Elena Gheorghe, momente de panică în vacanță. Și-a pierdut fiica pe plajă

Fratele Elenei Gheorghe a povestit cum s-a pierdut pe plajă Amelie Nicole, fiica artistei. Micuța a lipsit a jumătate de oră, dar cântăreața nu a aflat despre întâmplare decât după ce familia a găsit-o. Toți apropiații au ținut-o ocupată pentru a nu-și da seama ce se petrece.

Cum s-a pierdut fiica Elenei pe plajă? Artista nu a știut nimic

Elena Gheorghe are o relație foarte apropiată cu familia ei și, adesea, își petrec vacanțele împreună. La fel s-a întâmplat și anul trecut, dar fericirea le-a fost umbrită preț de câteva ore de o întâmplare nefericită.

Amelie Nicole, fiica solistei, s-a pierdut pe plajă. Costin Gheorghe a povestit totul și a dezvăluit că Elena Gheorghe nu a avut habar ce se întâmplă până în momentul în care micuța a fost găsită.

„Vacanța de anul trecut a fost puțin mai specială, pentru că Amelie, fata Elenei, s-a pierdut pe plajă. Și nu s-a pierdut două minute sau trei minute, s-a pierdut jumătate de oră.

Noi, toți, trebuia să ne ferim să nu știe Elena. Stătea pe șezlong și noi o căutam pe Amelie fără să știe”, a povestit fratele Elenei Gheorghe pentru

Cum a reacționat Elena Gheorghe atunci când a aflat ce s-a întâmplat cu fiica sa?

Elena Gheorghe, , a intrat în panică atunci când a aflat ce s-a întâmplat cu fiica ei. Acesta este și motivul pentru care familia a făcut tot posibilul pentru a-i ascunde adevărul.

În timp ce o parte dintre ei o căutau pe Amelie, ceilalți o țineau ocupată pe cântăreață, astfel încât aceasta să nu bănuiască nimic.

„Trei-patru plecau într-o parte, fiind și mulți, patru plecau în altă parte, doi stăteau pe lângă ea, vorbeau cu ea. După jumătate din oră, am găsit-o. După ce i-am spus Elenei, oricum a intrat într-o stare de panică, după ce am găsit-o.

Sunt și mulți. Elena are doi copii, Ani are doi copii, eu am unul, pe lângă mai vin verișorii, cred că sunt 9-10 copii. Atunci, toată lumea trebuie să aibă un ochi pentru fiecare copil”, a dezvăluit Costin Gheorghe.