Elena Gheorghe, răsfățată la concert de mama ei cu desertul adorat de toți românii! Imagini exclusive din culisele concertului vedetei

Elena Gheorghe a dovedit că e o artistă completă în show-ul aniversar susținut joi, 23 mai 2024, la Sala Palatului. FANATIK prezintă informații în exclusivitate din culisele spectacolului grandios susținut de fosta solistă a trupei Mandinga!

Elena Gheorghe, show-ul vieții sale la Sala Palatului

Joi (n. red.: 23 mai 2024) Sala Palatului s-a transformat în casa cântăreței Elena Gheorghe. Fosta membră a trupei Mandinga a susținut un recital cum rar s-a văzut, timp de două ore, având câțiva invitați speciali, care au completat într-un mod grandios aniversarea celor 20 de ani de carieră artistică a celei supranumite o bună vreme de presă „Fata popii”.

Mii de persoane au spus ”Prezent” la show, iar FANATIK nu a putut lipsi de la momentul pentru care Elena Gheorghe și întreaga ei echipă au muncit de nu și-au văzut ochii. Set up-ul a fost unul de-a dreptul impresionant, iar trecerile de la o perioadă la alta din cariera vedetei, incluzând muzica latino, pop-dance până la piesele cu tentă machedonească au cucerit spectatorii de la prima secundă până la ultimul „Mulțumesc!” rostit de cântăreață, la final.

FANATIK vă spune ce nu s-a văzut deloc de la show-ul Elenei Gheorghe, căci în culise a fost o adevărată forfotă despre care merită să povestim.

Adela Popescu, trupa 3 Sud Est și Mandinga au fost invitații speciali. Au fost aplaudați la fel de tare și ovaționați de spectatori precum Elena. Artiștii au trezit fiori și amintiri plăcute celor care au crescut cu muzica

Spectacol n-a fost doar pe scenă, ci și în culise, unde FANATIK a avut acces, iar în spatele cortinei de la Sala Palatului vedetele au fost rudele cele mai apropiate ale solistei.

Mama Elenei Gheorghe a făcut în jur de 200 de gogoși pentru prințesa ei și membrii trupei sale (dansatori + instrumentiști), iar o mătușă venită taman din Washington, SUA, i-a îndulcit pe oameni cu deserturile sale.

Mama Elenei Gheorghe a venit cu 200 de gogoși în culise. Nici mătușa artistei din SUA nu s-a lăsat mai prejos

„Normal că am avut emoții. Am fost la 15:30 la Sala Palatului (n. red.: show-ul a început la 20:15), am venit cu gogoșile. Am adus aproape 200 de gogoși pentru tot staff-ul. Așa mi s-a spus. Sunt făcute la Clinceni. Au fost făcute tradițional, cu ouă, cu lapte, gogoși adevărate. Am fost ajutată de Neli și de mamaia Nuți”, a declarat Marioara Man Gheorghe, mama interpretei, în exclusivitate pentru FANATIK.

Nu este singura rudă care a vrut să îi ostenească pe cei din echipa artistei cu ceva dulce. Ana, sora cântăreței Elena Gheorghe, a dezvăluit, pentru FANATIK, că una din mătușile sale a străbătut Oceanul pentru a împărți niște prăjituri delicioase cu care s-au delectat cei din culise.

Ce piese a cântat Elena la spectacolul aniversar

„Mătușa Elenei a traversat continentul, a venit tocmai din America pentru acest concert, mai exact de la Washington. I-a pregătit Elenei în culise prăjituri delicioase, mascote se numesc”, a declarat sora Elenei Gheorghe pentru FANATIK.

Elena Gheorghe de ieri de la Sala Palatului. Furori a făcut și actuala membră a trupei Mandinga, , pe jumate cubaneză. FANATIK a surprins-o în camera de make-up de la Sala Palatului pe vedeta de la Te cunosc de undeva, chiar în timp ce se machia (vezi poza în galeria foto a articolului).

Elena Gheorghe și-a încântat fanii cu cele mai cunoscute hituri lansate în cei 20 de ani de succes muzical. „Lună albă”, „The Balkan Girls”, „Ecou”, „Cel mai iubit om de pe Pământ” și, desigur, „Soarele meu” de pe vremea Mandinga, au răsunat în sală.