara Man.

În declarația emoționantă făcută pentru FANATIK, Marioara nu l-a uitat și pe celălalt sărbătorit al familiei, Costin, fratele Elenei Gheorghe. Le-a urat de bine și nepoților ei. A transmis, de asemenea, cuvinte frumoase și surorii Elenei Gheorghe, Ana. I-a transmis sănătate și multă fericire, chiar dacă nu și-a sărbătorit ziua de nume.