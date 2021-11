Secretul din familia Elenei Gheorghe, dezvăluit după ani: “Au încercat să îi despartă”

Elena Gheorghe (36 ani) a vorbit în cadrul interviului despre familie, dar și despre cum a reușit să se facă remarcată atunci când era doar o adolescentă. Artista a dezvăluit și cum s-au cunoscut părinții ei și a mărturisit că mama sa, Mărioara, nu a fost acceptată de familie, pentru că nu ara aromână la origini.

Elena Gheorghe, dezvăluiri despre cum s-au cunoscut părinții ei: “Știau că nu o sa aibă un viitor”

“Tata era la seminar, iar în timpul liber era ospătar. Tata servea pe litoral și mama cânta acolo, la acel restaurant. A fost dragoste la prima vedere. A fost ceva, foarte, foarte romantic. Relația lor a pornit destul de greu, pentru că știau că nu o sa aibă un viitor. Părinții tatălui meu își doreau foarte mult să se căsătorească cu o machedoancă, iar pe mama nu ar fi putut-o accepta. Chiar dacă au încercat să-i despartă, dragostea a învins,”, a mărturisit Elena Gheorghe în emisiunea “ ” de la TVR 2.

a mărturisit că lumea privea cu o oarecare reținere relația dintre părinții acesteia. “Toată lumea privea povestea asta ciudat: și mama cântăreață de muzică populară,” a mărturisit aceasta.

Elena Gheorghe, despre momentul pierderii uneia dintre cele mai importante persoane din viața ei

Elena Gheorghe a vorbit și despre primul cel mai dificil moment din viața ei, și anume pierderea mătușii, cu care avea o relație specială.

“Pe la 16-17 ani, am pierdut-o pe mătușa mea, care era ca o a doua mama. Am fost afectată de acest tragic sfârșit al ei. Mi-a fost foarte greu să îmi revin, dar, odată cu trăirile care ți le implică o pierdere, m-am maturizat foarte mult si am văzut altfel viața. Probabil dacă n-aș fi trecut prin asta, nu aș fi înțeles etapele carierei mele. Probabil aș fi crezut că totul mi se cuvine”, a continuat Elena Gheorghe.

Elena Gheorghe, despre începuturile în cariera muzicală

În cadrul aceluiași interviu, Elena Gheorghe a vorbit și despre cum a reușit să se facă remarcată. Artista mărturisește că atunci când a participat la Festivalul din Mamaia, emoțiile au copleșit-o, dar mama i-a fost alături întotdeauna.“M-am înscris, am venit la TVR, eram plină de emoție, împreună cu mama mea. Mama și-a pus toata încrederea în mine. ‘Hai că poți, eu am încredere în tine, o sa faci fața’. Mama îmi spunea: ‘Stai liniștită, să nu ai emoții că tu o sa treci (n.r. preselecțiile Festivalului Mamaia)’”, a continuat Elena Gheorghe.

“Nici măcar nu știam cine e acolo. Eram atât de emoționată încât mi-a fost greu să ajung în realitatea mea atunci. Am luat selecția și cred că atunci a început cu adevărat cariera mea”, a mărturisit Elena Gheorghe.

Elena Gheorghe precizează că i-a plăcut de mică să cânte, însă nu a dorit să adopte genul muzical al mamei sale. “Îmi place foarte mult să cânt. Asta făceam toată ziua. Chiar îi ziceam surorii mele “Tu de ce nu cânți?” (…) Eu nu voiam să fiu ca mama. Voiam sa cânt muzică pop,” a mărturisit Elena Gheorghe.

Elena Gheorghe, despre trupa “Viva”

Puțină lume știe că prima trupă din care a făcut parte Elena Gheorghe este “Viva” și nu “Mandinga”. Aceasta, împreună cu Adela Popescu, care participase la aceeași ediție a Festivalului de la Mamaia, formau trupa Viva, colaborare care nu a durat prea mult. Elena Gheorghe a menționat că despărțirea s-a produs mai devreme decât s-ar fi așteptat, iar cele două nu au avut ocazia să lanseze vreo piesă. “Viva, acea trupa care era doar cu numele. N-am scos nici măcar o piesă”, a mărturisit Elena Gheorghe.

Deși colaborarea celor două nu a fost una îndelungată, Elena Gheorghe are numai cuvinte de laudă despre Adela Popescu, cu care spune că are o legătură apropiată.